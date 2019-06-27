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Экономика

К Международному дню кооперативов

Псковский облпотребсоюз остается одним из столпов развития жизни в селе

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Николай Тесля
27 июня 2019 года, 15:05
Фото: пресс-служба Псковского облпотребсоюза
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Международный день кооперативов отмечается в первую субботу июля. Он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1992 года и с тех пор отмечается ежегодно, в этом году — 6 июля.

На Псковской земле первое потребительское общество было создано в городе Пскове при поощрении губернатора графа Константина Ивановича Палена. 17 августа 1886 года был утвержден Устав, а в сентябре его опубликовали «Псковские губернские ведомости» и «Вестник Псковского губернского земства».

ЧЕМ ЖИВЕТ КООПЕРАЦИЯ СЕГОДНЯ

Кооперация и сегодня занимает важное место в решении социально-экономических задач государства, особенно в сельской местности.

На территории Псковской области потребительские общества объединены в систему Псковского облпотребсоюза. В зону его обслуживания входит вся территория региона. Область занимает второе место в стране по количеству сельских населенных пунктов, причем почти 90% из них малочисленны (менее 50 человек). Товарооборот в сельских магазинах крайне низкий, в результате рентабельность кооперативной торговли нулевая, а в малонаселенных пунктах — планово убыточна. Закрытие большинства таких магазинов невозможно, так как они являются единственным местом в деревнях, где люди могут приобрести товары повседневного спроса и товары первой необходимости. Для обеспечения доступности товаров сохранены автомагазины, которые обслуживают самые отдаленные населенные пункты в любое время года, зачастую себе в убыток, привозят не только товары первой необходимости, но и всё, что люди просят, тем самым способствуют сохранению сельских поселений. На территории области работает 673 магазина, в том числе 414 на селе, и 66 автомагазинов.

Убытки по данному направлению перекрываются за счет прибыли по рентабельным предприятиям розничной торговли, но с каждым годом содержать магазины на селе становится все труднее. Несмотря на финансовые трудности, мы стараемся развиваться, не останавливаться на достигнутом. Учитывая усиливающуюся конкуренцию федеральных сетевых магазинов, прислушиваясь к мнению и требованиям своего покупателя, потребительская кооперация старается идти в ногу со временем. Продолжается инновационная работа по автоматизации магазинов, автоматизированы также все распределительные склады и оптовая база ОБЛПО «Кооператор», они объединены в единую информационную сеть.

Некоторые магазины требуют ремонта и обновления. Руководство Облпотребсоюза с целью​ повышения эффективности занимается ребрендингом​ розничных предприятий. Речь идет о внутреннем и внешнем оформлении магазинов, выкладке товаров, замене баннеров, вывесок, торгового оборудования. Так, например, магазины в поселках Новоселье Стругокрасненского райпо, Карамышево Псковского райпо, Ямм Гдовского райпо предстали перед своими покупателями совершенно в новом свете. Оформлены они в единой стилистике, разработанной для сетевых кооперативных магазинов «Колосок». И теперь такой магазин не укладывается в стереотипные представления о сельской лавке — по формату это вполне себе городской мини-маркет с большим ассортиментом продуктов. И эта работа продолжается в Островском, Стругокрасненском, Печорском, Порховском и других райпо. Только за 2018 год мы вложили в свое развитие и укрепление материально-технической базы более 154 млн. рублей.

Особое место в наших магазинах — продукции собственного производства системы потребкооперации, товарам, выпускаемым под собственной торговой маркой «Вкусно!» Собственная продукция наших цехов и предприятий — это наш конек и наше конкурентное преимущество. Мы печем хлеб, различные кондитерские изделия, готовим мясные полуфабрикаты, выпускаем безалкогольные напитки… Постоянно линейка нашей продукции обновляется. К примеру, совсем недавно в Невельском райпо выпущены новые безалкогольные напитки «Петрович» и «Апельсиновый вкус», а в Новосокольническом райпо знаменитая вода «Гардарика» тоже приобрела разнообразные вкусы…

Наши предприятия постоянно работают над улучшением экологической безопасности продуктов питания. Сырье закупаем у местных фермеров и в личных подсобных хозяйствах. За сданную сельскохозяйственную продукцию сельским жителям области выплачено в 2018 году около 100 млн. руб.

Поздравляю всех работников потребкооперации с профессиональным праздником. Благодарю Вас и желаю здоровья, счастья и благополучия Вам и вашим семьям. Своим трудом Вы действительно участвуете в улучшении жизни людей на селе. И, надеюсь, они это ценят. Пусть работа приносит радость Вам и пользу людям.

ГЛАВНОЕ НАШЕ БОГАТСТВО - ЭТО ЛЮДИ...

Сегодня Псковский облпотребсоюз является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей на территории региона. В нашей системе работает более 4 тыс. человек. Благодаря их ежедневному труду мы, как и первые потребительские общества, выполняем свою социальную миссию, работаем над повышением качества жизни сельских жителей.

Большое внимание уделяем обучению и подготовке молодых кадров не только для своей системы, но и для экономики области в Псковском кооперативном техникуме, учредителем которого является Облпотребсоюз.

Мы ценим всех своих сотрудников и традиционно к своему профессиональному празднику лучшие работники получают награды Центросоюза России и Облпотребсоюза.

Медалью «За вклад в развитие потребительской кооперации России» I степени награждена председатель Совета Порховского райпо Степанова О.В., II степени — председатель Совета Невельского райпо Мурашкин М.Ф.

Почетным знаком «Заслуженный работник потребительской кооперации» награждены 13 работников системы Облпотребсоюза, среди них: директор Пореченского хлебозавода Великолукского райпо Белова С.В., заведующая магазином Бежаницкого райпо Баталова Р.В., товароведы Невельского и Стругокрасненского райпо Воронова Е.В. и Иванова М.В., председатель правления и главный бухгалтер Порховского райпо Ильина Л.В. и Здриль Л.А. и др.

За вклад в развитие потребкооперации Псковской области Почетными грамотами Центросоюза РФ награждены коллективы Порховского, Невельского и Стругокрасненского райпо.

Награды Облпотребсоюза получили в этом году 138 человек. Это знаки отличия «20, 25, 30 и 40 лет безупречной работы в потребкооперации Псковской области» и Почетные грамоты Облпотребсоюза.

Сейчас мы готовимся отметить еще одну знаменательную дату — 9 сентября исполняется 75 лет со дня образования Псковского облпотребсоюза. 

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