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Экономика

Что псковичи думают о работе четыре дня вместо пяти

Сокращение рабочей недели всерьез взялись обсуждать диетологи и психиатры, депутаты и чиновники

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Наталья Баранова
22 августа 2019 года, 09:55
Фото: Андрей Степанов
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Всё началось с профсоюзов и премьера Дмитрия Медведева и получило бурное развитие на прошлой неделе. Вопрос о сокращении рабочей недели до четырех дней возникал в информационном поле и раньше, но, казалось, забавы ради. Вон Жириновский время от времени предлагает ввести в России многоженство. Но разве кто-то воспринимает это всерьез? На этот раз все выглядит по-другому.

ЧРЕВОУГОДИЕ И РАЗВОДЫ

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на международной конференции труда, заявил, что технический прогресс неумолим и в будущем страна перейдет на сокращенную рабочую неделю. Федерация независимых профсоюзов России оживилась и предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.

Журналисты федеральных изданий бросились брать комментарии у экспертов. Врачи посчитали, что лишний выходной грозит россиянам ожирением, потому что все массово будут предаваться чревоугодию и бездельничать. Странно, что к ним не присоединились депутаты Госдумы. Те обычно переживают за новогоднюю десятидневку, грозящую, по их мнению, массовым алкоголизмом.

Психиатры и психологи поддержали людей, занимающихся интеллектуальным трудом, которым лишний выходной после продуктивного умственного труда не помешает. Зато обеспокоились семейными отношениями. Дескать, если отношения между супругами плохие, то в лишний выходной они будут только раздражать друг друга.

С врачами все понятно. Нашим лишний выходной не светит точно. Во-первых, пяти будней не хватает, чтобы всем желающим выдать номерки, во-вторых, они уже и по субботам работают, чтобы заманить нас на диспансеризацию.

КСТАТИ

118 выходных, из них 14 праздничных, в России в 2019 году.

КОГДА РЕШУ, ТОГДА И ВЫХОДНОЙ

Как смогут педагоги весь учебный материал вместить в четыре дня, тоже не очень понятно.

— Я могу видеть по моим ученикам, что переход на четырехдневку увеличит им нагрузку и в школе, и дома при выполнении домашних заданий, от которых дети уже сейчас страдают, — говорит учитель русского языка и литературы одной из псковских школ Мария Виноградова.

Частный предприниматель Артём Андреев вообще в ответ на такую инициативу смеется:

— У меня своя автомастерская. Мы с работником, если есть срочный заказ, выходим и по воскресеньям. Жена — парикмахер. Ее рабочее время тоже зависит от количества клиентов. Мы сами решаем, когда у нас будет выходной и будет ли вообще. Нас такие инициативы сверху вообще мало задевают.

Казалось бы, ликовать должны офисные работники. Целый дополнительный выходной за те же деньги. Сократили количество перекуров и перерывов на чаепитие — и вполне можно уложить требуемый объем работы в четыре дня. Однако и здесь холостой выстрел.

— У меня эта инициатива вызывает большой скепсис, — не скрывает самый что ни на есть белый воротничок Александр Сахаров. — Я работаю на государственном предприятии, но мой работодатель далеко не всегда следует букве закона. К примеру, переработку мне никто не оплачивает. Профсоюзам или кому-либо еще лучше выступать не с подобными популистскими инициативами, а принимать законы, которые будут лучше защищать права работающих. И строже спрашивать с нарушителей в случае их неисполнения. Многие европейские страны пошли по пути сокращения часов рабочего времени. Например, работают по 36 часов в неделю. Может, нам тоже начать с этого? Хотя бы пятничный рабочий день сделать на пару часов короче.

Светлое будущее офисных работников наступит точно не завтра. В Совете Федерации заявили, что нынешнее состояние российской экономики не позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю. В администрации президента тему сокращения рабочей недели тоже пока не обсуждают и не ставят в повестку дня. 

КСТАТИ

В этом году на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального выгорания официально признали болезнью.

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