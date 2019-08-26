Центральное звено экспорта

- Андрей Александрович, одно из важнейших событий в сфере экспорта – реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Каково значение этого документа для продвижения нашей продукции на внешние рынки?

В привычном сознании, к сожалению, до сих пор бытует мнение, что Россия экспортирует одни лишь энергоресурсы. Хотя это большое заблуждение. Одна треть экспорта приходится именно на несырьевые товары. Только в прошлом году экспорт составил порядка 151 млрд рублей. Мы экспортируем продукты питания, металлы, удобрения, продукцию лесопромышленного комплекса и химической отрасли и многое другое. Потенциал огромен: среди российских компаний много тех, кто мог бы успешно завоевывать мировые рынки. Однако сейчас они зачастую выстраивают свою модель, ориентируясь на регионы России. В крайнем случае – на ближайших соседей: Казахстан, Белоруссию, и лишь немногие строят свою бизнес-модель в расчете на глобальный рынок. При этом мы видим, что те, кто начинает развиваться в этом направлении, достигают впечатляющих результатов. Способствовать развитию экспорта в России призван национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который был подготовлен во исполнение майского Указа Президента. Впервые на поддержку компаний, ориентированных на экспорт, выделяется беспрецедентный объем финансирования - 956 млрд рублей.

- Сделано уже немало. Например, с 1 июля действует нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг. Соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс при непосредственном участии РЭЦ. Поскольку получатель российских услуг находится за границей, то совершенно логично освободить экспортера от уплаты НДС, тем более, что им ранее уже пришлось заплатить соответствующие налоги внутри страны с затрат на создание своего экспортного продукта, например, при закупке необходимого оборудования.

18 июня премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о либерализации валютного контроля. Законопроект предусматривает отмену с 1 января 2020 года требования о репатриации резидентами экспортной выручки в российской валюте в отношении несырьевых товаров и поэтапную отмену этого требования в отношении экспорта сырьевых товаров. Мы надеемся, что бизнес положительно среагирует на эти изменения.

Также начала действовать государственная мера поддержки компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Для компаний, которые принимают участие в данной программе, коммерческие ставки банков будут снижены до 4,5%. Важно, что государство дает вполне конкретный сигнал бизнесу - на протяжении нескольких лет будет зафиксирована льготная кредитная ставка. Правительством РФ по этой программе заложено более 327 млрд рублей.

Кроме того, РЭЦ совместно и с Минпромторгом России и Минэкономразвития создают Единую систему продвижения экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации.

- В чем ее суть?

- Данная система в перспективе охватит 52 страны. Уже работают Бюро РЭЦ в Мумбаи, в Ташкенте, в Ханое. В перспективе они будут открыты в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и СНГ. Уникальность системы состоит в том, что она соединит российские регионы с зарубежными странами. Создается возможность сквозного взаимодействия между точками поддержки экспорта за рубежом и в субъектах РФ. Иными словами, экспортер сможет прийти в центр поддержки в своем регионе и в случае необходимости оперативно получить консультацию с представителем бюро, интересующей его страны за рубежом. Данная коммуникация «регион-зарубежная страна» сегодня выстраивается при непосредственном участии центрального звена - Российского экспортного центра. Это должно сократить сроки предоставления мер поддержки экспортерам и упростить схему обращения за поддержкой в зарубежные представительства. Эффективность этой системы значительно возрастет в рамках реализации нашей цифровой платформы: «одно окно» позволит связать всех участников экспортного процесса с помощью современных технологий.

- Очевидно, что фокус внимания РЭЦ значительно сместился в сторону регионов. Расскажите про точки присутствия РЭЦ?

- В 2021 году предусмотрено создание центров поддержки экспорта (ЦПЭ) во всех регионах России. На сегодняшний день их уже 79. Буквально недавно правительство России одобрило для внесения в Госдуму законопроект о наделении РЭЦ полномочиями по контролю, мониторингу и анализу работы ЦПЭ. Данная законодательная инициатива позволит ускорить интеграционные процессы между РЭЦ и региональной сетью ЦПЭ, упорядочить и масштабировать поддержку экспортеров, обеспечив к ней доступ во всех регионах страны. Теперь у регионов есть широкий пул инструментов. Все это даст возможность ускорить процесс выхода на внешние рынки, а также значительно сократить временные и финансовые затраты. Кроме того, экспортеры, обращаясь в ЦПЭ, уже могут получать профессиональное консультирование по вопросам экспортной деятельности и доступ ко всем мерам поддержки РЭЦ.

- Какие меры поддержки РЭЦ еще может предложить отечественным компаниям-экспортерам?

Во-первых, мы являемся «штабом» национального проекта «Международная кооперация и экспорта». РЭЦ, входящий в группу ВЭБ.РФ, обладает высокой компетенцией по разработке регуляторных мер, цель которых устранить избыточные требования и ограничения для бизнеса, вовлеченного в экспортную деятельность.

Во-вторых, РЭЦ является агентом правительства РФ, реализует ряд специальных программ поддержки экспорта, связанных с международной конгрессно-выставочной деятельностью. Иными словами, экспортеры могут обраться в РЭЦ и получить возможность участвовать в международных выставках, бизнес миссиях. Также РЭЦ имеет возможность оказывать поддержку при транспортировке экспортной продукции.

В-третьих, экспортеры, обратившись в РЭЦ, могут получить качественную консультацию, им будут предложены услуги по поиску партнеров за рубежом, аналитика по потенциальным экспортным рынкам. Экспортеры могут воспользоваться помощью в сертификации, патентовании, лицензировании. Не менее важно – это консультирование по таможенному администрированию. Для начинающих экспортеров работает Школа экспорта РЭЦ. Компании могут рассчитывать на помощь РЭЦ в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

В-четвертых, наибольшей популярностью пользуются наши финансовые меры поддержки. Агентство ЭКСАР обеспечивает защиту от рисков, связанных с экспортной деятельностью. РОСЭКСИМБАНК предоставляет различные формы экспортного финансирования. Кроме того, к услугам экспортеров банковские гарантии, расчеты по экспортным контрактам, хеджирование валютных рисков.

В целом мы предоставляем около ста услуг, предлагая определенный пул инструментов для каждой целевой аудитории. В прошлом году РЭЦ оказал поддержку более 10 тысячам экспортерам.

- Как обстоят дела с выходом российских предпринимателей на зарубежные рынки в онлайн-торговле?

Одним из наиболее простых и быстрых способов начать экспортную деятельность является торговля через электронные торговые площадки. Об этом свидетельствует и положительная динамика: объем розничной экспортной электронной торговли России вырос на треть и составил $746 млн. По экспертным данным eBay, объем рынка экспортной розничной электронной торговли имеет потенциал роста $10 млрд. в течение ближайших нескольких лет.

К примеру, недавно был запущен совместный проект РЭЦ и Alibaba Group, в рамках которого были отобраны наиболее перспективные российские товары. Они будут выкуплены китайской компанией у российских поставщиков, перевезены на склады в Китае, а затем проданы через online инфраструктуру. Такая схема позволяет доставлять российские товары местным покупателям в течение одного дня. Первая оптовая партия товара уже была выкуплена и отправлена в Китай для дальнейшей розничной продажи.

Кроме того, совместно с международной электронной площадкой eBay и регионами России (Ярославская область, Новгородская область, Удмуртия) реализуется проект «Регионы экспорта». На площадке eBay создается промо-страница региона, а локальных предпринимателей обучают экспортной электронной торговле.

Понимая всю важность данного направления, РЭЦ создал обучающий курс «Возможности онлайн-торговли для экспортеров». Он дает возможность действующим и потенциальным экспортерам в очной и дистанционной форме обучиться способам запуска экспортной интернет-торговли.