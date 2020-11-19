Жизнь-игра

В интерактивный детский клуб «Играй и развивайся» на ул. Михайловской, 1 уже два года псковские родители с удовольствием отдают малышей. Три просторных комнаты, удивительные интерактивные игрушки, развивающие занятия, которые проходят непременно в форме игры — и ребенок уже просит маму вернуться сюда снова. Руководитель детского клуба Светлана Драничникова признается, что большого дохода такой бизнес не приносит, но зато она получает огромное удовольствие, каждый день приходя на работу. Историей создания своего бизнеса Светлана Драничникова поделилась с «Псковской правдой».

Предложить новое

По образованию я педагог, окончила исторический факультет педагогического института. И всегда хотела заниматься с детьми. Но сначала много времени уделяла своим сыновьям, их воспитанию и развитию. А когда дети выросли, появилась мысль попробовать себя в таком бизнесе — создать детский клуб. Светлана Драничникова, руководитель детского клуба

Идею поддержала сестра Светланы — Татьяна, педагог-психолог и музыкальный работник. - Работа с детьми требует отдавать себя ей полностью. Ребята к нам приходят очень маленькие, им сложно оторваться от мамы. И надо сделать так, чтобы эта адаптация прошла безболезненно и они еще раз захотели прийти к нам поиграть. Поэтому речи не было о том, чтобы кого-то нанимать. А моя сестра - это человек, которому я могу доверять. Она долгое время работала в детском садике с логопедическим уклоном. Так появилась мысль объединить наши знания и опыт. Место для клуба нашли быстро, хотя Светлана признается, что подходящий вариант попался не сразу. Предпринимателю, в основном, предлагали площади на цокольных этажах. Но такой вариант она даже не рассматривала. Не нравились и предложения взять в аренду небольшое помещение. - Я представляла себя на месте родителей и думала: «Привела бы я сюда ребенка?». Подходящие площади нашлись на первом этаже жилого дома. Арендодатель сделал нам косметический ремонт. Все остальное мы додумывали и доделывали сами.

Но особенно пришлось поломать голову над форматом занятий в клубе. Светлана признается, что задумок было очень много: - Мы недавно на рынке таких услуг. Когда думали над идеей открытия детского клуба, много смотрели разных вариантов. Наш мир не стоит на месте, новые технологии появляются. Мы размышляли, как все это применить именно к детскому клубу. Предложить что-то новое и интересное, чего нет у нас в городе. Предприниматель отмечает, что хотелось, что дети проводили время не просто интересно, а именно в игре. - В последнее время развитию детей уделяется большое внимание. И учат их буквально с младенчества. Приходят маленькие ребятки, а им сразу — «заниматься». В итоге накануне школы дети уже не хотят учиться, перегорают. Поэтому пришла мысль сделать занятия по раннему развитию в игровой форме.

Технологии в помощь педагогам

И здесь на помощь пришло интерактивное оборудование. Светлана вместе с сестрой нашли на просторах интернета самые интересные и полезные технологии. И приобрели их, несмотря на достаточно высокую стоимость новинок. Восторг у детей всех возрастов вызывает интерактивная песочница. По словам Светланы, это не просто стол с песком. - Наша интерактивная песочница оснащена программным обеспечением, которое создает на песке эффект дополнительной реальности. Ребёнок становится творцом, который создает свой собственный уникальный мир. Дети могут наблюдать действие вулкана, создавать равнины или горные цепи. Мы знакомим их с окружающим миром, с сезонными изменениями в природе. В этом помогают яркие анимации: порхание бабочек, цветение растений, ледоход весной, листопад и ветер осенью, снегопад и образование сугробов зимой. Красочная, интересная образовательная технология повышает уровень мотивации детей и сделать занятия насыщенными и увлекательными.

Другая интересная и полезная «игрушка» - это комплекс программ «Играй и развивайся». Выглядит оборудование как большой телевизор. Но родителям опасаться не стоит - дети больше не сидят у монитора, они находятся далеко от экрана и не портят зрение и осанку. Занятия проходят с использованием датчика Kinect, который считывает движения и жесты детей. - Подвижные занятия дают нам новые возможности в работе, а детям позволяют получать удовольствие от увлекательного учебного процесса. Мы проводим много игр на тему безопасности: что можно делать дома или на улице, а что нельзя. Комплекс «Играй и развивайся» помогает закрепить знания: если можно - загораются зеленые датчики, если нельзя — красные. И еще одна новинка с электронной начинкой внутри — это интерактивный стол. Пользоваться устройством могут дети от трех лет. - Интерактивный стол похож на большой планшет. Управлять им легче, чем компьютером: нет мышки и клавиатуры – просто нажимай на экран. Также обучающие программы сопровождаются звуковыми и текстовыми пояснениями. Так что дети разбираются с устройством за одно занятие. И занимаются с удовольствием. Как их увлечь в таком возрасте? Надо, чтобы каждый раз было что-то интересное!

С чистого листа

В клубе три комнаты: большая игровая с мягким покрытием на полу, и две комнаты с развивающими игрушками. - Родители приводят к нам детей на четыре часа. И все это время малыши заняты: сначала зарядка, потом музыка, потом развивающие занятия с помощью нашего оборудования. Причем, в процессе работы мы постоянно меняем комнаты. И детям, и родителям это нравится. Кроме того, мамы и папы видят результаты наших занятий. Не случайно уже в первый год клиентами детского клуба были не только жители Завеличья. По словам предпринимателя, малышей на занятия привозили и с Запсковья, и из поселка Родина.

- Наверное, самая лучшая реклама — это сарафанное радио. Я сама мама, поэтому понимаю, что отдать ребенка на несколько часов можно только по хорошей рекомендации. Поэтому все происходит только так: родители приводят к нам деток, а потом рекомендуют нас своим знакомым. Первый день рождения клуба был отмечен ярко и широко: с воздушными шарами, с играми, с анимацией. Но, к сожалению, успешному развитию клуба помешала пандемия коронавируса. - Нам не очень повезло. Только мы начали потихонечку набирать обороты, произошли эти события. На несколько месяцев мы прекратили работу. И в с сентябре начали опять как с чистого листа. В клубе соблюдаются все санитарные нормы: обрабатываются поверхности, занятия проводятся только небольшими группами. Но несмотря на трудности, Светлана с радостью занимается своим делом: - Это не тот вариант бизнеса, когда все быстро окупается и можно заработать деньги. Мы это понимали. Но зато эта деятельность каждый день приносит удовольствие. Надо просто очень любить то, чем занимаешься. По-другому никак, - отмечает она.



