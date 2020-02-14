Что получит Псковская область по программам приграничного сотрудничества

Псковская область продолжает участвовать в международных программах «Россия — Латвия», «Россия - Эстония». «Вес» только шести крупных проектов по программам, которые сейчас реализуются в Псковской области, составляет примерно 10 миллионов евро.

Далеко ли до Таллина

В этом году в рамках сотрудничества с Эстонией продолжится реализация проекта, направленного на улучшение экологической ситуации и транспортной доступности Талабских островов.

Основной участник - Псковский район. Предполагается строительство причала для обслуживания катеров в деревне Толбица Псковского района, а также приобретение муниципального катера для перевозки населения.

«В экологической составляющей этого же проекта участвует Горводоканал, - рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в «Псковской правде» 11 февраля. - Предполагается закупка и сооружение новой системы аэрации очистных сооружений предприятия, что повысит уровень очистки сточных вод и позволит сэкономить потребление электроэнергии более чем на 30%».

Второй крупный совместный с Эстонией проект направлен на поддержу малого и среднего бизнеса. В Печорском районе возведут ярмарочную площадку площадью 6 700 квадратных метров для продажи местной продукции.

«У проекта две составляющие: создание возможности для реализации продукции и обустройство дорог», - пояснил Андрей Михеев.

Площадка позволит разместить более 100 предпринимателей. Что касается дорог, то за счет средств проекта их отремонтируют на протяженности 10 километров.

Среди менее масштабных проектов - а таких около пятнадцати - строительство сушильного цеха в деревне Логозовичи Псковского района.

«Много говорили о создании общих мощностей, которыми могли бы пользоваться фермеры, потому что каждому отдельно затратно приобретать какое-то дорогостоящее оборудование», - пояснил Андрей Михеев.