Метры преткновения

Продление нерабочих дней почти на месяц поставило многих предпринимателей на грань выживания. Магазины, кафе, офисы закрыты, фактически весь оффлайн-бизнес свернулся, прибыли нет. При этом арендных платежей для арендаторов площадей никто не отменял. Да, власти рекомендовали арендодателям отсрочить или уменьшить арендные платы. Но для них это тоже бизнес, с которого надо платить налоги, а многим еще и кредиты в банк. Есть ли выход из этой патовой ситуации, кто готов идти на уступки и какие именно — разбиралась «Псковская правда». Мы поговорили с арендаторами, арендодателями и агентами, предлагающими коммерческую недвижимость, чтобы выяснить реальную ситуацию на этом рынке.

Пойти навстречу

У Ирины скоромный отдел косметики в одном из небольших магазинов города. Работников всего два: она и продавец. Есть постоянные покупатели, доход небольшой, но стабильный. Но отдел закрыт вот уже несколько недель. - Продавца пришлось отпустить, - рассказывает предприниматель. - Мы с ней честно поговорили и пришли к выводу, что ей выгоднее будет встать на биржу труда. По крайней мере, получит больше того, что я смогу сейчас заплатить. Ирина оказалась в подвешенном состоянии: без работы и дохода. Спасает, что муж - бюджетник, а арендодатель оказался человеком понимающим. - Учитывая сегодняшнюю ситуацию, делать прогнозы о том, когда я смогу приступить к работе, бесполезно, - говорит Ирина. - Между тем, никто не освобождал меня от обязательных платежей, в том числе и арендной платы. Да, мой отдел совсем небольшой по метражу, но когда дохода нет, то любая сумма кажется неподъемной. Поэтому я благодарна своему арендодателю, который пошел мне навстречу и предоставил довольно значимую скидку по аренде.

Марина — тренер, занимается с юными спортсменами. Удар на себя приняла одной из первых, потому что с досрочных каникул школьников сразу перевели на дистанционное обучение, посещать дополнительные, в том числе и спортивные кружки и секции, запретили. - Зал, в котором я провожу занятия с детьми, снимаю уже несколько лет, - рассказывает она. - Мне повезло с арендодателем, у нас всегда были хорошие, конструктивные отношения. А в сегодняшней ситуации он еще и здорово меня поддержал, мы договорились, что какое-то время я буду оплачивать лишь коммунальные платежи. Для меня, как человека в одночасье лишившегося дохода, это большое подспорье. К счастью, многие арендодатели осознают свою зависимость от того, останутся ли предприниматели работать на их площадях. Ведь в их интересах – как можно быстрее после карантина перезапустить работу торговых центров. Причем не пустых, а заполненных магазинами и различными сервисами. - Дело каждого, как поступать в данной ситуации, - говорит управляющий псковским бизнес-центром «Уолл-стрит» Роман Палкин. - Я хочу идти навстречу нашим арендаторам, потому что если они потонут, то потонем и мы. Нам надо вместе выбираться из сложившейся ситуации. Если мы не пойдем на уступки, то это может привести к тому, что их бизнес закроется. Это невыгодно и нам, потому что в новых экономических реалиях в ближайшие полгода-год будет трудно кого-то привлечь на их место.

Бросьте спасательный круг!

Почти все арендаторы выходят на переговоры с собственниками об отсрочке платежей или снижение арендных ставок, однако большинство участников рынка ждет конкретных шагов со стороны государства. - Каким образом нам поступить, сделать скидки или арендные каникулы, мы еще не решили. Их принятие мы откладываем на конец апреля, ждем еще шагов от государства, - объясняет Роман Палкин. - Да, какие-то предложения уже есть. Я видел письмо о мерах поддержки малому бизнесу, в числе которых снижение налога на имущество для арендодателей, которые снизят стоимость аренды своим арендаторам в 2020 году. Но если бы было все так просто… Нам пока не ясны и не понятны конкретные механизмы этой поддержки. Руководство торгово-развлекательного центра Fjord Plaza в Пскове тоже вступило в переговорный процесс со своими арендаторами. - В первую очередь стараемся идти навстречу тем предпринимателям, сфера деятельности которых попала в перечень отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за распространения коронавируса, - пояснил позицию директор по развитию ТРЦ Максим Евдокимов. -Кому-то предоставляем отсрочку платежа, кому-то делаем скидку по арендной плате.

По его словам, есть и такие арендодатели, которые фактически не пострадали от ситуации, но, тем не менее, тоже хотят получить преференции. - С арендаторами, которые не попали в перечень, конечно, тоже работаем, с каждым разбираемся в индивидуальном порядке, чтобы учесть все нюансы и найти решение, устроившее обе стороны, - говорит Максим Евдокимов.

Региональная поддержка

Первый указ о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, который попал в зону риска от коронавируса, был подписан губернатором Михаилом Ведерниковым 20 марта. В начале апреля депутаты областного Собрания одобрили законопроекты, внесенные губернатором о смягчении налогообложения. В частности, снижена до минимума ставка по упрощенной системе налогообложения для определенной категории предпринимателей, снижен налог на доходы с 6 до 1%, по объекту налогообложения «доходы за вычетом расходов» также установлена минимальная ставка - в зависимости от вида деятельности она уменьшена в два и в три раза. Арендаторам государственного и муниципального недвижимого имущества тоже пошли навстречу. Указом главы региона бизнес получил возможность снизить арендную плату на 90%. Аналогичная рекомендация была дана муниципалитетам. Оператором, который занимается сдачей в аренду регионального госимущества, является госпредприятие «Управление недвижимостью». Пока сюда поступило несколько обращений: льготу запросили предприниматели работающие в сфере общественного питания и бытовых услуг. Им она предоставлена: в течение трех месяцев за аренду в месяц они будут платить только 10% от первоначальной суммы, в данном случае - 38 990 рублей в месяц.

По предварительным оценкам, воспользоваться льготой смогут порядка 150 представителей малого и среднего бизнеса. При этом потери бюджетов будут исчисляться миллионами рублей в месяц. В указе губернатора собственникам коммерческой недвижимости также было рекомендовано по заявлениям арендаторов рассматривать возможность снижения размеров арендной платы. - Помощником предпринимателей в данном случае выступает и Торгово-промышленная палата Псковской области, - говорит председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. - Она может подготовить заключение о влияние факторов форс-мажора, являющемся основанием для заключения дополнительных договоров и снижения арендной платы. Комитет Андрея Михеева сейчас занят подготовкой законопроекта о снижении налога на имущество для собственников торговых центров, которые действительно снизят арендную плату арендаторам. - Полный мониторинг ситуации на этом рынке мы планируем завершить в самое ближайшее время, но есть уже примеры торговых центров, когда снижали арендную плату. Но пока таких сознательных арендодателей не так много, - говорит он.

В одной лодке

Сейчас на рынке арендных отношений города Пскова складывается двоякая ситуация, считает президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко. - С одной стороны, арендодатели понимают сложившуюся текущую ситуацию и идут навстречу своим арендаторам, устраивая арендные каникулы, либо делая значительные скидки по арендной плате, вплоть до того, что некоторые арендаторы платят только коммунальные платежи по арендуемым помещениям, - говорит он. - Но есть и другая сторона вопроса: многие арендодатели находятся в той же негативной для их бизнеса ситуации и не готовы идти на уступки своим арендаторам, мотивируя это тем, что у них самих есть перед третьими лицами обязательства в финансовом плане, которые они должны исполнять и которые никто не отменял в сложившейся обстановке. Это мнение обусловлено также тем, что предприниматели пока не ощущают реальную поддержку от государства, которая была провозглашена президентом.