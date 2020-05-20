Знак качества

Созданная в 2019 году компания «Псковстройпроект» сегодня занята реализацией знаковых для нашего региона проектов: организация работ по мультимедийному историческому парку «Россия – моя история» и разработка концепции создания экотехнопарка по переработке и утилизации ТКО. Ее гендиректор Дмитрий Назаров в интервью «Псковской правде» рассказал, как удалось привезти в регион команду профессионалов для решения подобных задач, почему ему важно, что псковский губернатор общается с гражданами в соцсетях, и зачем успешному предпринимателю общественная работа в ОНФ.
«Надо двигаться вперед и искать новые ниши»
- Как и почему вы начали работу в Псковской области?
- Еще за год до реформы системы обращения с ТКО я, будучи советником главы администрации Смоленска, занимался темой экологии, помогал решить вопросы с отходами, их вывозом и утилизацией. И именно тогда я увидел в этом потенциал, окно возможностей всероссийского масштаба. Поэтому с 2018 по 2019 год я был управляющим партнером компании, которая успешно реализовала ряд проектов, связанных с реформой ТКО: Пензенская область, Нижегородская область, Забайкальском крае и в Псковской области. Я вообще люблю заниматься проектами на старте: это самый сложный период, когда необходимы мобилизация, подбор команды, привлечение инвестиций.
После того как здесь, в Псковской области, была запущена деятельность регоператора по обращению с ТКО, я решил продолжить работу в регионе, развиваться, заниматься собственными проектами. У меня появились здесь единомышленники – теперь это члены моей команды - люди разных специальностей, но каждый профессионал высокого класса. Многие из них в свое время уехали в поисках крупных проектов – кто в Санкт-Петербург, кто в Москву. Мне удалось убедить их войти в состав нашей команды и теперь мы вместе работаем над интересными проектами развития.
Мы хотим заниматься значимыми для Псковской области проектами, такими как исторический мультимедийный парк «Россия – моя история», экотехнопарк, создание документов территориального планирования городов и районов Псковской области, а также работами, связанными со строительством и проектированием. Для этого я создал компанию «Псковстройпроект», генеральным директором которой я являюсь.
– Расскажите немного подробнее о вашей команде. Кто эти люди и каким образом вам удалось их собрать?
– Один из них – это Максим Деров, тот, на кого я опираюсь с точки зрения градостроительных проектов и проектирования. Меня с ним познакомил известный в нашей стране ученый-градостроитель Александр Сергеевич Кривов: он считается одним из лучших специалистов в вопросах территориального развития. Операционной работой в компании занимается Мария Цыганова. Этот человек обладает неиссякаемой положительной энергетикой, что позволяет нашей команде из рабочих проблем создавать возможности для движения вперед.
Помимо основной команды, у нас на каждом проекте работают привлеченные эксперты из отрасли, вообще данное время сейчас диктует известный со времен Советского Союза принцип кооперации.
Работая во Пскове, я познакомился с близкими мне по духу людьми и договорился сотрудничать по нашим проектам, например с Павлом Герасенковым из группы компаний «Спектр», с талантливым дизайнером-архитектором Сергеем Станкевичем, с Дмитрием Толкушевым из «Псковской Газовой Компании».
Во многих вопросах в работе мы опираемся на лучших в отрасли: тех, кто занимается инженерией, проектированием, стройкой. Моя основная задача – организовать таких исполнителей, которые отвечают за качество и исповедуют ту же идеологию, что и я –эффективность и результативность в делах. Несмотря на текущие ограничения, связанные с пандемией, надо двигаться вперед и дальше искать ниши, проекты, не останавливаться в развитии.
– Что из себя представляет на сегодняшний день компания «Псковстройпроект»?
– На данный момент — это больше управляющая компания. Наши направления работы – это комплексное управление проектами, привлечение инвестиций, проектирование. Кроме того, «Псковстройпроект» может выступать как технический заказчик по проектам строительства.
Мир меняется. Я сам работал в крупных девелоперских компаниях, и видел, что они очень неповоротливы. Но, к примеру, в Европе или Америке очень распространена практика, когда небольшие компании разрабатывают какие-то продукты и продают их крупным холдингам. Здесь главная задача – подобрать грамотных исполнителей и обеспечить их проектами.
– А есть планы по созданию собственных строительных подразделений, или же вы будете привлекать субподрядчиков?
– Мы, возможно, либо приобретем уже существующие в регионе компании, или будем работать в консорциуме - как партнеры. Создавать с нуля то, над чем многие работали по 20 лет, нет необходимости. Повторюсь, время поменялось, не нужны такие титанические усилия, нужна быстрая мобилизация.
«В Псковской области действительно работает принцип «одного окна»– На какой стадии сейчас находятся большие проекты, о которых вы упомянули?
– По экотехнопарку мы работаем совместно с группой компаний «Террикон». У нее огромный опыт работы в таких проектах, уже есть готовые объекты на территории Московской области. Мы создали совместную компанию, сформировано технико-экономическое обоснование, подготовлен предварительный проект, который будет обсуждается с администрацией области.
Что касается музея «Россия – моя история», то мы совместно с партнерами, - компанией «Сретенские мастерские» Дмитрия Смирнова и группой компаний «Спектр», которую я уже упомянул, - сейчас разрабатываем рабочий проект.
– Как вы оцениваете то, что в регионе уже сделано в сфере пространственного планирования, и какой фронт работ здесь у вас?
– Когда я начал в этот процесс погружаться, то увидел, что многие люди уже об этом подумали – и администрация города, и области. Занимаются и дизайн-кодом Пскова, и вывесками в городе, и благоустройством территорий. И я тоже хочу быть полезным в этом направлении. Наша компания в прошлом году представила концепцию по развитию общественных пространств, велосипедных и пешеходных маршрутов, разработала некоторые визуальные элементы.
Например, хорошая территория для комплексного развития - это площадка вблизи бывшего стадиона «Электрон». Считаю, что оздоровительная и спортивная функция данной территории должна быть сохранена и являться одной из главных. Но в тоже время необходимо развивать такие направления, как культура и образование.
Я понимаю, что псковичи – требовательные люди, неравнодушные к культуре, к городу, и нам важно, чтобы все наши начинания и проекты нравились и были действительно востребованы.
– Очевидно, что масштабные проекты в сфере экологии и культуры требуют взаимодействия с властями. С кем вы контактируете в администрации области, как складываются ваши отношения с чиновниками разных уровней?
– Я вижу, что команда, которая сейчас работает в администрациях города и области, – это современные люди. Многие говорят, что «власть не слышит». Отвечу прямо: если проект толковый и интересный – его всегда рассмотрят.
Вот вы спрашивали: почему именно Псковская область, а не, скажем, Нижегородская? Отвечу на него прямо: я много где поездил, общался с кураторами региональных проектов. И в Псковской области я увидел, что действительно работает принцип «одного окна» и ты можешь, правильно сформировав документ и обозначив тему, попасть на прием к профильному вице-губернатору, чтобы обсудить с ним проект.
Также я вижу, что даже руководитель региона лично общается с гражданами в социальных сетях и это на ежедневной основе. Вот скажите, где еще такое увидишь? Да и вообще, все сотрудники, которые работают в администрациях, очень доступны, с ними можно легко связаться.
- В Пскове есть некоторое количество людей с активной жизненной позицией: градозащитники, экологи. Они активно обсуждают эти темы в соцсетях, участвуют в акциях. Вы с ними как-то взаимодействуете?
– Я уже сталкивался с псковскими экспертами в сфере экологии. Это люди, которые указывают на действительно наболевшие проблемы, а не просто воздух сотрясают. Видел, что в интернет-пространстве есть группы, которые созданы по другим важным вопросам: например, сфере градостроительной деятельности, градозащиты. И это очень помогает: мы внутри команды обсуждаем то, на что обращают внимание люди, почему они это делают, какие решения они предлагают, можно ли их привлечь к совместной работе. И иногда, бывает, благодаря этому коренным образом меняем подход к вопросу.
Всегда надо разбираться, почему у людей возникают вопросы, и стараться вместе выработать вариант, который всех устроит. Мы руководствуемся такой идеологией.
«ОНФ – площадка, которая позволяет продвигать народные идеи»- Дмитрий, вы являетесь куратором ряда нацпроектов в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Какими именно направлениями работы вы занимаетесь?
- Я занимаюсь проектами, которые мне наиболее близки в свете моей основной профессиональной деятельности. Это «Экология» (все, что связано с коммунальными отходами), «Культура» (это музеи, в том числе исторический парк «Россия – моя история») и «Городская среда и градостроительство» (все, что связано с комплексным освоением территории, документами территориального развития, планирования).
Объять необъятное невозможно – я подобрал по этим направлениями команду, и мы будем акцент делать именно на них. Надеюсь, что те документы и проекты, которые мы сейчас разрабатываем, получат поддержку в том числе и на федеральном уровне.
- Какая именно работа ведется и планируется в будущем в рамках этих направлений?
- Будем развивать волонтерское движение, устанавливать контакт на этой площадке с неравнодушными людьми, которые могли бы участвовать в общественном контроле за ходом реализации тех или иных проблем, проводить субботники, экоуроки. Для меня общественная деятельность - это возможность общения с людьми, которые тоже заинтересованы в развитии области.
Псковский ОНФ активно подключился к работе, когда начиналась реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Они помогали регоператору и властям, контролировали, корректировали их работу. И я вижу, что это площадка, которая дает возможность совместно продвигать правильные идеи и не просто словом, но и делом демонстрировать то, что мы вместе.
СПРАВКА
Дмитрий Назаров окончил Московский государственный университет им. Ломоносова и Российскую академию госслужбы при президенте РФ. После университета основал с партнерами на базе Музея техники Международный инжиниринговый центр по созданию и реставрации уникальных автомобилей. Руководил департаментом развития в девелоперской компании ООО «Мульти Групп», занимался проектами развития и привлечением инвестиций в статусе советника главы администрации Смоленска, являлся управляющим партнером ООО «Мехуборка Групп». В настоящее время – директор ООО «Псковстройпроект», управляющий партнер, член совета директоров в ООО «МИС «Международный Институт Строительства». Куратор национальных проектов в Псковском региональном штабе ОНФ.