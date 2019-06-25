«Промышленный туризм» для депутатов

В пятницу, с утра, депутатов Псковского областного Собрания ждал большой желтый экскурсионный автобус. Но поездка предстояла не развлекательная, а рабочая. В течение одного дня парламентарии побывали на территории ОЭЗ «Моглино», посетили псковский завод «Полипласт» и сельхозпредприятие «ПсковАгроИнвест». - Для нас это хорошая возможность посмотреть собственными глазами, каким образом работают промышленные и сельскохозяйственные производства на территории нашего региона. Это всегда полезно для того, чтобы понять какие требуются решения со стороны органов государственной власти, - пояснил цель поездки председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

ОСОБЕННОСТИ ОСОБОЙ ЗОНЫ

Особая экономическая зона «Моглино» неоднократно оказывалась в центре внимания депутатов на сессиях и обсуждениях в рамках парламентского часа. Поэтому не удивительно, что день «промышленного туризма» начался с посещения именно этого объекта. Конечно, на территории ОЭЗ многие уже были в рамках проходивших здесь мероприятий. Но нынешний визит дал полное представление о масштабах этого пространства и расположенных на нем объектах.

ОЭЗ «Моглино» впечатляет своими масштабами – площадка занимает площадь 215 гектаров. - Из них 150 гектаров предоставляется резидентам. Остальное – это инфраструктура: дороги, очистные сооружения, электростанция. Сама площадка спроектирована таким образом, чтобы на ее территории было возможно размещение производств различных классов опасности. Инфраструктура подготовлена: компания-инвестор может приходить на площадку и максимально быстро осуществлять реализацию своих инвестиционных проектов. Все точки подключения к инженерным сетям находятся на границах земельного участка, все участки примыкают к дороге, - рассказал и.о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских.

Дорожная сеть «Моглино» тоже оставляет самое положительное впечатление: разметка, освещение по всему маршруту – все современное и по-европейски красивое. Правда, возможно, отличная сохранность дорожного полотна во многом объясняется тем, что площадка с готовой инженерной инфраструктурой пока не насыщена действующими предприятиями. На сегодня резидентами «Моглино» является 11 компаний, но только двое из них уже вышли на площадку. Так, с конца 2017 года работает завод по производству лакокрасочных материалов «Нор-Маали» и уже ведутся пуско-наладочные работы на пищевом предприятии «Сибирский гостинец». Также готовится выйти на площадку, чтобы строить цех по производству новой продукции, компания «Эко-кабель».

Гостям ОЭЗ показали типовой завод - производственно-административное помещение площадью 5 тыс кв. метров, которое может быть предоставлено в аренду инвесторам. Идея стоит в том, чтобы предоставить возможность компаниям-резидентам осуществлять запуск своих проектов без капитального строительства на первом этапе. Депутаты также побывали на участке первого резидента ОЭЗ – заводе по производству лакокрасочной продукции «Нор-Маали». Это полностью автоматизированное современное производство, где работает всего 12 человек.

- Продукция уходит с колес. Сейчас сезон: покраска мостов, строительство промышленных объектов, поэтому объемы увеличиваются, - рассказал начальник производства Владимир Пасичнюк. Качество сырья и готовой продукции контролирует лаборатория предприятия. Каждая партия продукции исследуется. Поэтому руководство предприятия уверено: брака в производимой продукции нет. - Большое внимание уделяется вопросам безопасности, в том числе, и экологической. На предприятии хорошая система вентиляции, угольные фильтры, через которые происходит выброс на улицу. Компания прошла все необходимые процедуры, связанные с производственным контролем. Мы укладываемся во все нормы, - заверил начальник производства.

- Экологическая безопасность – это одно из условий сертификации производства такого вида, - сказал, подводя итоги посещения ОЭЗ Александр Котов. В связи с этим он еще раз напомнил, что такие же жесткие требования по экологии будут предъявляться и к новым резидентам: - В рамках парламентского часа, когда обсуждался резонансный для жителей нашего региона вопрос о перспективах строительства завода «Титан-Полимер», мы договорились о том, что должна быть произведена государственная экологическая экспертиза. Мы посмотрим ее результаты и в рамках парламентского контроля будем следить за тем, чтобы требования к экологической безопасности, которые будут прописаны в проекте, в обязательном порядке соблюдались.

РАБОТА БЕЗ ЛЬГОТ

Второй точкой «экскурсии» по промышленным предприятиям стал псковский завод «Полипласт» - производитель современного гальванического оборудования для нанесения химических, гальванических и анодных покрытий. В отличие от настоящих и будущих резидентов особой экономической зоны, этот завод работает в условиях существующего экономического рынка, не пользуясь специальными льготами и преференциями, и выполняет заказы со всей страны.

На предприятии работает более 200 человек. Обрабатывается черный металл, нержавеющая сталь, алюминий, медь и даже титан. Варить его очень сложно - у нас есть специалисты, которые пришли к нам со старейшего судостроительного предприятия России «Адмиралтейские верфи», мы перенимаем у них технологию, - рассказал генеральный директор ООО «Полипласт» Андрей Константинов. - Для производства приобретено импортное оборудование. Специалисты обучались работать на нем в Германии, в Японии.

Однако отечественное оборудование тоже используется. В одном из цехов депутатам рассказали историю практически музейного экспоната – станка 1937 года, который был найден, восстановлен и до сих пор исправно работает. Гостям предприятия показали работу лазерного комплекса, продукцию завода - гальванические ванны разных размеров, а также процесс проектирования целого цеха с оборудованием.

- Для работы мы приобретаем только сертифицированные программы. «Левых», китайских программ не покупаем. Все очень дорого. Но нам проще делать все правильно, - пояснил руководитель конструкторского бюро. - Я бы отметил здесь некий контраст, - сказал, подводя итоги посещения предприятия спиркер областного парламента Александр Котов. - В ОЭЗ «Моглино» специальный налоговый режим, есть льготы, созданы условия для того, чтобы инвесторы на начальной стадии могли развивать свое производство. А завод «Полипласт» работает в условиях существующего рынка, где для того, чтобы получить заказ нужно участвовать в торгах. Это, с одной стороны, сложно, а с другой - способствует тому, что люди ищут новые технологии, работают над тем, чтобы продукция была качественной, завоевывают свое место на рынке и стараются сделать так, чтобы именно их продукция была наиболее востребованной среди тех, кто пользуется этими услугами.

Александр Котов также заметил, что в разговоре с руководством предприятия тема «Моглино» была затронута. По его словам, «Полипласт» рассматривает возможность расширения производства и размещения новых производственных площадей в особой экономической зоне «Моглино». Третьей точкой в рабочей программе стало предприятие «ПсковАгроИнвест». Сегодня агрохолдинг ведет свою сельскохозяйственную деятельность в трех районах Псковской области: Пыталовском, Порховском и Псковском. Предприятие работает под заказчика. Готовая продукция сразу поступает на продажу в торговые точки.

- Основной вид деятельности – свиноводство, а также мясное и молочное животноводство. Мы стараемся сделать предприятие полного замкнутого цикла – от поля до прилавка. Поэтому сегодня пригласили посмотреть на поле и на переработку мяса, - сообщила руководитель предприятия, депутат областного Собрания Ирина Толмачева. Гостям показали цех мясопереработки, оснащенный хорошим современным оборудованием , а также засеянное ячменем «поле номер 122». Кормовая база предприятия частично обеспечивается за счет собственных посевных площадей - сейчас «ПсковАгроИнвест» обрабатывает около 5 тыс гектаров, в перспективе планируя увеличить объем до 6 тыс гектаров.