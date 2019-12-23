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Экономика

Вакансии и соискатели

Сведения о безработице по Псковской области по данным на 1 декабря.

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Алексей Кедров
23 декабря 2019 года, 11:41
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В Областном центре занятости населения зарегистрировано 2 555 человек, ищущих работу. Из них 2 480 человека не заняты трудовой деятельностью, в том числе безработные – 1 978 человек.

Численность зарегистрированных безработных по сравнению с началом 2019 года уменьшилась на 201 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% к рабочей силе (в прошлом году в это же время – 0,7%).

Вакансии и соискатели

В Пскове, Великих Луках, Островском, Себежском, Пустошкинском, Невельском, Псковском, Пушкиногорском, и Палкинском районах уровень регистрируемой безработицы ниже среднеобластного.

Вакансии и соискатели

Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей - 8 637, из них по рабочим профессиям – 5914 (69%). Количество вакантных должностей с оплатой труда выше прожиточного минимума - составило 7590.

Коэффициент напряженности (соотношение незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, и заявленных в службу занятости вакансий) составил 0,3 (на 1 января на одну вакансию претендовало 0,4 незанятых граждан). 

Вакансии и соискатели
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