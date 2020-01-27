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Экономика

Торговцы и администрация Пскова жалуются друг на друга антимонопольщикам

Городские власти забыли внести в новую схему ларьки, стоявшие до 2009 года, хотя закон это разрешил

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Светлана Синцова
27 января 2020 года, 15:42
Фото: Андрей Степанов
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Площадь некоторых ларьков на схеме меньше фактической, пустое - по бумагам - место уже занято. Раздавала места по неясным критериям комиссия, деятельность которой заинтересовала областную прокуратуру.

В конце прошлого года в региональное Управление ФАС России поступило сразу семь обращений от предпринимателей. Те жаловались, что городская администрация отказывает им в установке новых нестационарных торговых объектов, проще говоря ларьков. Одновременно с этими жалобами к антимонопольщикам обратилась и городская администрация.

Если раньше такими объектами занимался комитет потребительского рынка, то с 2019 года эти функции взяло контрольное управление. И новые люди начали работу по наведению порядка: они проехали весь город и провели инвентаризацию объектов. В итоге контрольное управление обратилось к нам с пакетом претензий по некоторым торговым точкам. Мы рады ситуации, когда движуха идет не от нас, а от обеих сторон.

Торговцы и администрация Пскова жалуются друг на друга антимонопольщикамОльга Милонаец,
руководитель УФАС по Псковской области

Поэтому ведомство решило собрать все стороны: предпринимателей, уполномоченного по защите их прав, представителей администрации и прокуратуры, «чтобы сверить все точки над i».

Оказалось, что некоторые, работающие с начала нулевых годов торговые точки по каким-то причинам не попали в утвержденную в Пскове в 2012 году схему объектов нестационарной торговли. Ольга Милонаец пояснила, что принятый в 2009 году закон о регулировании торговой деятельности обязал каждый муниципалитет создать такие схемы и разрешил внести в них тех, кто на 2009 год работал, даже если это был самострой. У нас в схему внесли не всех таких предпринимателей, что и всплыло во время инвентаризации. Предприниматели стали получать предписания о демонтаже нестационарных объектов.

- Мы разбираемся, по чьей вине торговой точки нет в схеме. Либо это действительно самострой и его не было до 2012 года, либо орган местного самоуправления по какой-то причине не включил его в схему, - отметила руководитель УФАС.

ПОДРОБНОСТИ

18 торговых точек по городу оказались большей площади, чем это значится в документах

Другая проблема – некоторые нестационарные объекты занимают более значительные площади, чем указано в документах.

- Люди имеют договора на шесть квадратных метров, а по факту используют пятьдесят-шестьдесят квадратов. Или в схеме сорок квадратов, а по факту - семьсот. Почему на это обратили внимание? Потому что есть обращения от предпринимателей о том, что они хотели бы разместиться на этом месте, потому что в схеме оно свободно, а по факту там увеличенные по метражу точки других предпринимателей, - сказала Ольга Милонаец.

Таких проблемных объектов 18. Владельцы этих торговых павильонов тоже присутствовали на совещании в УФАС и пообещали сократить эти площади.

Еще одно нарушение - предприниматели, имеющие до 2009 года право торговать на своих территориях, стали продавать эти места, то есть стали торговать, по сути, муниципальным имуществом.

- Предприниматель десять лет торговал, потом он по договору купли-продажи продал павильон, а заодно и место. И почему-то наш комитет потребительского рынка решил, что так можно. Здесь мы выписываем комитету предписание по изменению этой ситуации, - сообщила Ольга Милонаец.

КСТАТИ

Еще одно представление администрации города вынесла прокуратура Псковской области. Как известно, новые торговые точки появляться в схеме могут, но через проведение торгов. Их правила были весьма туманными.

- Как отбирали победителя? Предприниматель приносит пакет документов, - пояснила руководитель УФАС. - А дальше «комиссия голосует за предоставление либо непредоставление торгового объекта». Таким образом у нас все существовало с 2013 года. Как-то комиссия голосовала. При этом не было правил и критериев отбора.

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