Tele2 развивает сеть

Окунулись в онлайн

По словам директора псковского филиала оператора Сергея Мартынова, пандемия внесла свои коррективы в развитие экономики страны и непосредственно Псковской области. Эти события отразились и на телеком-отрасли. Так оператор увидел большой всплеск потребления мобильного интернета, что оказало существенную нагрузку на сеть.

Однако, как заметил директор псковского филиала, этот стресс-тест компания перенесла достойно:

- Интернет-трафик начал резко увеличиваться после того, как все перешли на удаленную работу и были объявлены вынужденные каникулы. Люди старались уехать из большого города на дачи. Если сравнивать трафик в начале апреля с первой неделей марта, то в целом по области он увеличился на 18%. Особенно отличились в этом плане такие районы, как Усвятский, где трафик вырос в два раза, Пустошкинский, Куньинский, Псковский и Великолукский. Но мы были готовы к таким нагрузкам на сеть и обеспечили наших клиентов надежным и быстрым интернетом.

Все резко перешли в онлайн. Эксперты ожидали развитие этого направления в течение трех-пяти лет. Но из-за кризиса это случилось гораздо быстрее. В этом году выручка, например, самых популярных сервисов по доставке еды увеличилась в три раза, а выручка традиционного продуктового ритейла снизилась на 25%. Люди стали больше заказывать в интернете.

- Даже те, кто относился к интернет-покупкам предвзято, окунулись в онлайн. У нас также выросли онлайн-продажи SIM-карт на 35%, - комментирует Сергей Мартынов.

Впрочем, по его словам, сама SIM-карта уже имеет виртуальный аналог eSIM.

- На смену обычной SIM-карте уже идет eSIM - виртуальная карта, которая в виде микросхемы уже есть в современных моделях телефонов ведущих производителей. Tele2 первая запустила тестовый проект по использованию eSIM, сейчас жители восьми городов могут ею воспользоваться. Надеемся, скоро она будет доступна и псковичам, - сказал Сергей Мартынов.