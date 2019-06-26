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Экономика

На «ты» с электричеством

В команде Псковской ГРЭС работают одни профессионалы

Текст:
Алексей Кедров
26 июня 2019 года, 14:46
Фото: Ирина Воробьёва
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«30 лет я работаю с электричеством, — говорит Владимир Анатольевич Сафонов, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2», — сначала в Узбекистане на угольной шахте № 9, потом здесь, на Псковской ГРЭС, и ни разу не задумался о том, чтобы сменить профессию».

На станции Владимир Анатольевич трудится с самого пуска, с 1993 года. Как и многие, приехал из бывших союзных республик на «большую стройку», здесь же и остался.

«Пуск первого энергоблока — это грандиозное событие! Мы так долго к нему готовились, и, когда все получилось, это была несказанная радость для всех! — вспоминает Владимир Анатольевич. — Тогда я работал на участке по ремонту электрооборудования распределительных устройств главного корпуса. Занимался ремонтом масляных выключателей: напряжением 15,75 кВ для генератора № 1, напряжением 6 кВ для электродвигателей, механизмов собственных нужд и трансформаторов, а также ремонтировал коммутационную аппаратуру 0,4 кВ.

С 2000 года перешел работать на открытое распределительное устройство и вот уже 19 лет работаю на свежем воздухе (улыбается). Я занимаюсь ремонтом и техническим обслуживанием воздушных выключателей, трансформаторов, готовлю масло для энергоблоков и обслуживаю оборудование масляного

хозяйства. Как шутят коллеги, работа глобальная и необычная, но, хочу добавить, довольно ответственная: электрик ошибается всего один раз в жизни. К большому счастью, нештатных ситуаций у нас на оборудовании не случалось.

А ведь сначала я и не собирался работать с электричеством. Выучился на токаря, но не лежала душа к этой профессии. Переучился и пошел по зову сердца в электрики. Я нашел то, что искал, и скажу так: работа обязательно должна быть любимой! Тогда и работается легче, интереснее, да и больше пользы можно принести предприятию».

«Владимир — грамотный, ответственный, выдержанный человек, — комментирует начальник электрического цеха Александр Васильевич Голигоров, — это важно в нашей профессии. Я всегда могу на него положиться. Он отлично знает свою работу, впрочем, как и каждый сотрудник моего цеха. Володя работает в бригаде под руководством мастера Олега Клименко. Это команда профессионалов! И я абсолютно уверен в надежности работы нашего электрического оборудования, ведь оно находится на попечении лучших электриков Псковской области!»

За тридцатилетний стаж работы Владимир Анатольевич в общей сложности отремонтировал несколько сотен масляных и автоматических выключателей и 24 воздушных выключателя, каждый из которых весит по 36 тонн. 

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