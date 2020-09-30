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Экономика

Tele2 развивает сеть

Как изменилось цифровое поведение псковичей во время самоизоляции и как с этим справился оператор связи – об этом рассказал представитель Tele2 на встрече со СМИ

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Светлана Синцова
30 сентября 2020 года, 10:09
Фото: предоставлено Tele2 «Северо-Запад»
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Окунулись в онлайн

По словам директора псковского филиала оператора Сергея Мартынова, пандемия внесла свои коррективы в развитие экономики страны и непосредственно Псковской области. Эти события отразились и на телеком-отрасли. Так оператор увидел большой всплеск потребления мобильного интернета, что оказало существенную нагрузку на сеть.

Однако, как заметил директор псковского филиала, этот стресс-тест компания перенесла достойно:

- Интернет-трафик начал резко увеличиваться после того, как все перешли на удаленную работу и были объявлены вынужденные каникулы. Люди старались уехать из большого города на дачи. Если сравнивать трафик в начале апреля с первой неделей марта, то в целом по области он увеличился на 18%. Особенно отличились в этом плане такие районы, как Усвятский, где трафик вырос в два раза, Пустошкинский, Куньинский, Псковский и Великолукский. Но мы были готовы к таким нагрузкам на сеть и обеспечили наших клиентов надежным и быстрым интернетом.

Все резко перешли в онлайн. Эксперты ожидали развитие этого направления в течение трех-пяти лет. Но из-за кризиса это случилось гораздо быстрее. В этом году выручка, например, самых популярных сервисов по доставке еды увеличилась в три раза, а выручка традиционного продуктового ритейла снизилась на 25%. Люди стали больше заказывать в интернете.

- Даже те, кто относился к интернет-покупкам предвзято, окунулись в онлайн. У нас также выросли онлайн-продажи SIM-карт на 35%, - комментирует Сергей Мартынов.

Впрочем, по его словам, сама SIM-карта уже имеет виртуальный аналог eSIM.

- На смену обычной SIM-карте уже идет eSIM - виртуальная карта, которая в виде микросхемы уже есть в современных моделях телефонов ведущих производителей. Tele2 первая запустила тестовый проект по использованию eSIM, сейчас жители восьми городов могут ею воспользоваться. Надеемся, скоро она будет доступна и псковичам, - сказал Сергей Мартынов.

Tele2 развивает сеть

В России по данным агентства «Рустелеком» за второй квартал 2020 года объем переданной через мобильную сеть информации составил 5,4 млрд Гб — колоссальная цифра. А поскольку мобильный интернет стал не только инструментом для досуга, но и работы, увеличились и требования к качеству сети.

- Чтобы обеспечить прохождение растущего объема интернет-трафика, мы строим новые базовые станции и в области, и Пскове, а также модернизируем сеть. Мы запустили 4G на всех базовых станциях, где ранее были только стандарты 2G и 3G. Почему особое внимание уделяем именно 4G, потому что его доля в общем трафике составляет 80%. Наши специалисты провели рефарминг сети, благодаря чему увеличилась скорость мобильного интернета. Также мы добавили новый диапазон LTE-800. Он позволяет расширить радиус действия сети и увеличить проникновение в дома, квартиры, здания. И добавили LTE-2600, который позволяет проходить большому объему данных в самых трафиковых местах.

А для того, чтобы клиенты Tele2 могли оперативно отслеживать улучшения качества связи, компания создала специальный сайт. На нем можно увидеть все подробности развития сети.

Дом, который построил...

В условиях самоизоляции особенно трудно тем, кто привык вести активный образ жизни: встречаться с друзьями, ходить в рестораны, на выставки и концерты. С началом карантина в интернете появилось много возможностей, развлекательные и образовательные ресурсы предоставили свободный доступ к содержимому. Tele2 поменяла правила и создала особое digital-пространство – «Дом по другим правилам», где можно общаться и интересно проводить время, когда реальные встречи невозможны. «Дом по другим правилам» на самом деле оформлен в виде настоящего дома в калифорнийском стиле. Архитектурное бюро разработало дом по всем принципам современного строительства. Кликая на каждую из комнат, гость попадает в соответствующий раздел развлечений.

- Встречает гостей хозяйка виртуального дома – Миа, искусственный интеллект оператора. Она поможет подобрать контент по интересам. В пространстве Tele2 гости смогут почувствовать себя как дома: на платформе не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, не важно, абонентом какого оператора он является.

В виртуальном доме есть восемь комнат, в каждой из которых можно интересно провести время. Tele2 вместе с партнерами подобрали самый актуальный и уникальный контент: лекции, тренировки, мастер-классы, онлайн-экскурсии, концерты и многое другое.

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