Бизнес без барьеров

На минувшей неделе губернатор Псковской области провел традиционную встречу с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылевым.

Формальным поводом для разговора стала совместная работа за 2018 год. Однако во время общения было озвучено сразу несколько идей, которые могут оказать существенное влияние на развитие предпринимательства в регионе.

Аркадий Мурылев поблагодарил Михаила Ведерникова за оперативное взаимодействие и подчеркнул, что в прошлом году благодаря поручениям главы региона удалось скорректировать три региональных закона, касающихся предпринимательской деятельности, и значительно облегчить условия для ведения бизнеса в Псковской области.

При этом бизнес-омбудсмен отметил, что в области по-прежнему высокими остаются налоговая нагрузка на предпринимателей и тарифы на энергетические ресурсы. В этой связи Аркадий Мурылев предложил разработать региональную программу компенсации расходов бизнеса на электроэнергию.