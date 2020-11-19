Печорская благодать

В Псковской области есть несколько мест, которые на протяжении десятилетий являются точками притяжения туристов со всей страны. Безусловно, одно из них – Печоры с уникальной жемчужиной истории и православия – Псково-Печерским монастырём. Год за годом поток приезжающих сюда растёт. Печоры как туристическое место эволюционирует и развивается. Однако на карте России таких мест немало, и конкуренция на внутреннем рынке постоянно растёт.
При этом в стране сохраняется и ещё один тренд: возможность работать на удалёнке в самом широком смысле этого слова, без привязки к конкретному офису и необходимости посещать его, используется носителями творческих профессий для того, чтобы покинуть мегаполисы и поселиться в менее нервных, более комфортных и по сравнению с Питером или Москвой недорогих городках и городах. По сути, мы наблюдаем активную трудовую миграцию, которая с годами лишь будет усиливаться.
Псковская область, находясь на путях между Москвой и Северной столицей, давно рассматривается многими как место, куда можно «дрейфануть», поселиться, работать и наслаждаться жизнью. И просто дачной идиллии людям уже явно недостаточно.
Но эволюционирование инфраструктуры гостеприимства в туристических точках нашего региона не всегда поспевает за современными требованиями комфорта и сервиса.
Сейчас мы находимся именно в такой временной точке, когда или конкуренцию надо выигрывать, или можно стать отстающим навсегда.
И кажется, у Печор появился шанс взрывного роста.
В августе 2019 года Печоры получили статус моногорода. «Для нас это важное решение, так как новый статус открывает доступ к дополнительным мерам поддержки по линии Минэкономразвития и Фонда моногородов. А это новые возможности для инвестиций и социально-экономического развития территории. Учитывая приграничное положение Печор, точек приложения сил может быть множество. Здесь важна инициативность и местных властей, и бизнеса. Рассчитываю, что никто не будет просто сторонним наблюдателем», – сказал тогда по этому поводу губернатор Михаил Ведерников.
Непростой 2020 год, казалось бы, должен был потушить всякую инициативность. Какой там моногород – сохранить бы людям жизнь и здоровье в буквальном смысле! Однако именно этот год, похоже, может стать в судьбе Печор определяющим.
Возможности и инструменты, которые дал статус моногорода Печорам, – это уникальный шанс для активных изменений. Это хорошо понимают в Агентстве инвестиционного развития Псковской области. Обмен опытом в «Сколково» с людьми, которые собственными руками воплощали возможности моногородов в жизнь, лишь подтвердил: надо делать. Уже сейчас.
Для этого Печоры остро нуждались в плане комплексного социально-экономического развития, который бы дал чёткие ответы на вопросы: как, куда и зачем?
– Задача плана – создать условия для предметной реализации шагов того, как должен выглядеть город. Параллельно уже ведется подготовка генерального плана, который должен появиться в 2021 году. Будет проводиться мастер-планирование. А в основе всего должно лежать видение, что мы хотим сделать в Печорах, что для этого нужно менять. И мы, и жители видим слабые места, – рассказывает директор регионального Агентства инвестразвития Вячеслав Федюнин.
Фото Псковского агентства информации
В Печорах живёт чуть более 9 300 жителей. Только 39 % из них – трудоспособного возраста. За 10 лет население сократилось на 10 %. Может быть, в меньшей степени, чем другие муниципалитеты Псковской области, но Печоры также испытывают демографический кризис.
Проектная команда, в которую входят представители администрации Псковской области, Агентства инвестиционного развития, администрации Печор, местного бизнеса, делая ставку на увеличение потока туристов в Печоры, акцентируют внимание на творческом трудовом туризме. «У нас будут свои три Т», – шутит директор АИР.
Одним из таких слабых мест Печор является слабая доходная локализация. Иными словами, как ни удивительно это прозвучит, туризм не приносит городу тех доходов, которые мог бы. Печоры – центр паломнического туризма, Псково-Печерский монастырь посещает почти полмиллиона паломников в год, но туристов, приезжающих в Печоры с иными, не паломническими целями, существенно меньше – около 53 тысяч. Они, помимо желания посетить Псково-Печерский монастырь, имеют более широкие планы на отдых, оставляют в Печорах существенно больше денег: в виде платы за гостиницу, обеды в кафе, покупки сувениров, посещения ближайших окрестностей.
Монастырь с 500 тыс. паломников ежегодно, являясь узнаваемым брендом международного уровня, приносит Печорам неоспоримую пользу. Но город нуждается и в других точках роста.
Ещё один показатель – в сфере культуры и туризма в Печорах, в туристическом центре Псковской области заняты всего 4 % населения. Это катастрофически мало и демонстрирует реальное положение дел с развитием туризма в Печорах.
Завод «Евро-Керамика», во многом благодаря которому Печоры получили статус моногорода, долгосрочной стратегии развития не имеет.
Таким образом, отправная точка развития города на данный момент такова. В Печорах нет драйвера экономического развития, население уменьшается и стареет. Доля туризма в экономике города, казалось бы туристического, ничтожна. И только каждый десятый приезжающий в Печоры приносит в экономику города доход.
– Важно увеличивать число туристов, которые хотели бы попутешествовать здесь, остановиться в гостинице на более длительный срок, потратить деньги, – подтверждает Вячеслав Федюнин. – Мы уже начали работу и с региональными туркомпаниями делаем акцент в том числе на развитии событийного и культурно-познавательного туризма. Но это только начало. Наша цель в том, чтобы создать возможности для существенного – втрое – увеличения потока именно туристов, которые готовы были бы остаться в Печорах от трёх дней до недели на полноценный отдых, небольшой отпуск, чтобы именно туристы стали приносить в экономику муниципалитета существенный вклад – до 750 млн рублей в год.
Фактически речь идет о том, чтобы в Печорах наряду с точкой притяжения, Псково-Печерским монастырем, появились новые бренды, ориентированные не только на паломников, но и на более широкий спектр туристов.
О чём идёт речь? О том тренде, который мы уже упоминали выше. Из мегаполисов носители многих творческих профессий мигрируют, если не насовсем, то на период реализации творческого проекта. Ритм большого города порой негативно влияет на производительность труда, сроки горят, дедлайны не соблюдаются, качество страдает. Поэтому сценаристы, писатели, художники, разработчики игр находят себе места потише, такие как Печоры. Забиваются в провинциальный в хорошем смысле этого слова уют небольшого городка – и творят. Главное, чтобы был сервис и комфорт.
– Тенденция в пандемию только усилилась. Люди уезжают из мегаполисов в небольшие удобные города, такие как Печоры. Кто-то сразу покупает недвижимость, чтобы сформировать для себя точку для дистанционной работы. Мы делаем акцент на том, что Печоры могут и должны стать местом творческого трудового туризма, – говорит Вячеслав Федюнин.
Его слова подкрепляют данные учёных. По оценкам Российского фонда фундаментальных исследований, количество работоспособных россиян, которые к 2030 году будут именно так выстраивать свою работу, вырастет до 17 млн человек в год.
Вокруг этой идеи вырастает и дерево возможностей для развития целых направлений и ниш: событийно-познавательный туризм, экотуризм, развитие малоэтажного строительства, производство продуктов питания, сувениров, общественное питание и так далее.
Фото Псковского агентства информации
Безусловно, всё это и сейчас есть в Печорах, но эти направления между собой не увязаны в единую стратегию и локальны. По большому счёту рынок организуется стихийно, исходя из чутья и амбиций местного бизнеса. «Акторы будущих изменений в Печорах есть, они занимаются развитием инфраструктуры гостеприимства. Но их надо подкрепить продвижением, средствами для развития и инфраструктурой», – подчёркивает эксперт.
– До последнего времени в Печорах не было даже туристского информационного центра. Но теперь, благодаря усилиям музейного сообщества, Натальи Петровны Дубровской он появится. А значат, туристы смогут получить конкретные турпредложения. Да даже ответы на простые вопросы, которые касаются элементарной навигации, – приводит пример Вячеслав Федюнин.
А для творческих туристов необходимо решить ещё одну банальную по нынешним временам проблему: в Печорах до сих пор нет повсеместного устойчивого широкополосного Интернета и мобильной связи. Тут порой проще поймать сигнал из Эстонии.
Сервисная и цифровая инфраструктура – только часть той трансформации, которая необходима Печорам, чтобы реализовать амбиции трудового творческого туризма. В этот же ряд можно отнести и транспортную доступность, насыщение событийной повестки с учётом специфики профессиональных сообществ (кинофестивали, писательские форумы, IT-конференции – почему нет?).
– Важная задача сейчас – сформировать для будущих туристов пакет предложений, с одной стороны, а с другой – создать для бизнеса возможности для реализации их инвестиционных задумок, – обозначает Вячеслав Федюнин задачу. – Сейчас в Печорах не так много свободных площадок для инвестпроектов – всего десять. Проблема в том, что территория не спланирована, не приведена к общему знаменателю развития города. Это предстоит сделать.
ВАЖНО
Предложения в Комплексный план развития Печор должны быть подготовлены к декабрю 2020 года. «Мы должны показать жителям города, руководству фонда «Моногорода РФ», всем заинтересованным сторонам, всем нашим настоящим и потенциальным партнерам во что мы хотим вкладываться, в какие проекты, какую инфраструктуру городского развития, инфраструктуру бизнеса. Должна быть видна и понятна общая стратегия развития».
Однако амбициозный проект – не только и даже не столько для туристов, говорит Вячеслав Федюнин.
– Наша задача – сформировать интерес для жителей, чтобы жители любили и уважали свой город, чтобы появлялись общественные пространства, удобные для людей, чтобы было благоустройство. Город должен стать интересным и привлекательным для тех, кто там живёт и кто хочет туда приехать. А турист – это тот индикатор, который нам скажет, успешны ли мы в реализации проекта. Туризм подтягивает за собой развитие других сфер», – подчёркивает руководитель АИР.
Псковичам, которые часто бывают в Эстонии и Латвии, наглядно представить похожие примеры довольно просто. Это и эстонский Тарту, и латвийский Вентспилс, город цветов и семейного отдыха. В России среди таких уютных для жизни и туристов городов можно назвать развивающиеся Зеленоградск и Янтарный в Калининградской области.
Но нельзя просто взять и скопировать чью-то понравившуюся модель развития, уверен Вячеслав Федюнин.
ВАЖНО
– Печоры должны стать точкой притяжения и для жителей, и для творческих туристов.
Превращение Печор в мультибрендовый центр туризма Псковской области, где наряду со столпом паломнического туризма, Псково-Печерским монастырём, появится ещё один — под рабочим названием Печорская Благодать - для творческих трудовых туристов, предполагает планомерную и поступательную подготовку и реализацию.
По словам Вячеслава Федюнина, мастер-план, который будет разработан по поручению главы региона Михаила Ведерникова, должен включить в себя комплекс проектов развития городской инфраструктуры, городской среды и проекты инвестразвития.
Весь план рассчитан на пять лет. Правильнее будет сказать, что пять лет займёт старт и придание проекту нужного ускорения, после которого Печоры выйдут на расчётную орбиту.
Помимо существенного увеличения потока туристов, в АИР называют и другой важный индикатор успешности проекта. Планируется, что число занятых в сфере индустрии гостеприимства вырастет до 24 % с нынешних 4 %.
Чего не хватает для успеха? Статус моногорода и ресурсы Минэкономразвития, фонда «Моногорода РФ» есть. Поддержка региональных властей есть. Чего сейчас не хватает большего всего?
– Главный риск – нехватка человеческого капитала, – считает Вячеслав Федюнин. – Это очень важный проект. С точки зрения эффекта он мультипликативен. И крайне важно, чтобы жители Печор были нашими союзниками. Это делается для печерян. Они должны гордиться домом, в котором будут принимать гостей. Для местных жителей это лучший город на земле, для туристов – место в которое хочется возвращаться и задерживаться как можно дольше.