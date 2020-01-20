Сахар из тряпок и свой варенец в каждой избе – секреты псковской кухни узнает вся страна

Псковская область появилась на «Гастрономической карте России». И уже 19 января благодаря этому Сергей Лавров угощал в МИДе псковскими цукатами иностранных журналистов. «Псковская правда» узнала, чем ещё регион готов приманить гостей.
С этого года путешественники смогут найти в приложении «Google Карты» псковские объекты гостеприимства, где им предложат блюда из местных продуктов. Соглашение об этом было подписано представителями администрации области и федерального проекта Ростуризма «Гастрономическая карта» на прошедшем в конце прошлого года в Пскове семинаре «Продовольствие Балтийского региона». А еще его участники познакомились с результатами поиска псковской кухни в архивных исследованиях и гастроэкспедициях, с рекомендациями по эффективному продвижению местных продуктов и псковской кухни.
Интересным источником для поиска псковского вкуса могут стать архивные материалы. Руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассказал, что двести лет назад главным поставщиком разнообразных рецептов и советов по домашнему хозяйству для псковичей была газета «Псковские губернские ведомости».
- Я подобрал то, о чем вы явно никогда не слышали, ну, или, по крайней мере, не делали. Например, кофе из можжевеловых ягод, - рассказал он.
Чтобы приготовить можжевеловый кофе, нужно поджарить и перемолоть в кофейной мельнице две столовые ложки ягод, а затем истолочь в ступе. Далее добавить полбутылки воды, два раза вскипятить, дать настояться, добавить немного сахара. Напиток полезен, уверяют авторы рецепта, пить его нужно утром или через каждые два-три часа по одной чайной ложке.
Другой обнаруженный в печати XIX века рецепт - яблочная добавка к кофе. Чтобы ее приготовить, нужно «яблоки нарезать, просушить в печи, истолочь в порошок, добавлять один к одному к кофе и варить как обычно». Сахар в этом случае не потребуется!
Но безусловный фаворит среди рецептов прошлого — сахар из тряпок. «Этот сахар совершенно похож вкусом и сладостью на обыкновенный и безвреден», уверяют «Губернские ведомости».
- Тряпки необходимо разрезать на мелкие кусочки, положить в специальную ступу. В нее влить несколько капель серной кислоты, растирая все это в ступе до состояния клейковатой массы. Дальше нужно в эту смесь подливать чистой воды, пока масса не сделается жидкой. И тогда эту жидкость варить на медленном огне. Через несколько часов она превратится в сироп, из которого уже сахар можно сделать привычным образом. Из фунта тряпок получается почти фунт сахара! - поделился уникальным рецептом Валерий Кузьмин. Правда, заметил, что не советует современным псковичам экспериментировать с таким рецептом.
Конечно, возрождать приготовление безвредного сахара из тряпок никто не собирается, но на Псковщине есть много других традиций псковской трапезы, которые передаются из поколения в поколение. Так, например, фермер Фаина Краснова надеется превратить в бизнес свое хобби по возрождению таких рецептов.
- Мы увлекаемся историей нашего края и с местной администрацией думаем о возможностях реализации проекта сельского туризма. Мы могли бы рассказать об особенностях жизни деревенского жителя, пастуха, проводить мастер-классы желающим готовить хлеб в русской печи, варенец, черную соль, обучать уходу за животными, заготовке сена и другим особенностям деревенской жизни, - рассказала фермер.
По словам Фаины Красновой, хлеб, который фермеры готовят в русской печи, еще недавно пекли в каждом доме:
- У моего деда была своя мельница, и бабушка, и мои родители умели печь хлеб. Кстати, в нашей местности было целых 153 ветряных мельницы и две водяных. Печь хлеб очень непросто: не всякий пекарь сегодня возьмется испечь хлеб в русской печи. Еще мы делаем в печи старинный псковский напиток варенец. Это что-то вроде йогурта, но превосходящий его по вкусовым качествам. Рецепты передавались устно из поколения в поколение. Существуют старые рецептурные книги, где есть рецепты варенца, но у каждой хозяйки могли быть свои неповторимые тонкости в рецептуре.
КСТАТИ
Кашами с грибами, фруктами, овощами, даже мясом и рыбой, приготовленными по старинным рецептам, угощали в начале этого года в Порхове - на уже втором гастрономическом фестивале «Вернем каши на столы наши». В этом году фестиваль собрал вдвое больше участников. На него приехали более двадцати кулинаров со всей области, в том числе из Гдова, Острова, Изборска. Для приготовления каши они взяли старинные русские рецепты, а не те, которые мы используем ежедневно. Каждый из мастеров приехал с уникальным блюдом. Например, островичи угощали кашей по-царски с несколькими видами сыра. Такую во время пребывания в Острове ел император Николай I.
Аромат каши в этот день чувствовался даже за пределами городского парка, в котором и развернулся фестиваль. Угощали кашей, как и годом ранее, в вафельных стаканчиках, которые стали вкусной и безопасной альтернативой пластиковой посуде. На праздник шли целыми семьями. Некоторые приехали специально из других городов. Гости старались попробовать все каши и, конечно, взять рецепт. А уж голодным с этого фестиваля не ушел никто!