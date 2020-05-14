Мал мала меньше (инфографика)

В Псковской области с 1 июля вводится специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход. Региональный закон, упрощающий ведение самостоятельной предпринимательской деятельности, был принят 30 апреля депутатами Псковского областного Собрания. Таким образом, наш регион присоединился к эксперименту, который проходит уже в 23 субъектах РФ. В особенностях нового налогового режима для самозанятых разбиралась «Псковская правда».

Кого касается?

На специальный налоговый режим могут перейти самозанятые граждане. Это люди, имеющие регулярный доход от предпринимательской деятельности, но не работающие официально. Они не зарегистрированы в Федеральной налоговой службе в качестве ИП и, соответственно, не платят налогов. Например, работает некая Маша на дому, делает маникюр. Обучалась мастерству за свои деньги. Клиентов тоже находит сама. Инструменты, лаки, гели и прочий расходный материал, который стоит немалых денег, тоже сама заказывает. Место рабочее организовала у себя в квартире. За услуги берет меньше, чем мастера в салонах, но при этом качество не хуже, а иногда и лучше. Поэтому люди к ней идут. Заработок у нее не то, чтобы очень большой, но к какой-нибудь средней зарплате по региону в хорошее, «докоронавирусное» время приближался. Однако, как ИП она не зарегистрирована, налогов не платит. Поэтому среди клиентов – в основном, знакомые и знакомые знакомых. К телефонным звонкам потенциальных клиентов относится с опаской: вдруг под видом нового клиента придет налоговый инспектор. С получением кредитов, оформлением аренды, судебными разбирательствами с клиентами или поставщиками тоже проблемы, медицинского полиса нет. Новый налоговый режим как раз и позволит таким мастерам (а, обычно, это неплохие специалисты) выйти из тени – легально вести свой бизнес и получать доход от подработок без рисков быть оштрафованными за незаконную предпринимательскую деятельность. Но это еще не все.

Ничего платить не нужно, кроме налога



Если на других специальных налоговых режимах страховые взносы нужно платить даже при отсутствии дохода, то самозанятый предприниматель фиксированные страховые взносы не платит. Также он не платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход. НДС тоже не нужно платить (исключением является НДС, подлежащий уплате при ввозе товаров на территорию РФ). По сути, суммируя, получается, что ничего не нужно платить, кроме налога от дохода от самостоятельной деятельности в размере 4 или 6%. Андрей Михеев,

председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике

Разница в размере налога зависит от того, что является потребителем продукции или услуг самозанятого гражданина. Если это физическое лицо, то налог составит 4% от дохода. Если же потребитель продукции или услуг - юрлицо, ИП или ООО, то ставка повышается до 6%. - Еще одно преимущество: если нет дохода в течение налогового периода – то нет никаких обязательных минимальных или фиксированных платежей, которые все равно нужно заплатить, – продолжает Андрей Михеев. – При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского страхования, поэтому могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь.

КСТАТИ Использование нового налогового режима возможно совмещать с работой по трудовому договору. При этом при расчете налога зарплата не учитывается, а трудовой стаж по месту работы не прерывается.

Зарегистрироваться легко



Тем, кто хочет использовать специальный налоговый режим, нужно зарегистрироваться в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Сделать это можно за считанные минуты через Сбербанк Онлайн, с помощью специального мобильного приложения «Мой налог» или на сайте Федеральной налоговой службы. Объект налогообложения самозанятых — это доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). Налоговый период – календарный месяц. - Расчет суммы налога происходит автоматически. Доход подтверждается справкой из приложения, которую можно выгрузить и распечатать. Предварительную сумму налога также можно видеть в приложении в любое время в течение месяца, – поясняет Андрей Михеев.

Ограничения и исключения



Выбрать налоговый режим для самозанятых могут те, кто занимается следующими видами деятельности: оказание косметических услуг на дому

фото- и видеосъемка на заказ

реализация продукции собственного производства

проведение мероприятий и праздников

юридические консультации и ведение бухгалтерии

удаленная работа через электронные площадки

сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок

услуги по перевозке пассажиров и грузов

строительные работы и ремонт помещений На новый налоговый режим могут перейти и индивидуальные предприниматели, если посчитают, что этот режим для них более выгодный. Но есть и ограничения. - Доход у самозанятых не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год, у них не должно быть наемных работников – лиц, с которыми они состоят в трудовых отношениях. Также не вправе применять этот режим лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров. Спецрежимом не могут воспользоваться и те, кто торгует подакцизными товарами, например, алкоголем или бензином, - отметил председатель комитета Псковской области по экономическому развитию. Впрочем, по его словам, до вступления в силу нового закона (а это, как сообщалось выше произойдет 1 июля) комитет планирует вместе с налоговой службой и Фондом поддержки и развития предпринимательства проводить разъяснительную работу по вопросам нового налогового режима для самозанятых. «Псковская правда» тоже планирует информировать читателей о возможностях и ограничениях специального налогового режима. Свои вопросы по этой теме вы можете присылать нам на адрес: pravda@pravdapskov.ru с пометкой «Налог для самозанятых».