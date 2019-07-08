Промтуризм для депутатов

Областные парламентарии посетили за один день три предприятия в Пскове и Псковском районе. Увидели, насколько готова зона «Моглино» к приему инвесторов, как там решают вопросы экологии, увидели работающий станок 1937 года и созревание ячменного колоса. За неделю до финальной в этом сезоне сессии депутатов Псковского областного Собрания ждал большой желтый экскурсионный автобус. Но поездка предстояла не развлекательная, а рабочая. В течение одного дня парламентарии побывали на территории особой экономической зоны «Моглино», посетили псковский завод «Полипласт» и сельхозпредприятие «ПсковАгроИнвест». - Для нас это хорошая возможность посмотреть собственными глазами, каким образом работают промышленные и сельскохозяйственные производства на территории нашего региона. Это всегда полезно для того, чтобы понять, какие требуются решения со стороны органов государственной власти, - пояснил цель поездки председатель Собрания Александр Котов.

Особенности особой Зона «Моглино» неоднократно оказывалась в центре внимания депутатов на сессиях и обсуждениях в рамках парламентского часа. Поэтому неудивительно, что «день промышленного туризма» начался с посещения именно этого объекта. Конечно, на территории ОЭЗ многие уже были. Но нынешний визит дал полное представление о масштабах этого пространства и расположенных на нем объектах. «Моглино» впечатляет площадью - 215 гектаров. - Из них 150 гектаров предоставляется резидентам. Остальное – это инфраструктура: дороги, очистные сооружения, электростанция. Площадка спроектирована таким образом, чтобы на ее территории было возможно размещение производств различных классов опасности. Инфраструктура подготовлена: компания-инвестор может максимально быстро начать реализацию инвестиционных проектов. Все точки подключения к инженерным сетям находятся на границах земельного участка, все участки примыкают к дороге, - рассказал и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских. Дорожная сеть «Моглино» тоже оставляет самое положительное впечатление: разметка, освещение по всему маршруту – все современное и по-европейски красивое. Возможно, отличная сохранность дорожного полотна во многом объясняется тем, что зона пока не насыщена действующими предприятиями. На сегодня резидентами «Моглино» являются 11 компаний, но только одна из них уже производят готовый продукт. Так, с конца 2017 года работает завод по производству лакокрасочных материалов «Нор-Маали» и уже ведутся пусконаладочные работы на пищевом предприятии «Сибирский гостинец». Также готовится выход техники на строительство цеха по производству новой продукции компания «Экокабель». Гостям ОЭЗ показали типовой завод - производственно-административное помещение площадью 5 тысяч квадратов, которое может быть предоставлено в аренду инвесторам. Идея в том, чтобы дать возможность компаниям-резидентам запускать свои проекты без капитального строительства на первом этапе.

Во все нормы Депутаты также побывали на участке первого резидента ОЭЗ – погуляли по заводу «Нор-Маали». Это полностью автоматизированное современное производство, где работает всего 12 человек. - Продукция уходит с колес. Сейчас сезон: покраска мостов, строительство промышленных объектов, поэтому объемы увеличиваются, - рассказал начальник производства Владимир Пасичнюк. Качество сырья и готовой продукции контролирует лаборатория предприятия. Исследуется каждая партия. Поэтому руководство предприятия уверено: брака нет. - Большое внимание уделяем вопросам безопасности, в том числе и экологической. На предприятии хорошая система вентиляции, угольные фильтры, через которые происходит выброс на улицу. Компания прошла все необходимые процедуры, связанные с производственным контролем. Мы укладываемся во все нормы, - заверил начальник производства. - Экологическая безопасность – это одно из условий сертификации производства такого вида, - также акцентировал внимание Александр Котов, он еще раз напомнил, что такие же жесткие требования по экологии будут предъявляться и к новым резидентам. - На парламентском часе, когда обсуждался резонансный для жителей нашего региона вопрос о перспективах строительства завода «Титан-Полимер», мы договорились о том, что должна быть произведена государственная экологическая экспертиза. Мы посмотрим ее результаты и в рамках парламентского контроля будем следить за тем, чтобы требования к экологической безопасности, которые будут прописаны в проекте, в обязательном порядке соблюдались. Работа без льгот Второй точкой «экскурсии» стал псковский завод «Полипласт» - производитель современного гальванического оборудования для нанесения химических, гальванических и анодных покрытий. В отличие от настоящих и будущих резидентов особой экономической зоны, этот завод работает в условиях существующего экономического рынка, не пользуясь специальными льготами и преференциями, и выполняет заказы со всей страны.

На предприятии работает более 200 человек. Обрабатывают черный металл, нержавеющая сталь, алюминий, медь и даже титан. - Варить его очень сложно. У нас есть специалисты, которые пришли к нам со старейшего судостроительного предприятия России «Адмиралтейские верфи», мы перенимаем у них технологию, - рассказал генеральный директор ООО «Полипласт» Андрей Константинов. - Для производства приобретено импортное оборудование. Специалисты обучались работать на нем в Германии, в Японии. Отечественное оборудование тоже используют. В одном из цехов депутатам рассказали историю практически музейного экспоната – восстановленного станка 1937 года, который до сих пор исправно работает. Гостям также показали работу лазерного комплекса, продукцию завода - гальванические ванны разных размеров, а также процесс проектирования целого цеха с оборудованием. - Я бы отметил здесь некий контраст, - сказал Александр Котов. - В «Моглино» специальный налоговый режим, есть льготы, созданы условия для того, чтобы инвесторы на начальной стадии могли развивать свое производство. А завод «Полипласт» работает в условиях существующего рынка, где для того, чтобы получить заказ, нужно участвовать в торгах. Это, с одной стороны, сложно, а с другой - способствует тому, что люди ищут новые технологии, работают над тем, чтобы продукция была качественной, завоевывают свое место на рынке и стараются сделать так, чтобы именно их продукция была наиболее востребованной. Александр Котов также заметил, что в разговоре с руководством предприятия была затронута тема «Моглино», куда «Полипласт» рассматривает возможность вынести новые производственные площади. От поля до прилавка

Третьей точкой в рабочей программе стало предприятие «ПсковАгроИнвест». Сегодня агрохолдинг ведет свою сельскохозяйственную деятельность в трех районах Псковской области: Пыталовском, Порховском и Псковском. Предприятие работает под заказчика. Готовая продукция сразу поступает на продажу в торговые точки. - Основной вид деятельности – свиноводство, а также мясное и молочное животноводство. Мы стараемся сделать предприятие полного замкнутого цикла – от поля до прилавка. Поэтому сегодня пригласили посмотреть на поле и на переработку мяса, - сообщила руководитель предприятия, депутат областного Собрания Ирина Толмачева. Гостям показали цех мясопереработки, оснащенный хорошим современным оборудованием, а также засеянное ячменем «поле номер 122». Кормовая база предприятия частично обеспечивается за счет собственных посевных площадей - сейчас «ПсковАгроИнвест» обрабатывает около 5 тысяч гектаров, в перспективе планируя увеличить объем до 6 тысяч гектаров.



