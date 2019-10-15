Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика

Как зажить хорошо

Местные экономисты, бизнесмены и общественники искали ответ при помощи экспертов из Москвы

Текст:
Наталья Баранова
15 октября 2019 года, 13:57
Фото: Андрей Степанов
0

Скоро у Псковской области появится план стратегического развития на ближайшие пятнадцать лет. Его задача — поднять экономику региона и повысить наш с вами уровень жизни.

Главная цель этого документа — определение приоритетов, целей и задач динамичного развития экономики и социальной сферы Псковской области. Стратегия позволит региону сформулировать ответы на новые вызовы, решить наиболее острые вопросы. Эта работа поможет и в осуществлении национальных проектов, в реализации которых регион сейчас принимает самое активное участие.

Как зажить хорошоВера Емельянова,
первый заместитель губернатора 
Начало положила стратегическая сессия, прошедшая 10 октября. В большом зале администрации области собрались экономисты, чиновники, предприниматели, общественники и даже студенты. Модераторы — эксперты Высшей школы экономики из Москвы, а именно они будут разрабатывать итоговый документ, - поставили задачу: определить сильные и слабые стороны Псковской области, найти угрозы и точки роста. Участники сессии работали в трех направлениях: человеческий капитал, экономическое развитие и пространственное развитие.

НА СОБСТВЕННОЙ ШКУРЕ

Среди основных проблем председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев видит устаревшую материально-техническую базу предприятий, а глобальной задачей называет сокращение неэффективных издержек и подъем производительности труда.

Среди основных угроз называли также: отток кадров из региона, превращение области в сырьевой придаток, плохое состояние воды. В качестве потенциальных возможностей видели развитие инфраструктуры и сельского хозяйства, развитие рынка туристических услуг, в том числе экотуризма.

Привлечение семей-дауншифтеров в Псковскую область как людей, уставших от мегаполисов, лично мне показалось свежей идеей. Я как житель мегаполиса прочувствовал это на собственной шкуре. На первом этапе мы очень плодотворно поработали. Для нас это затравка для следующего этапа. Когда закончим диагностику, перейдем к генерации инициатив.

Как зажить хорошоКонстантин Головщинский,
заместитель директора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ 
Основной документ обещают разработать к декабрю. Разработка стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года начата по поручению губернатора Михаила Ведерникова.

ПО ОСОБОЙ ПРОГРАММЕ

Сам Михаил Ведерников принять участие в работе сессии не смог — как раз в день ее проведения глава региона был в Москве на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Там обсуждали все те же вопросы — подготовку индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо тщательно проработать особенности каждой территории, ее наиболее перспективные экономические специализации, в том числе с учетом национальных проектов, целевых программ. Проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области по поручению правительства разработали региональные чиновники под руководством куратора — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По итогам реализации программы к 2024 году у жителей региона должны вырасти доходы, а безработица снизиться, также ожидают рост инвестиций в основной капитал на душу населения, рост уровня газификации. В основу документа включили предложения, поступившие от промышленников и предпринимателей региона. Окончательная защита программы состоится в правительстве РФ в конце октября. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковичи пошли по следам Тойоты и КамАЗа

Экономика / Промышленность
16 октября 10:05

Псковичи пошли по следам Тойоты и КамАЗа

Необычная японская концепция по увеличению производительности труда, помогающая экономить миллиарды рублей, добралась и до Пскова
Пластиковая хирургия

Экономика / ЖКХ
3 октября 11:11

Пластиковая хирургия

Директор «Экопрома» рассказал о перспективе раздельного мусора в регионе (ИНФОГРАФИКА)
Банкиры открывают двери

Экономика / Деньги
17 сентября 16:07

Банкиры открывают двери

Банк России приглашает псковичей посетить выставку монет, посидеть в инкассаторской машине и научиться отличать фальшивые купюры от настоящих
  • Впервые широкой публике представили гимн Псковской области (АУДИО, ВИДЕО)
  • Включение нового светофора на улице Юбилейной в Пскове состоится утром 17 октября
  • Известна сумма, которую сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
  • Благоустройство сквера Искусств в Пскове должно завершится осенью 2020 года
  • Псковичей приглашают на Всероссийской семинар «Дети и традиционная народная культура»
  • «Титан-Полимер»: Причиной неприятия является недостаток информации о проекте предприятия
  • «В последнюю очередь» - подрядчик капремонта обиделся на псковскую пенсионерку за жалобу
  • На строительство нового детсада в Овсище планируют потратить более 213 миллионов рублей
  • Мешковой сбор мусора с острова Колпина организовали сотрудники «Экопрома»
  • Новым военным комиссаром Псковской области стал Сергей Судаков
  • На месте взорванной фашистами церкви под Псковом установили памятный мемориал
  • В Пскове задержали женщину, подозреваемую в убийстве из-за ревности
  • Дачные автобусы Пскова перешли на осеннее расписание движения
  • В первый день перехода на «цифру» более 800 жителей Псковской области обратились за помощью
  • Зампрокурора области Виктор Тепляков ответит на вопросы жителей Великих Лук

    • 15 октября

  • Псковские мастера могут стать участниками фестиваля-конкурса ремесленной культуры «Тёплая мода»
  • «Покровские посиделки» прошли в Туричинском доме культуры после ремонта
  • Для «Титан-Полимера» выделили новую площадку под Псковом
  • До открытия клиентского офиса «Экопрома» в Великих Луках осталось меньше месяца
  • Дмитрий Медведев: Перед нами стоит задача снизить смертность от инфарктов и инсультов
  • Четыре псковских автобуса изменили схемы движения из-за ремонта дороги
  • Михаил Ведерников: ПсковГУ быстро заслужил высокое звание опорного вуза страны
  • Поиски уроженки Белоруссии Ирины Ивановой, пропавшей в Пскове, продолжаются (ФОТО)
  • Прокурор Псковской области готовится к встрече с жителями Новоржевского района
  • Поджигателем «Оки» в Дедовичском районе оказался ранее судимый 18-летний парень
  • Достопримечательности Псковской области посетят тысячи школьников со всей России
  • Названы главные события минувшей недели, связанные с Михаилом Ведерников

    • 14 октября

  • Из-за реконструкции на два месяца перекроют участок улицы Волкова в Пскове
  • Точное место Ледового побоища установят в результате исследования Чудского озера
  • Вера Емельянова: Память об Александре Невском особенно трепетно хранят в Пскове

    • Новости

    Дорога в будущее

    Общество
    Ольга Нефёдова 15 октября 10:16

    Дорога в будущее

    Почему сбивают людей на улицах Пскова и как нацпроект поможет сохранить жизни

    Как в Нормандии

    Экономика / Туризм
    11 сентября 16:30

    Как в Нормандии

    Один недостаток нашел в псковских продуктах шеф-повар из Франции
    По Печорской стороне

    Экономика
    4 сентября 12:33

    По Печорской стороне

    Новый экомаршрут появился в Псковской области (ФОТО)