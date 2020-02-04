Налоговики в прошлом году собрали денег больше, чем весь бюджет Псковской области

В консолидированный бюджет РФ (то есть в казну вообще, без разделения на муниципальный, региональный и федеральный уровни) из Псковской области за 2019 год поступило 24,1 млрд рублей, что на 1,1 млр больше, чем за 2018 год. Также поступило свыше 16 млрд рублей страховых взносов, основная доля которых была направлена в бюджет Пенсионного фонда РФ. Таким образом, за год налогоплательщики Псковской области уплатили в бюджет и внебюджетные фонды свыше 40 млрд рублей. Цифры больше, чем бюджет Псковской области на 2020 год. Наибольшие суммы налогов в консолидированный бюджет в прошлом году заплатили псковские филиалы крупных российских компаний: ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Сбербанк России», федерального учреждения «Единый расчетный центр Министерства обороны», ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», а также от ОАО «Великолукский мясокомбинат». Каждое из этих юрлиц перечислило свыше 200 млн рублей налогов.

ЦИФРЫ Налог на прибыль от организаций в консолидированный бюджет РФ — 3,8 млрд рублей Налог на доходы физических лиц — 9,4 млрд рублей НДС на товары и услуги — 5,3 млрд рублей

В федеральный бюджет налогоплательщики области перечислили 6,5 млрд рублей, что на 826 млн больше, чем в прошлом году. В областной бюджет - 17,6 млрд, что на 275 млн больше, чем в 2018 году. Лучшими налогоплательщиками в федеральный бюджет стали великолукские предприятия.

Наибольшие поступления в федеральный бюджет бюджет были от Великолукского свиноводческого комплекса, ЗАО «Завод электротехнического оборудования», ООО «Евроимпорт», ООО «Псковнефтепродукт», ООО «Завод Реостат», ЗАО «Опытный завод «Микрон», Великолукского опытного машиностроительного завода. Эти юрлица перечислили в федеральный бюджет свыше 140 миллионов рублей. Алексей Павлов,

заместитель руководителя УФНС России по Псковской области

Комиссии для должников

Еще один источник пополнения доходной части бюджета — это задолженность. - Для работы с налогоплательщиками мы используем комиссии по вопросам регулирования задолженностей. Мы приглашаем налогоплательщиков, чтобы выяснить причины задолженности. Жесткого подхода «не заплатит — фатальные меры» нет. Мы смотрим, есть ли возможность в разумные сроки погасить заложенность, в том числе разъясняем отрицательные последствия принудительного взыскания задолженности, - пояснил Алексей Павлов.

ПОДРОБНОСТИ Задолженность псковичей на 1 января 2020 года - 3 млрд 365 млн рублей - по налогам (без учета страховых взносов) – 2,332 млрд рублей (на 126 млн рублей меньше по сравнению с предыдущим годом) - по страховым взносам – 1,34 млрд рублей (на 167 млн рублей меньше). - по имущественным налогам с физических лиц - 592,3 млн рублей (на 19 млн рублей больше)

Такая деятельность налоговых органов дает результаты. В 2019 году прошло почти 400 заседаний комиссии. На них были приглашены свыше 2800 налогоплательщиков, которые имели общую задолженность в размере 2,2 млрд рублей. После проведения этих комиссий свыше 640 млн рублей поступило в бюджет. - На наш взгляд, эта мера достаточно эффективна, - считает замруководителя УФНС. Алексей Павлов также отметил, что если задолженность юрлиц по налогам снижается, то среди физических лиц задолженность растет. Так, за 2019 год было начислено 1,2 млрд рублей имущественных налогов (налог на имущество физлиц, земельный и транспортный налог), а поступил 1,1 млрд рублей. - В целом задолженность у нас выросла на девятнадцать миллионов, но нам удалось повысить эффективность взыскания этой задолженности. Задача по снижению задолженности — это наша каждодневная работа. Сроки уплаты имущественных налогов прошли, поэтому налоговые органы будут взыскивать задолженность в судебном порядке. Мы призываем налогоплательщиков при получении требования или заявления о выдаче судебного приказа, задолженность погасить, - сказал Алексей Павлов. И напомнил о «санкциях», которые могут быть применены к должникам. В частности, закон позволяет при сумме задолженности до 100 тысяч рублей судебный приказ направить работодателю, чтобы тот удерживал эту сумму из заработной платы должника. Также среди мер - принудительное списание средств с банковского счета или ограничение выезда за границу.