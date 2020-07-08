Новая пятилетка

«Магеллан» снесут», - такими или примерно такими заголовками псковские СМИ отреагировали на единогласное решение членов градсовета региональной столицы снести печально известный крытый рынок, принятое 3 июля. Впрочем, с этим выводом журналисты несколько поторопились. Дата окончательного решения вопроса о «Магеллане» - как линия горизонта: отдаляется по мере приближения к ней. Как выяснила «Псковская правда», снос может состояться не раньше, чем через пять лет.

Муниципальная крыша

«Магеллан» был построен в начале 2000-х годов на месте стихийного рынка, сделавшего тротуары на нечетной стороне Рижского проспекта труднопроходимыми из-за нагромождения прилавков, торговых палаток и ларьков.

Переезд под крышу затеяли муниципальные власти, уставшие от жалоб на этот «шанхай». Новый торговый комплекс, впрочем, шедевром тоже не был, и в неофициальную топонимику Пскова сразу же вошел как «Конюшня» или «Коровник». Кроме того, возникли проблемы с его достройкой. Собранных предпринимателями-пайщиками средств не хватило, городу пришлось искать инвестора и отдавать права на «Магеллан» частной компании. А потом разгорелся скандал из-за дележа мест внутри ТК.

Так что какое-то время псковичам было не до эстетики: проблем хватало внутри «Магеллана» и вокруг него. Тем не менее, рано или поздно вопрос о том, что этот ангар отнюдь не украшает один из центральных проспектов города, должен был встать, что называется, во весь рост.

И действительно: с середины 2010-х годов с завидной периодичностью начались разговоры о необходимости сноса «Магеллана». Причем их поддерживали в том числе и городские чиновники.

Так, в феврале 2016 года исполняющая обязанности начальника отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Вера Ильина заявила, что судьбу торгового комплекса будут решать после 21 июня 2017 года, когда закончит действовать схема размещения нестационарных торговых объектов в Пскове. А осенью того же года руководитель отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов предрек, что «Магеллан» «с большой вероятностью исчезнет» по итогам публичных слушаний.

Впрочем, после 21.07.2017 на Рижском проспекте Пскова предсказуемо ничего не изменилось. Зато в ноябре 2018 года стало известно, что срок аренды участка, на котором расположен торговый комплекс, продлён еще на 7 лет.

Правда, директор ООО «Магеллан» Евгений Яхин пообещал, что торговый комплекс будет реконструирован, а его внешний вид станет «более лучшим». Но результатов этой реконструкции псковичи так и не увидели.