Вакансии и соискатели

В Областном центре занятости населения зарегистрировано 2 555 человек, ищущих работу. Из них 2 480 человека не заняты трудовой деятельностью, в том числе безработные – 1 978 человек.
Численность зарегистрированных безработных по сравнению с началом 2019 года уменьшилась на 201 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% к рабочей силе (в прошлом году в это же время – 0,7%).
В Пскове, Великих Луках, Островском, Себежском, Пустошкинском, Невельском, Псковском, Пушкиногорском, и Палкинском районах уровень регистрируемой безработицы ниже среднеобластного.
Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей - 8 637, из них по рабочим профессиям – 5914 (69%). Количество вакантных должностей с оплатой труда выше прожиточного минимума - составило 7590.
Коэффициент напряженности (соотношение незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, и заявленных в службу занятости вакансий) составил 0,3 (на 1 января на одну вакансию претендовало 0,4 незанятых граждан).