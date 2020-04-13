Остаться в живых

Ситуация в Псковской области, да что в области, в стране, тяжелая. Из-за распространения вируса закрыты многие предприятия, люди теряют рабочие места, доход. Самый сильный удар, наверное, пришелся по малому бизнесу. Как справляются и что делают в этих условиях предприниматели?

Встретимся в Скайпе

Наталья и Андрей Николаевы — тренеры. Она — инструктор по пилатесу и йоге, он - по хат-ха и кундалини йоге. Супруги арендуют зал в одном из зданий в городе. Там уже много лет они проводят тренировки сами, а также привлекают тренеров, которые предлагают занятия по другим интересным их клиентам направлениям. Тренерская деятельность - основной доход супругов, которого они в одночасье лишились в связи с запретом проводить занятия и закрытием спортивных залов. Как и многие, оказавшиеся в тяжелой ситуации люди, Николаевы пытаются справляться собственными силами. А разве есть другие варианты, когда в семье подрастают двое маленьких детей? - Вторую неделю пытаемся проводить он-лайн занятия, - рассказывает Наталья. - Здание закрыто, в зал не попасть, поэтому проводим прямо из дома. Тренировки проходят по Скайпу. За десять минут до начала тренер всех обзванивает, идет подключение. Говорят, что пробовали использовать Аську, но вечером связь никакая и трансляции часто зависают или обрываются.

У Андрея три занятия в неделю, примерно столько же у Наташи. - Если честно, то заработанных таким образом денег, хватает только на еду, - признается Наталья. - Хорошо, что есть те, кто готов так заниматься, но это меньше, значительно меньше, чем в зале. Причин тому несколько: не привычно, совсем нет места дома, не уединиться от семьи, интернет не тянет, потому что, к примеру, сейчас живут в деревне. - Но даже в такой ситуация есть плюс, - говорит Наталья. - Мы смогли приобрести новый опыт.

Шьют на зарплату

Пошив масок — то направление, в которое ушли ряд предприятий. Даже известная на весь мир фабрика «Славянка» часть своих мощностей и площадей отдала под пошив защитных изделий. По этому же пути пошли и некоторые ателье. «Золотая пуговка» создала в соцестях группу «Маски многоразовые Псков». В ней предлагают пошить маски многоразовые из хлопковой ткани, анатомические и классические, с рисунком и без. На любой вкус и цвет - одним словом. При покупке от пяти штук предлагается доставка по городу. - Да, мы закрыты, - пояснили в ателье. - Маски шьют швеи дома себе на зарплаты. А как платить аренду, налоги, пока не придумали. Хорошо, что сотрудников не пришлось увольнять.

Сотрудники не только сами пытаются как-то заработать, но и стараются безвозмездно помочь тем, кто сейчас в еще более тяжелой ситуации оказался. - Друзья и подписчики! Благодаря вам у нас появилась возможность отдавать маски бесплатно. Но пока очень мало — до 10 штук в день, - такой пост появился недавно в группе. Ателье «Серебряная нить» тоже пробует себя в онлайн нише, тут даже пошив необходимой вещи можно заказать дистанционно. - Только на прошлой неделе перешили на онлайн работу, - отметили в ателье. - Что-либо говорить пока сложно. Готовы продавать онлайн ткани, нитки, фурнитуру. К пошиву масок подключилась и известная в городе студия творчества «Шебби Шик» -Пошив масок - это доброе дело для людей, которые об этом просят, ну и заработок для мастеров, не более того, - пояснила руководитель. Первое время спрос был большой, сейчас пошел на спад, чему в студии даже рады. Из-за пошива масок пришлось отложить воплощение других интересных идей. - В начале карантина у нас была идея делать прямые трансляции мастер-классов для деток, которые могли бы из подручных средств дома с родителями мастерить. Но так как все сотрудники были плотно заняты на пошиве масок, то осуществление этой задумки пришлось отложить. Надеюсь, что эту идею мы воплотим и будем хотя бы таким образом радовать людей, которые сейчас вынуждены сидеть дома.



Уроки красоты

Салонам красоты повезло чуть больше других. На прошлой неделе стало известно, что они снова могут принимать клиентов, соблюдая все необходимые меры предосторожности. - У меня уже случились те потери, что происходят сейчас в мире, - рассказывает мастер-модельер, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy Екатерина Дементьева. - И ценности поменялись уже в тот период, а сейчас просто закрепились. Я поняла, что нет дороже времени, проведённого с близкими людьми, что это счастье, когда не надо никуда торопиться, что есть возможность обнять своих детей, спросить, что им снилось, что они чувствуют, сказать родным, как сильно люблю их. Благодаря такому настрою получается не унывать, с оптимизмом смотреть в будущее, верить, что получится все восстановить и наладить.

- Мой девиз по жизни: «Работаем с тем, что имеем», - говорит Екатерина. - Сейчас я все свои силы бросила на развитие своих социальный сетей, в частности, Инстаграма @dementevaekat. Там я начала выкладывать свои работы (на это просто катастрофически всегда не хватало времени), делиться знаниями онлайн, отвечать на вопросы подписчиков, и продавать те средства для волос, что были выставлены у меня в салоне. Клиенты были и есть со мной на постоянной связи, уже идет весьма плотная запись. Эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм» Светлана Пантелеева рассматривает сложившиеся условия, как возможность получить новые знания и навыки в своей работе. - Наш красивый бизнес предполагает работу в интернете, - рассказывает она. - В новых условиях я больше делаю упор на онлайн работу: видео, рассылка, электронные предложения и каталоги, сторис, рекомендации.

Появилось больше времени на звонки и общение с партнерами, клиентами и консультантами. - Я сотрудничаю со стилистами, визажистами, психологами, коучами, косметологами, фитнес — инструкторами. Мы проводим обучение по уходу за лицом, макияжу, развиваем онлайн Велнэс клуб (рекомендации по питанию, фитнесу, здоровью), - отмечает Светлана. - Сейчас мы ещё актуальнее на рынке с качественной продукцией и возможностью интернет - бизнеса, есть обучение и четкий план действий. Предлагаем клиентам сотрудничество со шведским брендом, множество скидок и даже открытие своего личного интернет — магазина.

Просто ждать