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Экономика

Что получит Псковская область по программам приграничного сотрудничества

Печорам – ярмарку, Талабам – причал, Пскову – туристский центр на набережной

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Ольга Нефёдова
14 февраля 2020 года, 15:44
Фото: Александр Сидоренко
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Псковская область продолжает участвовать в международных программах «Россия — Латвия», «Россия - Эстония». «Вес» только шести крупных проектов по программам, которые сейчас реализуются в Псковской области, составляет примерно 10 миллионов евро.

Далеко ли до Таллина

В этом году в рамках сотрудничества с Эстонией продолжится реализация проекта, направленного на улучшение экологической ситуации и транспортной доступности Талабских островов.

Основной участник - Псковский район. Предполагается строительство причала для обслуживания катеров в деревне Толбица Псковского района, а также приобретение муниципального катера для перевозки населения.

«В экологической составляющей этого же проекта участвует Горводоканал, - рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в «Псковской правде» 11 февраля. - Предполагается закупка и сооружение новой системы аэрации очистных сооружений предприятия, что повысит уровень очистки сточных вод и позволит сэкономить потребление электроэнергии более чем на 30%».

Второй крупный совместный с Эстонией проект направлен на поддержу малого и среднего бизнеса. В Печорском районе возведут ярмарочную площадку площадью 6 700 квадратных метров для продажи местной продукции.

«У проекта две составляющие: создание возможности для реализации продукции и обустройство дорог», - пояснил Андрей Михеев.

Площадка позволит разместить более 100 предпринимателей. Что касается дорог, то за счет средств проекта их отремонтируют на протяженности 10 километров.

Среди менее масштабных проектов - а таких около пятнадцати - строительство сушильного цеха в деревне Логозовичи Псковского района.

«Много говорили о создании общих мощностей, которыми могли бы пользоваться фермеры, потому что каждому отдельно затратно приобретать какое-то дорогостоящее оборудование», - пояснил Андрей Михеев.

Рижский бальзам

Четыре крупных проекта реализуются и в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» с общим финансированием в размере 6 миллионов евро. Первый связан с реконструкцией дороги к пункту пропуска Брунишево – Педедзе на российско-латвийской границе.

«Сам пункт пропуска реконструировался в рамках предыдущей программы, а вот дорога в проект тогда не попала», - рассказал Андрей Михеев.

Еще один проект затронет реконструкцию пункта пропуска Бурачки – Терехово. Правда, со стороны Псковской области реконструкция самого пункта пропуска не запланирована, проект больше направлен на информирование людей, пересекающих границу.

Второй проект – «Чистая вода для приграничных регионов». В рамках проекта будет закупаться оборудование для Горводоканала, что позволит повысить эффективность водозабора.

Реконструкцию усадьбы Беклешова в Пскове тоже проведут в рамках проекта приграничного сотрудничества. В усадьбе появится городской информационно-туристический центр и центр творческих индустрий. Здание стоит в Пскове на набережной за памятником героям Первой мировой.

«Рассматриваем возможность производить сувенирную продукцию прямо на месте, в центре», - отметил Андрей Михеев. Не считая этих четырех крупных проектов, в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» в Псковской области будут реализованы еще шестнадцать, но меньшего масштаба».

Псковская область намерена продолжать и дальше участвовать в международных программах. По словам Андрея Михеева, на данный момент на уровне правительств государств обсуждаются и формируются приоритеты до 2027 года. 20 февраля пройдет заседание программного комитета, на которое также приглашены представители регионов России, участвующие в международных программах.

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