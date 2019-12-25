Красногородскую клюкву едят в Магадане

Как найти друзей

Про хлеб и булки тоже не забывают — их можно купить в магазинах Красногородска, Опочки, Пыталово, а в Пскове — в «Империале». Также хлебозавод поставляет свои изделия в псковские садики и школы. Ведут переговоры и с федеральными сетями, но те не очень охотно идут навстречу. Хлебокомбинату помогла найти новые рынки сбыта Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантии и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) — Центр «Мой бизнес».

- Это наверное самая большая трудность, с которой пришлось столкнуться нашему бизнесу — продажа своих товаров. Кроме «Империала» сотрудничаем с «Великолукским мясокомбинатом», несмотря на мясное направление, в фирменных магазинах продают и другие продукты. Благодаря выставкам, которые проводит Центр «Мой бизнес», мы познакомились и подружились со многими местными производителями. Например, также сотрудничаем со «Столбушинским продуктом», который хорошо продается в церквях и монастырях. Там пользуются спросом наши клюква и орехи, традиционные русские лакомства.