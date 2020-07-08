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Экономика

Новая пятилетка

Очередной «точной» датой сноса торгового комплекса «Магеллан» стал 2025 год

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Наталья Баранова
8 июля 2020 года, 16:33
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«Магеллан» снесут», - такими или примерно такими заголовками псковские СМИ отреагировали на единогласное решение членов градсовета региональной столицы снести печально известный крытый рынок, принятое 3 июля. Впрочем, с этим выводом журналисты несколько поторопились. Дата окончательного решения вопроса о «Магеллане» - как линия горизонта: отдаляется по мере приближения к ней. Как выяснила «Псковская правда», снос может состояться не раньше, чем через пять лет. 

Муниципальная крыша


«Магеллан» был построен в начале 2000-х годов на месте стихийного рынка, сделавшего тротуары на нечетной стороне Рижского проспекта труднопроходимыми из-за нагромождения прилавков, торговых палаток и ларьков.

Переезд под крышу затеяли муниципальные власти, уставшие от жалоб на этот «шанхай». Новый торговый комплекс, впрочем, шедевром тоже не был, и в неофициальную топонимику Пскова сразу же вошел как «Конюшня» или «Коровник». Кроме того, возникли проблемы с его достройкой. Собранных предпринимателями-пайщиками средств не хватило, городу пришлось искать инвестора и отдавать права на «Магеллан» частной компании. А потом разгорелся скандал из-за дележа мест внутри ТК.

Так что какое-то время псковичам было не до эстетики: проблем хватало внутри «Магеллана» и вокруг него. Тем не менее, рано или поздно вопрос о том, что этот ангар отнюдь не украшает один из центральных проспектов города, должен был встать, что называется, во весь рост.

И действительно: с середины 2010-х годов с завидной периодичностью начались разговоры о необходимости сноса «Магеллана». Причем их поддерживали в том числе и городские чиновники.

Так, в феврале 2016 года исполняющая обязанности начальника отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Вера Ильина заявила, что судьбу торгового комплекса будут решать после 21 июня 2017 года, когда закончит действовать схема размещения нестационарных торговых объектов в Пскове. А осенью того же года руководитель отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов предрек, что «Магеллан» «с большой вероятностью исчезнет» по итогам публичных слушаний.

Впрочем, после 21.07.2017 на Рижском проспекте Пскова предсказуемо ничего не изменилось. Зато в ноябре 2018 года стало известно, что срок аренды участка, на котором расположен торговый комплекс, продлён еще на 7 лет.

Правда, директор ООО «Магеллан» Евгений Яхин пообещал, что торговый комплекс будет реконструирован, а его внешний вид станет «более лучшим». Но результатов этой реконструкции псковичи так и не увидели.

Снос или перенос?

Новая глава в истории «Магеллана» началась с внесением в повестку заседания градсовета Пскова, состоявшегося 3 июля, вопроса о судьбе торгового комплекса.

Члены градостроительного совета выразили мнение, что без этой постройки район будет выглядеть эстетичнее и единогласно проголосовали за снос рынка. Однако, это не означает, что жители, соседствующие с «Магелланом», завтра проснутся и не увидят привычного крытого сооружения. Ведь земельный участок в аренде у собственника торговой площадки до 2025 года.

На градостроительном совете предложили несколько альтернатив «коровнику». Одна из них - устройство пешеходно-торговой зоны — сквера с несколькими цивилизованными торговыми точками.

Второй вариант торговли не предусматривает вообще, а предполагает обустройство пешеходно-прогулочной зоны с аллеей, тротуаром и бульваром, как это было в советское время. Кстати, именно этот вариант поддерживает глава Пскова Елена Полонская. По крайней мере, на своей странице в соцсети Facebook она разместила соответствующий эскиз. На котором, правда, Рижский проспект угадывается с большим трудом. 

Новая пятилетка
Это эскиз будущего проекта

- Рынок был нужен в свое время, он свои функции выполнил, теперь его нужно снести, - считает архитектор Владимир Шуляковский. - Как решить вопрос без ущерба для предпринимателей, должна подумать городская администрация. В этом месте можно устроить симпатичный скверик с малыми архитектурными формами и парковку, которых так не хватает в районе Рижского проспекта. Маленькая приятная деталь — если снести «Магеллан», откроется вид на Троицкий собор.

Новая пятилетка
Владимир Шуляковский за снос рынка

Третий вариант — это обустройство парковки или стоянки на месте «Магеллана» с переносом ТК на улицу Текстильную либо на пересечение улиц Алмазной и Поземского.

Наконец, псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев, к которому также обратилась за комментарием «Псковская правда», выступает за реконструкцию существующего здания и уверен, что можно найти подходящее архитектурное решение.

- Любая смена места ущерб для бизнеса, - говорит Аркадий Мурылев. - Альтернативное место должно быть предложено проходное и соответствовать тем затратам, которые понесет бизнес. Я за реконструкцию, пусть и с уменьшением количества павильонов. Оставлять одну прогулочную зону не совсем корректно. К этому месту люди уже привыкли. Мнение предпринимателей при решении судьбы «Магеллана» обязательно должны учитывать. Малый бизнес — опора России.

Новая пятилетка
Аркажий Мурылев уверен, что нужно посоветоваться с предпринимателями

Промежуточный совет

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков также как и глава города ратует за обустройство бульвара с аллеей. Но решать судьбу рынка будет не он один, а весь градостроительный совет, который точно еще не единожды соберется по этому вопросу.

- Нынешний совет был промежуточным, и точку в вопросе ставить еще рано, - подчеркивает Евгений Скачков. - Снос это слишком громко сказано. Речь идет о модернизации рынка либо его переносе. С собственником рынка Евгением Яхиным перезаключали договор об аренде земельного участка именно с условием реконструкции внешнего вида здания.

- Евгений Яхин говорил, что предполагает обновить фасадную часть постройки, обустроить рядом зеленую зону и скамейки, - продолжает Евгений Скачков. - Инициатива собственника очень важна. Тогда вопрос с рынком может решиться и раньше 2025 года. Если собственник предложит какой-то вариант реконструкции, он будет рассматриваться наряду с остальными.

Новая пятилетка
Евгений Скачков тоже за бульвар

Со всеми проектами жителей Пскова обещают познакомить и принимать окончательное решение с учетом их мнения. Тем более, по словам Евгения Скачкова, времени достаточно, чтобы сделать это «с чувством, с толком и с расстановкой», а не откладывать на последний момент.

Кстати

Сейчас в «Магеллане» размещаются 90 торговых точек, в которых работают в общей сложности 300 продавцов.


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