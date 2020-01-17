Какие продукты в Пскове подорожали, а какие подешевели за год и за пять лет

По сравнению с прошлым годом продукты почти не подорожали. Можно отметить только рост цен на гречку и хлеб и незначительное снижение цен на некоторые другие продукты. Если сравнивать с ценами пятилетней давности, то на часть продуктов цены выросли, но есть и продукты, стоимость которых по сравнению с 2015 годом даже снизилась. Но здесь, надо напомнить, что именно на начало 2015 года пришелся значительный скачок цен на многие продукты, вызванный падением курса рубля в конце 2014 года. Снижение цен говорит о том, что экономика этот скачок переварила и успешно преодолела.

Поскольку следить за изменением цен — традиция давняя, то в этом году мы добавили в таблицу и цены 2015 года. Кроме того, в этом году в наш минимальный набор мы добавили морковь, подсолнечное масло и батон нарезной, поэтому в этих категориях цена только одного года. За минувший год в городе на одну торговую сеть стало меньше. С рынка ушел SPAR, зато незадолго до Нового года на его месте открылся «Перекресток». Поэтому в нашем мониторинге по-прежнему шесть участников.

Практически во всех сетях выросла цена на гречневую крупу – почему-то именно «индексом гречки» принято мерить состояние потребительного сектора в турбулентные времена. В некоторых магазинах эта крупа стала стоить почти в два раза дороже, чем в прошлом году. Так, в «Ленте» цена за 0.9 кг этой крупы выросла с 24.99 до 49.58 рубля. Но в то же время не превысила ценника пятилетней давности. В 2015 году этот продукт в этом же магазине стоил 68.24 рубля. Стоит отметить, что цена на гречку пять лет назад была высокой почти во всех торговых сетях и колебалась в диапазоне от 55 до 70 рублей. В последние два года этот продукт вполне реально найти за 33-35 рублей. Самый низкий ценник на гречку мы обнаружили в новом магазине «Перекресток» - 32.90 рубля.

В одних магазинах постепенно, но стабильно растет стоимость главного продукта на нашем столе — хлеба, а в других неуклонно снижается. За последний год цена выросла на несколько рублей в торговой сети «Пятерочка» (с 23.99 до 25.99 рубля), в магазине «Империал» (с 24.00 по 27.00 рублей). Зато в «Дикси» и «Магните» хлеб стал стоить в два раза меньше по сравнению с прошлым годом, и его цена составляет 12.99 и 12.90 рубля соответственно. В 2019 году цена на хлеб в обоих магазинах составляла 25.90 руб. А пять лет назад — 15.80 и 15.60 рубля соответственно.

По сравнению с 2019 годом немного снизилась цена на молоко. Так, в «Пятерочке» вместо прошлогодних 49.99 рубля его можно купить за 45.29 рубля. Также на 5-7 рублей подешевел этот продукт и в других сетях. Лидер низких цен по молоку — снова «Перекресток». Там литр этого продукта стоил 37.90 руб. Однако по сравнению с 2015-м в этом году цены на молоко выросли примерно на 7-10 рублей.

А вот на овощи (картофель, лук) за последнюю пятилетку цены только снижаются. Причем по отдельным сетям — значительно. В «Пятерочке» стоимость килограмма картошки снизилась с 39.90 рубля в 2015 году до 21.99 рубля в этом году. Также на 12 рублей за эти годы подешевел лук. В магазине «Дикси» примерно такая же картина: цена на картофель и лук снизилась в два раза. Однако по сравнению с прошлым годом изменения незначительные, и даже отмечается рост цены в некоторых магазинах.

Еще одна хорошая новость — цены на сахар. Во всех псковских магазинах они стали ниже почти в два раза по сравнению с 2019 годом. В «Пятерочке» 1 кг сахара теперь стоит 25.59 против 41.99 рубля в прошлом году, в «Ленте» — 26.69 рубля (49.89 — цена 2019 года), в «Империале» — 35 рублей (51.00 — цена 2019 года), в «Дикси» — 24.30 (41.90 — цена 2019 года) и в «Магните» - 25.50 рубля (43.90 — цена 2019 года). Надо отметить, что цены на сахар в 2015 году были на 7-10 рублей выше прошлогодних.

Немного повысились цены на макароны твердых сортов. Но это повышение незначительное. В «Дикси» цена на этот продукт выросла с 12.39 до 15.99 рубля, а в «Магните» с 23.90 до 24.90 руб. В «Пятерочке» стоимость продукта выросла до 26.99 руб. В других торговых сетях либо немного понизилась, либо осталась на прежнем уровне. Пять лет назад цены на макароны не очень отличались от нынешних.

Цена куриной тушки по сравнению с прошлым годом снизилась, причем в некоторых магазинах даже на несколько десятков рублей. В этом году куриное мясо стоит в среднем 110-135 рублей. Самая низкая цена — в «Перекрестке» - 99.90 рубля за 1 кг. По сравнению с ценами 2015 года изменения незначительные.