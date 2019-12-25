Красногородскую клюкву едят в Магадане

Предприниматель говорит, что попасть в федеральные сети в своей области сложнее, чем наладить контакты с другими регионами.
Предприниматель говорит, что попасть в федеральные сети в своей области сложнее, чем наладить контакты с другими регионами.
Несколько лет назад мы купили хлебозавод в Красногородске, который до этого был муниципальным предприятием, но обанкротился. Занимались сбытом хлебобулочных изделий в магазинах Красногородска и псковской сети «Вольный купец», там был большой ассортимент наших товаров. Решили делать сухарики-гренки — научились правильно сушить хлеб, смешивать приправы.
Но «Вольный купец» в 2018 году закрылся, что сильно сказалось на продажах. Поставлять хлеб в маленькие розничные магазины невыгодно, так как не окупается доставка. Тогда предприятие решило осваивать новые виды продукции. Например — клюкву в сахаре.
- Наш край, да и вся Псковская область богата клюквой, - рассказывает Станислав Митрофанов. - Да и сами сотрудники хлебозавода любят ходить за клюквой, ягоды в том числе и у них покупаем. Начали производство клюквы в сахаре, затем орехов в шоколаде. Сейчас осваиваем выпуск кукурузных палочек и попкорна.
Как рассказал собеседник, продукция хлебозавода представлена в двух ценовых сегментах: эконом-класса и среднего ценового сегмента под торговой маркой «Красный город».
Про хлеб и булки тоже не забывают — их можно купить в магазинах Красногородска, Опочки, Пыталово, а в Пскове — в «Империале». Также хлебозавод поставляет свои изделия в псковские садики и школы. Ведут переговоры и с федеральными сетями, но те не очень охотно идут навстречу. Хлебокомбинату помогла найти новые рынки сбыта Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантии и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) — Центр «Мой бизнес».
- Это наверное самая большая трудность, с которой пришлось столкнуться нашему бизнесу — продажа своих товаров. Кроме «Империала» сотрудничаем с «Великолукским мясокомбинатом», несмотря на мясное направление, в фирменных магазинах продают и другие продукты. Благодаря выставкам, которые проводит Центр «Мой бизнес», мы познакомились и подружились со многими местными производителями. Например, также сотрудничаем со «Столбушинским продуктом», который хорошо продается в церквях и монастырях. Там пользуются спросом наши клюква и орехи, традиционные русские лакомства.
А два месяца назад красногородские пищевики отправили свои продукты в Магадан, весь ассортимент.
- Даже подумать не могли о том, чтобы найти там контрагентов, у нас разница во времени в восемь часов! – удивляется тому, как все сложилось Станислав Митрофанов. - А все получилось достаточно просто, благодаря выставкам, на которые мы ездили вместе с Центром «Мой бизнес». Недавно на такой выставке познакомились с потенциальными партнерами из Беларуси, и планируем выйти и на их рынок уже в следующем году. Чтобы самому все это разработать, надо тратить много времени и сил, но с поддержкой Центра «Мой бизнес» все происходит быстрее.