Деньги из воздуха

В известном романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» герой пытается создать аромат, который обеспечит ему всеобщую любовь. Примерно над этим же работает аромамаркетинг — современное направление, основанное на использовании запахов для привлечения клиентов. В странах Европы и столичных городах этим инструментом пользуются уже давно, но в нашем регионе это направление появилось всего несколько лет назад. Оборудование уже стоит в детских и ювелирных магазинах, в гостиницах, в продуктовых магазинах. Профессионально ароматизировать удалось даже Ганзу.
- В банке за восемь лет я дорос до заместителя директора по развитию крупного корпоративного бизнеса. Наверное, я тот банкир, который насмотревшись за эти годы на огромное количество бизнесов, проникся этой идеей и понял, что путь наемного работника я прошел и хочу что-то свое. Хотелось заниматься тем, чего в городе еще нет.
Антон Москвитин, предприниматель, который занимается продвижением аромамаркетинга в Пскове.
Поэтому в 2016 году он приобрел франшизу «Третье чувство».
- Ароматизация - достаточно интересный бизнес: аромамареркенг, нейромаркетинг, сенситивный маркетинг — это все названия одного направления. Профессиональная ароматизация помещений с помощью специального оборудования и ароматов создает в торговом, офисном или любом другом помещении необходимую атмосферу для желания клиента задержаться. Идея была — в нашем приграничном регион сделать этот проект не хуже, чем в столичных городах или даже лучше, - рассказывает предприниматель.
Для продвижения услуги появился сайт, группы в соцсетях. Основным делом для Антона по прежнему была банковская деятельность. Оказалось, что и в таких условиях бизнес тоже смог неплохо развиваться. За несколько лет работы накопилась база клиентов и возникло понимание, что пока есть силы, эмоции, молодость, нужно что-то пробовать еще:
- Совместно с супругой приняли решение сконцентрироваться на бизнесе. В проект была вложена определенная сумма. Примерно 50 % - собственные накопления, 25 % - кредитные средства и 25 % займы от родственников. Супруга меня очень поддержала, хотя эти деньги можно было потратить на отпуск, хорошую машину, ремонт. Но мы смотрели в одном направлении и решили, что надо попробовать.
Услуга оказалась востребованной, хотя активно свой проект предприниматель не продвигал.
- Наши первые клиенты — это новаторы, для которых нет рамок. Эти люди хотят пользоваться чем-то новым и выделиться среди прямых конкурентов. Сейчас мы работаем с широчайшим спектром. Ароматизировали Ганзу - экономический форум в «Простории», работали на Дне предпринимательства, ароматизировали «ПсковЭкспо». Наше оборудование стоит в детских и ювелирных магазинах, в гостиницах, в продуктовых магазинах.
В плане налаживания деловых контактов и привлечения клиентов помогла автономная некоммерческая организация «Фонд гарантии и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) — Центр «Мой бизнес».
- Нас приглашали на различные мероприятия, благодаря Центру мы работали на «ПсковЭкспо». Помогли с обучением. И в целом мы ощущаем серьезную поддержку, как минимум информационную. Центр объединяет предпринимателей, что позволяет обмениваться опытом, контактами. Знакомство переходит в сотрудничество.
Бизнес-проект не сразу стал приносить доход. Но, по словам Антона, уже в первый год работы появились стабильные клиенты. И в течение года-полутора проект полностью окупился и стал приносить деньги.
Предприниматель снимает офис в бизнес-инкубаторе, но отмечает, что для этого бизнеса наличие офиса совершенно не обязательно, поскольку презентации проходят на территории клиента.
- Я привожу пробники с ароматами, - говорит он. - А потом уже привозим оборудование. Пока мы работаем по Пскову, но в ближайших планах открытие филиала в Великих Луках, чтобы там оказывать полный комплекс услуг. Мне кажется, что это направление перспективно. И мы придем к тому качеству услуг, которые оказывают большие города.