Вакансии и соискатели

В Областном центре занятости населения зарегистрировано 2 555 человек, ищущих работу. Из них 2 480 человека не заняты трудовой деятельностью, в том числе безработные – 1 978 человек.

Численность зарегистрированных безработных по сравнению с началом 2019 года уменьшилась на 201 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% к рабочей силе (в прошлом году в это же время – 0,7%).