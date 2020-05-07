Не «Ура, каникулы!»

В конце апреля губернатор Михаил Ведерников сообщил, что свою работу приостановили около 7,7 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса: треть предпринимателей региона. И хотя региональные и федеральные власти уже принимают меры поддержки местных предпринимателей, но очевидно, что это все равно серьезнейшее испытание для всех участников рынка.

Коронакризис и вынужденный простой серьезно ударили по псковским предпринимателям. Впрочем, в нашем регионе дела обстоят еще не так плохо: совокупный торговый оборот малого и среднего бизнеса на пятой нерабочей неделе составил почти 74% от уровня начала марта, в то время как в целом по России этот показатель достиг 54%. «Псковская правда» выяснила, как возвращается к работе малый бизнес региона.

Чтобы оценить ситуацию в этой сфере целом, «Псковская правда» обратилась за комментарием в IT-компанию «Эвотор». На основе информации с онлайн-касс «Эвотор» специально для нашей газеты подготовил статистику по Псковской области.

На первой нерабочей неделе (30 марта ― 5 апреля) в Псковской области по сравнению с началом марта (2-8 марта) остались работать только 36% торговых точек малого бизнеса.

Однако с каждой неделей доля работающих предприятий постепенно росла: на второй нерабочей неделе их было уже 45%, а на третьей ― 52%. Это объясняется тем, что в течение месяца выходили новые редакции указа губернатора Псковской области о противодействию распространению коронавируса.

Согласно им постепенно росло число предприятий, которым было разрешено работать в условиях пандемии. Так, с 4 апреля смогли официально работать строительные и ремонтные организации, а также химчистки и прачечные. С 8 апреля - салоны красоты и сотовой связи, нотариусы. С 10 апреля - архитектурные и проектные организации, фотоателье. Фитнес-клубам было разрешено проводить индивидуальные тренировки на свежем воздухе. С 6 мая – стоматологические клиники и магазины с отдельным входом.

На четвертой нерабочей неделе (20-26 апреля) в Псковской области работало уже 54,9% предприятий малого и среднего бизнеса от показателей начала марта. Это показатель больше, чем в среднем по стране: в России на четвертой неделе карантина работало только 50% предприятий малого и среднего бизнеса.

На пятой нерабочей неделе (27 апреля ― 3 мая) функционировали 55,2% предприятий. Для сравнения, в России — 51,3%.

Совокупный торговый оборот малого и среднего бизнеса в Псковской области на пятой нерабочей неделе составил 73,8% от оборота в начале марта. В России торговый оборот на пятой неделе достиг 53,7% от докризисного уровня.

В «Эвоторе» отмечают, что в Псковской области карантин практически не отразился на обороте магазинов у дома, алкомаркетов, зоомагазинов, табачных лавок. На третьей и четвертой нерабочих неделях вырос ситуативный спрос на услуги шиномонтажа, автотовары и стройматериалы. А вот обороты магазинов непродовольственных товаров (одежда, обувь), закрытых на карантин, провалились на 90% и более.