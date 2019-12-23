Деньги из воздуха

В известном романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» герой пытается создать аромат, который обеспечит ему всеобщую любовь. Примерно над этим же работает аромамаркетинг — современное направление, основанное на использовании запахов для привлечения клиентов. В странах Европы и столичных городах этим инструментом пользуются уже давно, но в нашем регионе это направление появилось всего несколько лет назад. Оборудование уже стоит в детских и ювелирных магазинах, в гостиницах, в продуктовых магазинах. Профессионально ароматизировать удалось даже Ганзу.

- В банке за восемь лет я дорос до заместителя директора по развитию крупного корпоративного бизнеса. Наверное, я тот банкир, который насмотревшись за эти годы на огромное количество бизнесов, проникся этой идеей и понял, что путь наемного работника я прошел и хочу что-то свое. Хотелось заниматься тем, чего в городе еще нет. Антон Москвитин, предприниматель, который занимается продвижением аромамаркетинга в Пскове.

Вместо отпуска и машины

Поэтому в 2016 году он приобрел франшизу «Третье чувство». - Ароматизация - достаточно интересный бизнес: аромамареркенг, нейромаркетинг, сенситивный маркетинг — это все названия одного направления. Профессиональная ароматизация помещений с помощью специального оборудования и ароматов создает в торговом, офисном или любом другом помещении необходимую атмосферу для желания клиента задержаться. Идея была — в нашем приграничном регион сделать этот проект не хуже, чем в столичных городах или даже лучше, - рассказывает предприниматель. Для продвижения услуги появился сайт, группы в соцсетях. Основным делом для Антона по прежнему была банковская деятельность. Оказалось, что и в таких условиях бизнес тоже смог неплохо развиваться. За несколько лет работы накопилась база клиентов и возникло понимание, что пока есть силы, эмоции, молодость, нужно что-то пробовать еще: - Совместно с супругой приняли решение сконцентрироваться на бизнесе. В проект была вложена определенная сумма. Примерно 50 % - собственные накопления, 25 % - кредитные средства и 25 % займы от родственников. Супруга меня очень поддержала, хотя эти деньги можно было потратить на отпуск, хорошую машину, ремонт. Но мы смотрели в одном направлении и решили, что надо попробовать.

Чем пахнет Ганза