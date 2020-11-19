Печорская благодать

В Псковской области есть несколько мест, которые на протяжении десятилетий являются точками притяжения туристов со всей страны. Безусловно, одно из них – Печоры с уникальной жемчужиной истории и православия – Псково-Печерским монастырём. Год за годом поток приезжающих сюда растёт. Печоры как туристическое место эволюционирует и развивается. Однако на карте России таких мест немало, и конкуренция на внутреннем рынке постоянно растёт.

При этом в стране сохраняется и ещё один тренд: возможность работать на удалёнке в самом широком смысле этого слова, без привязки к конкретному офису и необходимости посещать его, используется носителями творческих профессий для того, чтобы покинуть мегаполисы и поселиться в менее нервных, более комфортных и по сравнению с Питером или Москвой недорогих городках и городах. По сути, мы наблюдаем активную трудовую миграцию, которая с годами лишь будет усиливаться.

Псковская область, находясь на путях между Москвой и Северной столицей, давно рассматривается многими как место, куда можно «дрейфануть», поселиться, работать и наслаждаться жизнью. И просто дачной идиллии людям уже явно недостаточно.

Но эволюционирование инфраструктуры гостеприимства в туристических точках нашего региона не всегда поспевает за современными требованиями комфорта и сервиса.

Сейчас мы находимся именно в такой временной точке, когда или конкуренцию надо выигрывать, или можно стать отстающим навсегда.

И кажется, у Печор появился шанс взрывного роста.

В августе 2019 года Печоры получили статус моногорода. «Для нас это важное решение, так как новый статус открывает доступ к дополнительным мерам поддержки по линии Минэкономразвития и Фонда моногородов. А это новые возможности для инвестиций и социально-экономического развития территории. Учитывая приграничное положение Печор, точек приложения сил может быть множество. Здесь важна инициативность и местных властей, и бизнеса. Рассчитываю, что никто не будет просто сторонним наблюдателем», – сказал тогда по этому поводу губернатор Михаил Ведерников.

Непростой 2020 год, казалось бы, должен был потушить всякую инициативность. Какой там моногород – сохранить бы людям жизнь и здоровье в буквальном смысле! Однако именно этот год, похоже, может стать в судьбе Печор определяющим.

Возможности и инструменты, которые дал статус моногорода Печорам, – это уникальный шанс для активных изменений. Это хорошо понимают в Агентстве инвестиционного развития Псковской области. Обмен опытом в «Сколково» с людьми, которые собственными руками воплощали возможности моногородов в жизнь, лишь подтвердил: надо делать. Уже сейчас.

Для этого Печоры остро нуждались в плане комплексного социально-экономического развития, который бы дал чёткие ответы на вопросы: как, куда и зачем?