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Экономика

«Промышленный туризм» для депутатов

Областные парламентарии побывали в ОЭЗ «Моглино» и познакомились с успешно работающими предприятиями Пскова и Псковского района

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Светлана Синцова
25 июня 2019 года, 12:46
Фото: Андрей Степанов
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В пятницу, с утра, депутатов Псковского областного Собрания ждал большой желтый экскурсионный автобус. Но поездка предстояла не развлекательная, а рабочая. В течение одного дня парламентарии побывали на территории ОЭЗ «Моглино», посетили псковский завод «Полипласт» и сельхозпредприятие «ПсковАгроИнвест».

- Для нас это хорошая возможность посмотреть собственными глазами, каким образом работают промышленные и сельскохозяйственные производства на территории нашего региона. Это всегда полезно для того, чтобы понять какие требуются решения со стороны органов государственной власти, - пояснил цель поездки председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

«Промышленный туризм» для депутатов
Депутатам показали типовой завод, построенный для сдачи в аренду резидентам.
Фото Андрея Степанова.

ОСОБЕННОСТИ ОСОБОЙ ЗОНЫ

Особая экономическая зона «Моглино» неоднократно оказывалась в центре внимания депутатов на сессиях и обсуждениях в рамках парламентского часа. Поэтому не удивительно, что день «промышленного туризма» начался с посещения именно этого объекта. Конечно, на территории ОЭЗ многие уже были в рамках проходивших здесь мероприятий. Но нынешний визит дал полное представление о масштабах этого пространства и расположенных на нем объектах.

«Промышленный туризм» для депутатов
Мема «Моглино» неоднократно поднималась в формате парламентского часа.
Фото Андрея Степанова.
ОЭЗ «Моглино» впечатляет своими масштабами – площадка занимает площадь 215 гектаров.

- Из них 150 гектаров предоставляется резидентам. Остальное – это инфраструктура: дороги, очистные сооружения, электростанция. Сама площадка спроектирована таким образом, чтобы на ее территории было возможно размещение производств различных классов опасности. Инфраструктура подготовлена: компания-инвестор может приходить на площадку и максимально быстро осуществлять реализацию своих инвестиционных проектов. Все точки подключения к инженерным сетям находятся на границах земельного участка, все участки примыкают к дороге, - рассказал и.о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских.

«Промышленный туризм» для депутатов
Площадка «Моглино» занимает площадь 215 гектаров.
Фото Андрея Степанова.
Дорожная сеть «Моглино» тоже оставляет самое положительное впечатление: разметка, освещение по всему маршруту – все современное и по-европейски красивое. Правда, возможно, отличная сохранность дорожного полотна во многом объясняется тем, что площадка с готовой инженерной инфраструктурой пока не насыщена действующими предприятиями. На сегодня резидентами «Моглино» является 11 компаний, но только двое из них уже вышли на площадку. Так, с конца 2017 года работает завод по производству лакокрасочных материалов «Нор-Маали» и уже ведутся пуско-наладочные работы на пищевом предприятии «Сибирский гостинец». Также готовится выйти на площадку, чтобы строить цех по производству новой продукции, компания «Эко-кабель».

Гостям ОЭЗ показали типовой завод - производственно-административное помещение площадью 5 тыс кв. метров, которое может быть предоставлено в аренду инвесторам. Идея стоит в том, чтобы предоставить возможность компаниям-резидентам осуществлять запуск своих проектов без капитального строительства на первом этапе.

Депутаты также побывали на участке первого резидента ОЭЗ – заводе по производству лакокрасочной продукции «Нор-Маали». Это полностью автоматизированное современное производство, где работает всего 12 человек.

«Промышленный туризм» для депутатов
Депутатам показали цех, разделённый на две половины: в одной части производят покрытия для газопроводов, в другой – краски.
Фото Андрея Степанова.
- Продукция уходит с колес. Сейчас сезон: покраска мостов, строительство промышленных объектов, поэтому объемы увеличиваются, - рассказал начальник производства Владимир Пасичнюк. Качество сырья и готовой продукции контролирует лаборатория предприятия. Каждая партия продукции исследуется. Поэтому руководство предприятия уверено: брака в производимой продукции нет.

- Большое внимание уделяется вопросам безопасности, в том числе, и экологической. На предприятии хорошая система вентиляции, угольные фильтры, через которые происходит выброс на улицу. Компания прошла все необходимые процедуры, связанные с производственным контролем. Мы укладываемся во все нормы, - заверил начальник производства.

- Экологическая безопасность – это одно из условий сертификации производства такого вида, - сказал, подводя итоги посещения ОЭЗ Александр Котов. В связи с этим он еще раз напомнил, что такие же жесткие требования по экологии будут предъявляться и к новым резидентам:

- В рамках парламентского часа, когда обсуждался резонансный для жителей нашего региона вопрос о перспективах строительства завода «Титан-Полимер», мы договорились о том, что должна быть произведена государственная экологическая экспертиза. Мы посмотрим ее результаты и в рамках парламентского контроля будем следить за тем, чтобы требования к экологической безопасности, которые будут прописаны в проекте, в обязательном порядке соблюдались.

«Промышленный туризм» для депутатов
Ещё один вопрос, на который депутаты обратили особое внимание – соблюдение экологических требований.
Фото Андрея Степанова.

РАБОТА БЕЗ ЛЬГОТ

Второй точкой «экскурсии» по промышленным предприятиям стал псковский завод «Полипласт» - производитель современного гальванического оборудования для нанесения химических, гальванических и анодных покрытий. В отличие от настоящих и будущих резидентов особой экономической зоны, этот завод работает в условиях существующего экономического рынка, не пользуясь специальными льготами и преференциями, и выполняет заказы со всей страны.

«Промышленный туризм» для депутатов
В ходе экскурсии захотели посмотреть уже работающий завод «Нор-Маали».
На предприятии работает более 200 человек. Обрабатывается черный металл, нержавеющая сталь, алюминий, медь и даже титан. Варить его очень сложно - у нас есть специалисты, которые пришли к нам со старейшего судостроительного предприятия России «Адмиралтейские верфи», мы перенимаем у них технологию, - рассказал генеральный директор ООО «Полипласт» Андрей Константинов. - Для производства приобретено импортное оборудование. Специалисты обучались работать на нем в Германии, в Японии.

Однако отечественное оборудование тоже используется. В одном из цехов депутатам рассказали историю практически музейного экспоната – станка 1937 года, который был найден, восстановлен и до сих пор исправно работает.

Гостям предприятия показали работу лазерного комплекса, продукцию завода - гальванические ванны разных размеров, а также процесс проектирования целого цеха с оборудованием.

«Промышленный туризм» для депутатов
Гостям предприятия показали, как работает лазерный комплекс.
Фото Андрея Степанова.
- Для работы мы приобретаем только сертифицированные программы. «Левых», китайских программ не покупаем. Все очень дорого. Но нам проще делать все правильно, - пояснил руководитель конструкторского бюро.

- Я бы отметил здесь некий контраст, - сказал, подводя итоги посещения предприятия спиркер областного парламента Александр Котов. - В ОЭЗ «Моглино» специальный налоговый режим, есть льготы, созданы условия для того, чтобы инвесторы на начальной стадии могли развивать свое производство. А завод «Полипласт» работает в условиях существующего рынка, где для того, чтобы получить заказ нужно участвовать в торгах. Это, с одной стороны, сложно, а с другой - способствует тому, что люди ищут новые технологии, работают над тем, чтобы продукция была качественной, завоевывают свое место на рынке и стараются сделать так, чтобы именно их продукция была наиболее востребованной среди тех, кто пользуется этими услугами.

«Промышленный туризм» для депутатов
Александр Котов подчеркнул важность развития промышленного производства.
Фото Андрея Степанова.
Александр Котов также заметил, что в разговоре с руководством предприятия тема «Моглино» была затронута. По его словам, «Полипласт» рассматривает возможность расширения производства и размещения новых производственных площадей в особой экономической зоне «Моглино».

Третьей точкой в рабочей программе стало предприятие «ПсковАгроИнвест». Сегодня агрохолдинг ведет свою сельскохозяйственную деятельность в трех районах Псковской области: Пыталовском, Порховском и Псковском. Предприятие работает под заказчика. Готовая продукция сразу поступает на продажу в торговые точки.

«Промышленный туризм» для депутатов
Свиноводство и мясное и молочное животноводство - основной вид деятельности «ПсковАгроИнвест».
Фото Андрея Степанова.
- Основной вид деятельности – свиноводство, а также мясное и молочное животноводство. Мы стараемся сделать предприятие полного замкнутого цикла – от поля до прилавка. Поэтому сегодня пригласили посмотреть на поле и на переработку мяса, - сообщила руководитель предприятия, депутат областного Собрания Ирина Толмачева.

Гостям показали цех мясопереработки, оснащенный хорошим современным оборудованием , а также засеянное ячменем «поле номер 122». Кормовая база предприятия частично обеспечивается за счет собственных посевных площадей - сейчас «ПсковАгроИнвест» обрабатывает около 5 тыс гектаров, в перспективе планируя увеличить объем до 6 тыс гектаров.

«Промышленный туризм» для депутатов
Приход резидентов в особую экономическую зону станет толчком для развития сопутствующих производств.
Фото Андрея Степанова.
- Предприятие расширяется. Есть необходимость вводить в севооборот дополнительные площади, что тоже в целом нас не может не радовать, потому что мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше полей на территории Псковской области было включено в сельскохозяйственный оборот, - прокомментировал увиденное Александр Котов.

Александр Котов отметил также, что практика выездных заседаний областного Собрания депутатов будет продолжена:

- Мне кажется, Псковское областное Собрание депутатов путем корректировки не только регионального, но и федерального законодательства может оказать существенную помощь для того, чтобы эти предприятия могли развиваться с учетом существующих экономических условий. 

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