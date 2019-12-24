Прокачать мозги по-японски

В мае «Псковская правда» уже рассказывала об успешном бизнес-проекте псковички Марии Андреевой, которая открыла в Пскове школу устного счета по уникальной японской методике. Обучение в школе ментальной арифметики «Соробан» дает фантастические результаты: дошкольники и школьники без труда складывают в уме двухзначные и трехзначные числа, также обучение способствует развитию памяти, внимания, творческого мышления. Причем занятия с удовольствием посещают не только дети, но и люди старшего поколения.

Школа международной сети «Соробан» появилась в Пскове благодаря мальчику, которому нужно было идти в первый класс.

Все наши проекты появляются благодаря нашим собственным детям. Идея открыть школу устного счета «Соробан» появилась три года назад, когда пришла пора нашего сына Матвея готовить к школе. Я стала изучать, какие есть развивающие занятия, и в интернете случайно наткнулась на эту методику.

До открытия школы устного счета у Марии уже был опыт работы с дошкольниками — проект «Мобильный планетарий». Вместе с мамой она показывала детсадовцам познавательные программы о космосе. Но «Соробан» перешел на новый уровень, захватив деток школьного возраста. А Матвей еще в мае этого года прошел весь курс методики. Сейчас он учится во втором классе и контрольные решает за шесть минут вместо отведенных сорока.

Инструмент для интеллекта

«Соробан» — это международная сеть школ, объединяющая семь стран Европы. В основе программы лежит японская система обучения. С помощью специальной компьютерной программы-тренажера дети от 5 до 11 лет очень быстро овладевают устным счетом и начинают складывать в уме двухзначные и трехзначные числа.

- Ментальная арифметика — это не только умение быстро считать, - поясняет Мария Андреева. - Основная цель наших занятий — использовать быстрый устный счет, чтобы развивать интеллект детей. А устный счет — это наш инструмент, с помощью которого мы прокачиваем интеллектуальные функции.

Школа «Соробан» открыта в сентябре 2017 года по франшизе. Предприниматель выполнила все строгие требования по подбору помещения и персонала — тренеров, которые будут работают с детьми. В кабинете, где проходят занятия, создана одновременно рабочая и комфортная атмосфера.

Также многому нужно учиться, чтобы бизнес-проект был успешным: это и финансовая грамотность, и маркетинг, и новые каналы продвижения. В этом помогает автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) — Центр «Мой бизнес».

- Большая благодарность за множество семинаров и тренингов по разным направлениям и темам, которые стали очень полезными в нашей работе. Все инструменты, о которых мы узнаем на занятиях, быстро стараемся использовать, чтобы оказывать нашим клиентам качественные услуги и расширять рамки проекта, - говорит Мария Андреева о полученной пользе.