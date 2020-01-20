Сахар из тряпок и свой варенец в каждой избе – секреты псковской кухни узнает вся страна

С этого года путешественники смогут найти в приложении «Google Карты» псковские объекты гостеприимства, где им предложат блюда из местных продуктов. Соглашение об этом было подписано представителями администрации области и федерального проекта Ростуризма «Гастрономическая карта» на прошедшем в конце прошлого года в Пскове семинаре «Продовольствие Балтийского региона». А еще его участники познакомились с результатами поиска псковской кухни в архивных исследованиях и гастроэкспедициях, с рекомендациями по эффективному продвижению местных продуктов и псковской кухни.

Псковская область появилась на «Гастрономической карте России». И уже 19 января благодаря этому Сергей Лавров угощал в МИДе псковскими цукатами иностранных журналистов. «Псковская правда» узнала, чем ещё регион готов приманить гостей.

Гастроартефакты

Интересным источником для поиска псковского вкуса могут стать архивные материалы. Руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассказал, что двести лет назад главным поставщиком разнообразных рецептов и советов по домашнему хозяйству для псковичей была газета «Псковские губернские ведомости».

- Я подобрал то, о чем вы явно никогда не слышали, ну, или, по крайней мере, не делали. Например, кофе из можжевеловых ягод, - рассказал он.

Чтобы приготовить можжевеловый кофе, нужно поджарить и перемолоть в кофейной мельнице две столовые ложки ягод, а затем истолочь в ступе. Далее добавить полбутылки воды, два раза вскипятить, дать настояться, добавить немного сахара. Напиток полезен, уверяют авторы рецепта, пить его нужно утром или через каждые два-три часа по одной чайной ложке.

Другой обнаруженный в печати XIX века рецепт - яблочная добавка к кофе. Чтобы ее приготовить, нужно «яблоки нарезать, просушить в печи, истолочь в порошок, добавлять один к одному к кофе и варить как обычно». Сахар в этом случае не потребуется!

Но безусловный фаворит среди рецептов прошлого — сахар из тряпок. «Этот сахар совершенно похож вкусом и сладостью на обыкновенный и безвреден», уверяют «Губернские ведомости».

- Тряпки необходимо разрезать на мелкие кусочки, положить в специальную ступу. В нее влить несколько капель серной кислоты, растирая все это в ступе до состояния клейковатой массы. Дальше нужно в эту смесь подливать чистой воды, пока масса не сделается жидкой. И тогда эту жидкость варить на медленном огне. Через несколько часов она превратится в сироп, из которого уже сахар можно сделать привычным образом. Из фунта тряпок получается почти фунт сахара! - поделился уникальным рецептом Валерий Кузьмин. Правда, заметил, что не советует современным псковичам экспериментировать с таким рецептом.