Пскович печатает на зажигалках достопримечательности города и брендирует банки с соленьями

Юрий Ганкевич всего несколько месяцев назад открыл в Пскове бизнес по печати ультрафиолетовыми красками на различных вещах и сувенирах. Идею подкинула предпринимателю супруга Ольга, она увидела такую технологию за границей. До этого у Юрия Ганкевича было много других идей. Например, открыть фирму по копчению мяса. Но в Пскове он не нашел ни одного помещения, которое бы подходило для такого бизнеса. Сменить направление предпринимателю помогла Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) — Центр «Мой бизнес».

Начал участвовать в круглых столах, получил очень высокого качества обучение, хорошо, что государство этим занимается. Центр «Мой бизнес» делает огромную и очень качественную работу, там высокий уровень организации и спикеров, которые занимаются обучением. Юрий Владимирович Ганкевич, директор ООО "Даро"



Юрий ухватился за идею супруги, составил бизнес-план. Затем нашли специальную машину для печатания, она похожа (уж просите за обывательский взгляд) на большую микроволновку со сканером сверху. - В России машина стоит, как «Порш», - приводит Юрий сравнение. - Еще и на мошенников сразу же нарвались, хорошо, раскусили их, почитали отзывы в интернете. В итоге заказывали в Китае.

Не стирается и не выцветает

Нанести рисунок можно на любую твердую поверхность, главное, чтобы предмет поместился в печатную машину и не был слишком тяжелым. «Кирпич я в печатную машину не рискну отправить», - заметил директор. Юрий Ганкевич наносит пробный вариант рисунков на зажигалки, и даже на бутылки и банки.



- Изображение устойчиво к любым внешним силам — рисунок не стирается, не выцветает, очень долговечный. Под воздействием ультрафиолета краска превращается в пластик, - объясняет предприниматель технологию. - Мы нацелены не на индивидуальные заказы, а на массовое производство, сотрудничество с юридическими лицами, преимущественно с маленькими фирмами - а таких в Пскове много. Кто-то продает мёд, кто-то делает вино, или хочет свой логотип напечатать на сувенирах. Крупные компании не любят браться за маленькие заказы, им это не выгодно. А мы готовы. Супруга помогает Юрию с бухгалтерией, а дети привлечены к обсуждению дизайнов.

Кремль за две минуты

Я поскребла ногтем по зажигалке — сначала осторожно, потом посильнее: нет, не стирается. Пока мы разговариваем, Юрий уже кладет чистую зажигалку в печатную машину на разлинованную в клетку бумагу — главное точно и ровно положить вещь, чтобы изображение легло как надо. Загружает в программу на ноутбуке картинку, в машинке загорается ультрафиолетовая лампа, и минуты через две зажигалка с изображением Псковского кремля уже у меня в руках. Чудеса, да и только!



А что самое сложное в открытие бизнеса? Найти деньги? Мой собеседник уверен, что самое сложное — решиться открыть свое дело: - Есть два типа людей: безбашенные, которые берут и сразу покупают оборудование и открывают дело, и те, кто сначала все продумывает по многу раз. Я отношусь ко второму типу, и это мне очень помогает, - считает Юрий. - Поэтому дам совет начинающим предпринимателям и тем, кто хочет открыть свое дело: прежде всего составьте грамотный бизнес-план. И лучше это доверить профессионалам и опытным людям — например тем, кто работает в Центре «Мой бизнес».



