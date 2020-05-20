Знак качества

Созданная в 2019 году компания «Псковстройпроект» сегодня занята реализацией знаковых для нашего региона проектов: организация работ по мультимедийному историческому парку «Россия – моя история» и разработка концепции создания экотехнопарка по переработке и утилизации ТКО. Ее гендиректор Дмитрий Назаров в интервью «Псковской правде» рассказал, как удалось привезти в регион команду профессионалов для решения подобных задач, почему ему важно, что псковский губернатор общается с гражданами в соцсетях, и зачем успешному предпринимателю общественная работа в ОНФ.

«Надо двигаться вперед и искать новые ниши»

- Как и почему вы начали работу в Псковской области? - Еще за год до реформы системы обращения с ТКО я, будучи советником главы администрации Смоленска, занимался темой экологии, помогал решить вопросы с отходами, их вывозом и утилизацией. И именно тогда я увидел в этом потенциал, окно возможностей всероссийского масштаба. Поэтому с 2018 по 2019 год я был управляющим партнером компании, которая успешно реализовала ряд проектов, связанных с реформой ТКО: Пензенская область, Нижегородская область, Забайкальском крае и в Псковской области. Я вообще люблю заниматься проектами на старте: это самый сложный период, когда необходимы мобилизация, подбор команды, привлечение инвестиций. После того как здесь, в Псковской области, была запущена деятельность регоператора по обращению с ТКО, я решил продолжить работу в регионе, развиваться, заниматься собственными проектами. У меня появились здесь единомышленники – теперь это члены моей команды - люди разных специальностей, но каждый профессионал высокого класса. Многие из них в свое время уехали в поисках крупных проектов – кто в Санкт-Петербург, кто в Москву. Мне удалось убедить их войти в состав нашей команды и теперь мы вместе работаем над интересными проектами развития. Мы хотим заниматься значимыми для Псковской области проектами, такими как исторический мультимедийный парк «Россия – моя история», экотехнопарк, создание документов территориального планирования городов и районов Псковской области, а также работами, связанными со строительством и проектированием. Для этого я создал компанию «Псковстройпроект», генеральным директором которой я являюсь. – Расскажите немного подробнее о вашей команде. Кто эти люди и каким образом вам удалось их собрать? – Один из них – это Максим Деров, тот, на кого я опираюсь с точки зрения градостроительных проектов и проектирования. Меня с ним познакомил известный в нашей стране ученый-градостроитель Александр Сергеевич Кривов: он считается одним из лучших специалистов в вопросах территориального развития. Операционной работой в компании занимается Мария Цыганова. Этот человек обладает неиссякаемой положительной энергетикой, что позволяет нашей команде из рабочих проблем создавать возможности для движения вперед. Помимо основной команды, у нас на каждом проекте работают привлеченные эксперты из отрасли, вообще данное время сейчас диктует известный со времен Советского Союза принцип кооперации. Работая во Пскове, я познакомился с близкими мне по духу людьми и договорился сотрудничать по нашим проектам, например с Павлом Герасенковым из группы компаний «Спектр», с талантливым дизайнером-архитектором Сергеем Станкевичем, с Дмитрием Толкушевым из «Псковской Газовой Компании». Во многих вопросах в работе мы опираемся на лучших в отрасли: тех, кто занимается инженерией, проектированием, стройкой. Моя основная задача – организовать таких исполнителей, которые отвечают за качество и исповедуют ту же идеологию, что и я –эффективность и результативность в делах. Несмотря на текущие ограничения, связанные с пандемией, надо двигаться вперед и дальше искать ниши, проекты, не останавливаться в развитии. – Что из себя представляет на сегодняшний день компания «Псковстройпроект»? – На данный момент — это больше управляющая компания. Наши направления работы – это комплексное управление проектами, привлечение инвестиций, проектирование. Кроме того, «Псковстройпроект» может выступать как технический заказчик по проектам строительства. Мир меняется. Я сам работал в крупных девелоперских компаниях, и видел, что они очень неповоротливы. Но, к примеру, в Европе или Америке очень распространена практика, когда небольшие компании разрабатывают какие-то продукты и продают их крупным холдингам. Здесь главная задача – подобрать грамотных исполнителей и обеспечить их проектами.

– А есть планы по созданию собственных строительных подразделений, или же вы будете привлекать субподрядчиков? – Мы, возможно, либо приобретем уже существующие в регионе компании, или будем работать в консорциуме - как партнеры. Создавать с нуля то, над чем многие работали по 20 лет, нет необходимости. Повторюсь, время поменялось, не нужны такие титанические усилия, нужна быстрая мобилизация.

«В Псковской области действительно работает принцип «одного окна»

– На какой стадии сейчас находятся большие проекты, о которых вы упомянули? – По экотехнопарку мы работаем совместно с группой компаний «Террикон». У нее огромный опыт работы в таких проектах, уже есть готовые объекты на территории Московской области. Мы создали совместную компанию, сформировано технико-экономическое обоснование, подготовлен предварительный проект, который будет обсуждается с администрацией области. Что касается музея «Россия – моя история», то мы совместно с партнерами, - компанией «Сретенские мастерские» Дмитрия Смирнова и группой компаний «Спектр», которую я уже упомянул, - сейчас разрабатываем рабочий проект. – Как вы оцениваете то, что в регионе уже сделано в сфере пространственного планирования, и какой фронт работ здесь у вас? – Когда я начал в этот процесс погружаться, то увидел, что многие люди уже об этом подумали – и администрация города, и области. Занимаются и дизайн-кодом Пскова, и вывесками в городе, и благоустройством территорий. И я тоже хочу быть полезным в этом направлении. Наша компания в прошлом году представила концепцию по развитию общественных пространств, велосипедных и пешеходных маршрутов, разработала некоторые визуальные элементы. Например, хорошая территория для комплексного развития - это площадка вблизи бывшего стадиона «Электрон». Считаю, что оздоровительная и спортивная функция данной территории должна быть сохранена и являться одной из главных. Но в тоже время необходимо развивать такие направления, как культура и образование. Я понимаю, что псковичи – требовательные люди, неравнодушные к культуре, к городу, и нам важно, чтобы все наши начинания и проекты нравились и были действительно востребованы. – Очевидно, что масштабные проекты в сфере экологии и культуры требуют взаимодействия с властями. С кем вы контактируете в администрации области, как складываются ваши отношения с чиновниками разных уровней? – Я вижу, что команда, которая сейчас работает в администрациях города и области, – это современные люди. Многие говорят, что «власть не слышит». Отвечу прямо: если проект толковый и интересный – его всегда рассмотрят. Вот вы спрашивали: почему именно Псковская область, а не, скажем, Нижегородская? Отвечу на него прямо: я много где поездил, общался с кураторами региональных проектов. И в Псковской области я увидел, что действительно работает принцип «одного окна» и ты можешь, правильно сформировав документ и обозначив тему, попасть на прием к профильному вице-губернатору, чтобы обсудить с ним проект. Также я вижу, что даже руководитель региона лично общается с гражданами в социальных сетях и это на ежедневной основе. Вот скажите, где еще такое увидишь? Да и вообще, все сотрудники, которые работают в администрациях, очень доступны, с ними можно легко связаться.

- В Пскове есть некоторое количество людей с активной жизненной позицией: градозащитники, экологи. Они активно обсуждают эти темы в соцсетях, участвуют в акциях. Вы с ними как-то взаимодействуете? – Я уже сталкивался с псковскими экспертами в сфере экологии. Это люди, которые указывают на действительно наболевшие проблемы, а не просто воздух сотрясают. Видел, что в интернет-пространстве есть группы, которые созданы по другим важным вопросам: например, сфере градостроительной деятельности, градозащиты. И это очень помогает: мы внутри команды обсуждаем то, на что обращают внимание люди, почему они это делают, какие решения они предлагают, можно ли их привлечь к совместной работе. И иногда, бывает, благодаря этому коренным образом меняем подход к вопросу. Всегда надо разбираться, почему у людей возникают вопросы, и стараться вместе выработать вариант, который всех устроит. Мы руководствуемся такой идеологией.

«ОНФ – площадка, которая позволяет продвигать народные идеи»

- Дмитрий, вы являетесь куратором ряда нацпроектов в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Какими именно направлениями работы вы занимаетесь? - Я занимаюсь проектами, которые мне наиболее близки в свете моей основной профессиональной деятельности. Это «Экология» (все, что связано с коммунальными отходами), «Культура» (это музеи, в том числе исторический парк «Россия – моя история») и «Городская среда и градостроительство» (все, что связано с комплексным освоением территории, документами территориального развития, планирования). Объять необъятное невозможно – я подобрал по этим направлениями команду, и мы будем акцент делать именно на них. Надеюсь, что те документы и проекты, которые мы сейчас разрабатываем, получат поддержку в том числе и на федеральном уровне. - Какая именно работа ведется и планируется в будущем в рамках этих направлений? - Будем развивать волонтерское движение, устанавливать контакт на этой площадке с неравнодушными людьми, которые могли бы участвовать в общественном контроле за ходом реализации тех или иных проблем, проводить субботники, экоуроки. Для меня общественная деятельность - это возможность общения с людьми, которые тоже заинтересованы в развитии области. Псковский ОНФ активно подключился к работе, когда начиналась реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Они помогали регоператору и властям, контролировали, корректировали их работу. И я вижу, что это площадка, которая дает возможность совместно продвигать правильные идеи и не просто словом, но и делом демонстрировать то, что мы вместе.