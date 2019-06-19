Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика

Федеральный уровень

Совет банковских и финансовых организаций Псковской области принял участие в первом съезде Ассоциации банков России

Текст:
Сергей Слесарев
19 июня 2019 года, 10:42
Фото: asros.ru
0

Совет банковских и финансовых организаций Псковской области, являясь членом Ассоциации банков России с 30 мая 2018 года, регулярно участвует в проводимых Ассоциацией мероприятиях. До сегодняшнего времени Ассоциация собирала своих участников на ежегодные общие собрания, их было 36. В 2019 году было принято решение о проведении съезда Ассоциации.

31 мая 2019 года состоялся первый съезд Ассоциации банков России. Главной темой съезда стало обсуждение участия банков в решении задач обеспечения ускоренных темпов экономического роста, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В работе съезда приняли участие руководители Банка России, министерств и ведомств Российской Федерации, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, руководители коммерческих банков, представители научного сообщества.

Председатель Совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил с докладом, в котором изложил предложения для совершенствования банковской системы. Одно из основных направлений, требующих совершенствования, — развитие конкуренции. Анализ, проведенный Ассоциацией банков России, выявил 61 нормативный акт, из них 28 законов, которые определяют требования к кредитным организациям для участия в госпрограммах, большинство из них говорят о требованиях к размеру капитала.

Ассоциация давно предлагает отказаться от требований к капиталу при допуске к госпрограммам и при отборе банков-участников исходить из рейтинга кредитной организации. Четыре законопроекта, подготовленные Ассоциацией, получили замечания Банка России и Минфина. Замечания и предложения ведомств помогут внести необходимые изменения в эти документы, чтобы внести их на рассмотрение Госдумы.

Ассоциация вела длительный диалог по пересмотру форматов допуска банков для работы с эскроу-счетами. По итогам дискуссии 37 банков дополнительно имеют возможность работать с эскроу-счетами.

Необходимо совершенствовать направления взаимодействия кредитных организаций и институтов развития, обеспечения безопасности системы быстрых платежей, оценки фактического воздействия требований регулятора на показатели банков.

Также Анатолий Аксаков указал на необходимость ведения на площадке Ассоциации дискуссии с государственными институтами, которые реализуют программу цифровизации, чтобы отрегулировать работу кредитных организаций с использованием единой системы идентификации.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что необходимо отказаться от любых элементов оценки кредитного качества, кроме рейтингов. Минфин предусмотрел форматы доступа банков к средствам федерального казначейства — теперь они будут основаны на рейтингах. Сейчас ведется аналогичная работа с государственными бюджетными фондами.

Президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин отметил, что внешние риски для финансовой системы есть и их нельзя не учитывать при развитии и совершенствовании банковского сектора. На его взгляд, сегодня российский банковский сектор соответствует международным стандартам, и в этом огромную роль играет выстроенная Банком России система надзора. Он озвучил ряд предложений, связанных с регулированием, которые расширили бы возможности участия банков в инвестиционных проектах.

Заместитель председателя правления Альфа-банка Владимир Сенин призвал в дополнение к основным направлениям развития финансового рынка выработать отдельную стратегию развития банковской системы, учитывая, что банки составляют 90 % финансового сектора страны. При этом необходимо произвести содержательное обсуждение вопросов создания равных условий конкуренции и стимулирования кредитования, удовлетворения базовых информационных потребностей банков, включая доступ к базам данных Пенсионного фонда России, Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел.

Генеральный директор компании «Флексофт» Аркадий Лобас предложил Ассоциации банков России участвовать в создании инфраструктурных проектов для небольших банков, которым тяжело решать вопросы межведомственного взаимодействия.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила с докладом и прокомментировала предложения, озвученные в выступлениях банкиров на съезде. «Ассоциация имеет большую историю и, по сути, является голосом банковской индустрии. Мы с Ассоциацией активно работаем, взаимодействуем. Хотя мы прекрасно понимаем, что жесткое регулирование не всегда радует банкиров, но это наша задача — думать о рисках, о защите клиентов банков. Тем не менее по значительному числу вопросов мы находим общий язык, готовы вас слушать и слышать, реагировать на позицию и, если нужно, вносить изменения в регулирование», — заявила она.

Председатель Банка России рассказала о подходах к регулированию, в том числе в сфере кредитования частных лиц и ипотеки, о мерах, которые регулятор предпринимает в рамках перехода от нейтрального к стимулирующему регулированию, а также о развитии финансовых технологий, включая создание инфраструктуры, которой могли бы пользоваться все участники рынка. 

СПРАВКА

В работе съезда приняли участие первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин, заместители председателя Банка России Василий Поздышев, Андрей Кружалов и другие руководители Банка России, представители Совета Федерации, федеральных министерств и ведомств, Агентства по страхованию вкладов, институтов развития, руководители зарубежных банковских объединений — исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана Юнус Абдулов, председатель Ассоциации банков Белоруссии Александр Кучинский и исполнительный директор Ассоциации банков Казахстана Марат Байтоков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Бизнес без барьеров

Экономика
18 июня 10:16

Бизнес без барьеров

Михаил Ведерников встретился с уполномоченным по правам предпринимателей в Псковской области
Не тульский пряник

Экономика / Я – социальный предприниматель
5 июня 10:09

Не тульский пряник

Художник-реставратор из Петербурга переехала в псковскую деревню, чтобы создавать уникальные и вкусные сувениры
Москвичи оценили условия для бизнеса в Псковской области

Экономика
28 мая 12:34

Москвичи оценили условия для бизнеса в Псковской области

В столице с большим успехом прошла презентация возможностей региона
  • Себежский район удостоился звания «Край партизанской славы»
  • Псковская область присоединились к всероссийской акции «Горсть памяти»
  • Михаил Ведерников о Дне памяти и скорби: Наш долг перед погибшими никогда не будет полностью уплачен
  • Псковские предприниматели помогли благоустроить праздничное пространство Ганзы
  • Псковские полицейские почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
  • Стала известна полная программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
  • Псковские школьники побывают на атомной подводной лодке в Мурманске
  • В субботу в Псковской области ожидаются дожди с грозами

    • 21 июня

  • Стало известно, как попасть на приём к главному следователю Псковской области
  • С 24 по 28 июня возле «Империала» псковичи смогут пройти выездную диспансеризацию
  • Для вывоза мусора с острова Залита сотрудникам «Экопрома» потребовалось шесть часов
  • Михаил Ведерников: Развитие Гдовского района станет одной из приоритетных задач
  • Подписчики «Псковской правды» в Instagram выиграли абонементы в фитнес-клуб «XPRESS»
  • Новая современная школа на 825 мест может появиться в Гдовском районе
  • Более сотни школьников со всей области стали участниками фестиваля ГТО в Пушкинских Горах
  • На подключение к интернету районов Псковской области потратят более 400 миллионов рублей
  • Концерт и конкурс рисунков на асфальте ждёт гостей фестиваля в честь Дня молодежи в Пскове
  • Во время Ганзейских дней на реках Великая и Пскова будет запрещено плавать на лодках
  • Землю со всех воинских захоронений Псковской области отправят в главный Храм ВС РФ
  • Порывистый ветер и гроза ожидаются в Псковской области в ближайшие часы

    • 20 июня

  • Михаил Ведерников и Алексей Миллер обсудили участие «Газпрома» в развитии Псковской области
  • Задержан пскович, который продал жителю Тверской области краденную «Мицубиси»
  • Розыгрыш «Псковской правды» абонементов в фитнес-клуб «XPRESS» завершится 21 июня
  • Группа компаний «Титан» станет участником ганзейской выставки в псковской «Простории»
  • В Пскове ограничили движение на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса
  • Псковичка попросила председателя областного Собрания ужесточить закон «о тишине»
  • Только силами регионов проблему кадров в медицине не решить, считает Михаил Ведерников
  • Художник начал рисовать граффити на стене дома на Октябрьском проспекте в Пскове
  • Михаил Ведерников готов выйти на прямую линию с Владимиром Путиным
  • Пациенты псковского онкоцентра пожаловались Путину на нехватку врачей-специалистов

    • Новости

    Ганза в городе

    Культура / Фестиваль
    Светлана Синцова 21 июня 09:31

    Ганза в городе

    Кино, рынок, хор, шествие, салют - на какие мероприятия стоит сходить

    Гончарный треугольник

    Экономика
    23 мая 10:46

    Гончарный треугольник

    Завод псковской уникальной керамической продукции «Гончар»: денег нет, но держимся
    Считалка

    Экономика / Я – социальный предприниматель
    22 мая 09:53

    Считалка

    Желание псковички помочь ребенку с «домашкой» вылилось в открытие школы устного счета по уникальной японской методике