Как зажить хорошо

Скоро у Псковской области появится план стратегического развития на ближайшие пятнадцать лет. Его задача — поднять экономику региона и повысить наш с вами уровень жизни.

Главная цель этого документа — определение приоритетов, целей и задач динамичного развития экономики и социальной сферы Псковской области. Стратегия позволит региону сформулировать ответы на новые вызовы, решить наиболее острые вопросы. Эта работа поможет и в осуществлении национальных проектов, в реализации которых регион сейчас принимает самое активное участие.

НА СОБСТВЕННОЙ ШКУРЕ

Среди основных угроз называли также: отток кадров из региона, превращение области в сырьевой придаток, плохое состояние воды. В качестве потенциальных возможностей видели развитие инфраструктуры и сельского хозяйства, развитие рынка туристических услуг, в том числе экотуризма.

Привлечение семей-дауншифтеров в Псковскую область как людей, уставших от мегаполисов, лично мне показалось свежей идеей. Я как житель мегаполиса прочувствовал это на собственной шкуре. На первом этапе мы очень плодотворно поработали. Для нас это затравка для следующего этапа. Когда закончим диагностику, перейдем к генерации инициатив.

ПО ОСОБОЙ ПРОГРАММЕ

Сам Михаил Ведерников принять участие в работе сессии не смог — как раз в день ее проведения глава региона был в Москве на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Там обсуждали все те же вопросы — подготовку индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо тщательно проработать особенности каждой территории, ее наиболее перспективные экономические специализации, в том числе с учетом национальных проектов, целевых программ. Проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области по поручению правительства разработали региональные чиновники под руководством куратора — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По итогам реализации программы к 2024 году у жителей региона должны вырасти доходы, а безработица снизиться, также ожидают рост инвестиций в основной капитал на душу населения, рост уровня газификации. В основу документа включили предложения, поступившие от промышленников и предпринимателей региона. Окончательная защита программы состоится в правительстве РФ в конце октября.