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Экономика

Свернули горы мусора

Серей Пайст: Региональный оператор по обращению с ТКО постоянно улучшает качество работы с населением. Но совершенству нет предела

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Алексей Кедров
25 июля 2019 года, 10:41
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Полгода в Псковской области работает Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - компания ООО «Экопром» (входит в группу компаний «Мехуборка». Регоператор взял на себя непростую задачу: реализацию в области «мусорной» реформы. В массовом сознании именно эта компания теперь отвечает за уборку всего мусора на территории Псковской области. Хотя это совсем не так. Но разбираться особо никто не стал — и «Экопром» завалили звонками, которые касались не только обращения с ТКО, выставления корректных квитанций, но и по темам, которые были за пределами компетенции компании: про плохую уборку улиц, строительный мусор, про грязь вдоль трасс... «Горячая линия» не справлялась со шквалом звонков. О первом полугодии работы компании, о том, что происходит сейчас и какие проблемы остались, рассказал директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

Свернули горы мусора
Сергей Пайст уверен, что регоператор справится с поставленными задачами
Фото Дарьи Хватковой
- Сергей Александрович, телефоны по-прежнему разрываются?

- Не поверите, но в день наши операторы обрабатывают по 200-300 обращений. Сейчас немного меньше. За полгода мы приняла 78 000 звонков.

- На что чаще всего жалуются жители?

- Среди часто задаваемых вопросов – долги по оплате вывоза отходов, начисление оплаты, оформление квитанций. Зачастую люди звонят, чтобы уточнить, почему появился долг, если все взносы оплачены в срок или почему в квитанции указаны некорректные данные по численности проживающих в квартире или доме. Мы принимаем меры, чтобы количество звонков снижалось. В частности, ведем разъяснительную работу, создана группа в социальной сети «ВКонтакте», а также печатаем информацию на обратной стороне квитанции.

- Сколько жителей услугу, которую компания оказывает, получают?

- Смотрите, в области проживает 629 тыс человек, 395 321 человек коммунальную услугу по вывозу ТКО получали уже по состоянию на 1 февраля. Значит, на тот период мы охватили 62, 77% населения региона. Сейчас этот процент выше и составляет почти 80% , а если быть точнее 79,08%. В абсолютных числах – это почти 500 000 человек. Примерно такая же ситуация и с населенными пунктами. Мы начинали работать с 303 селами и деревнями. Сейчас их уже 2 170, а это 86,04%.

Свернули горы мусора
С июня в Пскове работает клиентский офис регоператора. Ежедневно сюда обращаются более ста человек
Фото Дарьи Хватковой
- Со всеми ли заключены договоры на обслуживание?

- Пока нет. Работа с абонентами велась все время, начиная с конца прошлого года. К 1 июля заключено 4 509 договоров, это более 50%

- Охотно ли население оплачивает квитанции за мусор?

- Средний сбор средств составляет 70%. Это неплохой показатель. По юридическим лицам он несколько ниже – всего 50%. Чтобы собираемость повысить ведем претензионную работу по дебиторской задолженности. В конце января, когда работа только началась, было открыто 332 691 личный счет. С учётом поступления и уточнения информации о собственниках эта цифра доросла сейчас до 425 347.

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- Уже 1 600 контейнеров мы установили, еще 3 500 штук в регион завезены, в самое ближайшее время они разойдутся по муниципальным образованиям. 30 млн рублей на их приобретение потратила компания. Еще на 600 тыс рублей закупили мешков для сбора отходов, они активно используются во время проведения масштабных мероприятий, как в городе, так и в области. Мы ежемесячно на Плюсском перерабатывающем комбинате размещаем заказы на несколько десятков тысяч мешков для мусора. То есть поддерживаем наших производителей.

- А сетчатые контейнеры, которые пользуются неплохим спросом у населения, их обновляете?

- Безусловно. Они предназначены для раздельного сбора мусора. И жители, особенно Пскова и Великих Лук, активно принялись отходы сортировать. Контейнеры довольно быстро наполняются картоном, пластиковыми бутылками, бумагой. На начало года по области их было 209 штук. В июле – уже 304 контейнера. Получается, что на 45,45% их число мы увеличили, и это не предел. Устанавливать будем и дальше.

Свернули горы мусора
"Экопром" постоянно обновляет свой парк техники
Фото пресс-службы регоператора
- Судя по курсирующим то там, то тут новым мусоровозам, приобретает компания не только контейнеры.

- Общий объем инвестиций на замену спецтехники составил 150 млн рублей. По области работают 123 машины. Операторы по транспортированию отходов сейчас переходят на спецтранспорт для задней загрузки евро контейнерами. За последнее время было приобретено 13 таких машин. В чем их преимущества: они обладают наибольшей грузоподъемностью, а также снабжены самым мощным механизмом пресса в своем классе. Совсем недавно парк пополнил новый мощный мусоровоз. Это пока единственный спецтранспорт такого высокого уровня в компании. Объем его кузова составляет от 15 до 20 кубометров, что позволяет выгрузить в него от 80 до 100 евроконтейнеров мусора. Усиленные механизмы подъема, сжатия и очистки -  делают его высокоэффективным в своей сфере.

- Есть какие-то проблемы, которые работу тормозят?

- Во-первых, начисление платы населению производятся не в полном объеме. Причина тому - отсутствие в федеральном и региональном законодательстве нормы, регулирующей порядок передачи информации о потребителях услуг по обращению с ТКО. Что это значит? В квартире живет два человека, а из-за отсутствия информации начисления производятся только на одного. Несмотря на это услуга потребителям оказывается. Во-вторых, не предусмотрена ответственность за отсутствие договора. Понимая свою безнаказанность, потребители не заключают договоры с регоператором, отказываются производить оплату оказанных услуг. В-третьих, требует корректировки территориальная схема Псковской области, в нее необходимо вносить существенные изменения, чтобы работа в дальнейшем была более слаженной.

Кстати

Где заключить договор?

Для удобства обслуживания абонентов в июне текущего года открыт дополнительный офис «Центр обслуживания клиентов» по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3.

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