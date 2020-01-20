Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика

Сахар из тряпок и свой варенец в каждой избе – секреты псковской кухни узнает вся страна

Любой путешественник сможет заранее узнать, где в Пскове попробовать местные блюда

Текст:
Светлана Синцова
20 января 2020 года, 16:33
Фото: предоставлено организаторами семинара
0

Псковская область появилась на «Гастрономической карте России». И уже 19 января благодаря этому Сергей Лавров угощал в МИДе псковскими цукатами иностранных журналистов. «Псковская правда» узнала, чем ещё регион готов приманить гостей.

С этого года путешественники смогут найти в приложении «Google Карты» псковские объекты гостеприимства, где им предложат блюда из местных продуктов. Соглашение об этом было подписано представителями администрации области и федерального проекта Ростуризма «Гастрономическая карта» на прошедшем в конце прошлого года в Пскове семинаре «Продовольствие Балтийского региона». А еще его участники познакомились с результатами поиска псковской кухни в архивных исследованиях и гастроэкспедициях, с рекомендациями по эффективному продвижению местных продуктов и псковской кухни.

Гастроартефакты

Интересным источником для поиска псковского вкуса могут стать архивные материалы. Руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассказал, что двести лет назад главным поставщиком разнообразных рецептов и советов по домашнему хозяйству для псковичей была газета «Псковские губернские ведомости». 

- Я подобрал то, о чем вы явно никогда не слышали, ну, или, по крайней мере, не делали. Например, кофе из можжевеловых ягод, - рассказал он.

Чтобы приготовить можжевеловый кофе, нужно поджарить и перемолоть в кофейной мельнице две столовые ложки ягод, а затем истолочь в ступе. Далее добавить полбутылки воды, два раза вскипятить, дать настояться, добавить немного сахара. Напиток полезен, уверяют авторы рецепта, пить его нужно утром или через каждые два-три часа по одной чайной ложке.

Другой обнаруженный в печати XIX века рецепт - яблочная добавка к кофе. Чтобы ее приготовить, нужно «яблоки нарезать, просушить в печи, истолочь в порошок, добавлять один к одному к кофе и варить как обычно». Сахар в этом случае не потребуется!

Но безусловный фаворит среди рецептов прошлого — сахар из тряпок. «Этот сахар совершенно похож вкусом и сладостью на обыкновенный и безвреден», уверяют «Губернские ведомости».

- Тряпки необходимо разрезать на мелкие кусочки, положить в специальную ступу. В нее влить несколько капель серной кислоты, растирая все это в ступе до состояния клейковатой массы. Дальше нужно в эту смесь подливать чистой воды, пока масса не сделается жидкой. И тогда эту жидкость варить на медленном огне. Через несколько часов она превратится в сироп, из которого уже сахар можно сделать привычным образом. Из фунта тряпок получается почти фунт сахара! - поделился уникальным рецептом Валерий Кузьмин. Правда, заметил, что не советует современным псковичам экспериментировать с таким рецептом.

Секреты русской печи

Конечно, возрождать приготовление безвредного сахара из тряпок никто не собирается, но на Псковщине есть много других традиций псковской трапезы, которые передаются из поколения в поколение. Так, например, фермер Фаина Краснова надеется превратить в бизнес свое хобби по возрождению таких рецептов.

- Мы увлекаемся историей нашего края и с местной администрацией думаем о возможностях реализации проекта сельского туризма. Мы могли бы рассказать об особенностях жизни деревенского жителя, пастуха, проводить мастер-классы желающим готовить хлеб в русской печи, варенец, черную соль, обучать уходу за животными, заготовке сена и другим особенностям деревенской жизни, - рассказала фермер.

По словам Фаины Красновой, хлеб, который фермеры готовят в русской печи, еще недавно пекли в каждом доме:

- У моего деда была своя мельница, и бабушка, и мои родители умели печь хлеб. Кстати, в нашей местности было целых 153 ветряных мельницы и две водяных. Печь хлеб очень непросто: не всякий пекарь сегодня возьмется испечь хлеб в русской печи. Еще мы делаем в печи старинный псковский напиток варенец. Это что-то вроде йогурта, но превосходящий его по вкусовым качествам. Рецепты передавались устно из поколения в поколение. Существуют старые рецептурные книги, где есть рецепты варенца, но у каждой хозяйки могли быть свои неповторимые тонкости в рецептуре.

КСТАТИ

Кашами с грибами, фруктами, овощами, даже мясом и рыбой, приготовленными по старинным рецептам, угощали в начале этого года в Порхове - на уже втором гастрономическом фестивале «Вернем каши на столы наши». В этом году фестиваль собрал вдвое больше участников. На него приехали более двадцати кулинаров со всей области, в том числе из Гдова, Острова, Изборска. Для приготовления каши они взяли старинные русские рецепты, а не те, которые мы используем ежедневно. Каждый из мастеров приехал с уникальным блюдом. Например, островичи угощали кашей по-царски с несколькими видами сыра. Такую во время пребывания в Острове ел император Николай I.

Аромат каши в этот день чувствовался даже за пределами городского парка, в котором и развернулся фестиваль. Угощали кашей, как и годом ранее, в вафельных стаканчиках, которые стали вкусной и безопасной альтернативой пластиковой посуде. На праздник шли целыми семьями. Некоторые приехали специально из других городов. Гости старались попробовать все каши и, конечно, взять рецепт. А уж голодным с этого фестиваля не ушел никто!

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Какие продукты в Пскове подорожали, а какие подешевели за год и за пять лет

Экономика
17 января 10:59

Какие продукты в Пскове подорожали, а какие подешевели за год и за пять лет

В первые дни после праздников журналисты обошли крупнейшие псковские магазины
У псковичей в магазинах отказываются принимать подлинные деньги

Экономика / Деньги
17 января 10:12

У псковичей в магазинах отказываются принимать подлинные деньги

Три разных варианта одной банкноты вводят продавцов в смятение
Пскович печатает на зажигалках достопримечательности города и брендирует банки с соленьями

Экономика
26 декабря 15:00

Пскович печатает на зажигалках достопримечательности города и брендирует банки с соленьями

Хотел коптить мясо, а занялся печатью, хотя мошенники сразу же чуть не пустили по миру
  • В Псковской области отремонтируют более 50 воинских захоронений
  • Два дела возбудили против псковички, напавшей на школьников
  • К Дню Победы псковские ветераны получат доплаты в 10 тысяч рублей
  • В Стругах Красных ликвидировали подпольную нарколабораторию
  • В Пскове в рейсовый автобус врезалась машина
  • Юрий Чайка покидает пост генпрокурора РФ
  • Ясельная группа для малышей от двух месяцев открылась в Псковском районе
  • Второй этап обновления медицинского оборудования пройдет в регионе
  • На ремонт и оборудование школ искусств в Псковской области требуется 500 млн рублей
  • Новую систему оплаты труда врачей разрабатывают в Псковской области
  • Более 28 тысяч псковских младшеклассников обеспечат горячими завтраками
  • Михаил Ведерников призвал чиновников показать высокий уровень профессионализма
  • Более 1,7 млрд рублей получат псковские семьи с детьми
  • Фото Великих Лук времен Великой Отечественной войны выставили на продажу за 5 тысяч рублей
  • Банковскую комиссию за коммунальные платежи хотят отменить в России
  • В Палкинском районе из-за пьяного водителя пострадали девушки

    • 19 января

  • Пожилой пскович попытался расплатиться в магазине фальшивыми деньгами
  • Александр Козловский: Визит Володина еще один плюс в актив губернатора
  • Псковские депутаты просят коллег из Госдумы внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы поднять зарплаты бюджетникам
  • Александр Котов на встрече с Володиным предложил изменить методику расчета дотаций для регионов
  • Полиция ищет пропавшего великолучанина
  • Сегодня можно окунуться в крещенскую воду
  • В храмах по всей Псковской области освятили воду
  • Спортзал в паломническом центре смогут бесплатно посещать жители Печор

    • 18 января

  • Вячеслав Володин и Михаил Ведерников обсудили реализацию нацпроектов в Псковской области
  • К Дню Победы ветераны получат по 75 тысяч рублей
  • Вопрос упрощенного визового режима обсуждают в Псковской области
  • Пожилые великолучане стали жертвами разводил
  • В Пскове на кустах и деревьях начинают распускаться почки
  • Бюджетная обеспеченность регионов станет предметом анализа — Вячеслав Володин

    • Новости

    «Володя, не беги!»

    Происшествия / ДТП
    Мария Соколова 20 января 17:11

    «Володя, не беги!»

    Всегда спешил на помощь и не мог поступить иначе - так окружающие говорят о майоре-десантнике, он погиб под Псковом, пытаясь спасти попавших в аварию

    Красногородскую клюкву едят в Магадане

    Экономика
    25 декабря 12:14

    Красногородскую клюкву едят в Магадане

    Сухарики, попкорн, кукурузные палочки, клюкву в сахаре и орехи в шоколаде производит ставший частным после муниципального банкротства хлебозавод

    Прокачать мозги по-японски

    Экономика
    24 декабря 11:04

    Прокачать мозги по-японски

    Бабушки осваивают устный счет вместе с внуками