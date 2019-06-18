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Экономика

Бизнес без барьеров

Михаил Ведерников встретился с уполномоченным по правам предпринимателей в Псковской области

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Алексей Кедров
18 июня 2019 года, 10:16
Фото: Сергей Герасимов
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На минувшей неделе губернатор Псковской области провел традиционную встречу с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылевым.

Формальным поводом для разговора стала совместная работа за 2018 год. Однако во время общения было озвучено сразу несколько идей, которые могут оказать существенное влияние на развитие предпринимательства в регионе.

Аркадий Мурылев поблагодарил Михаила Ведерникова за оперативное взаимодействие и подчеркнул, что в прошлом году благодаря поручениям главы региона удалось скорректировать три региональных закона, касающихся предпринимательской деятельности, и значительно облегчить условия для ведения бизнеса в Псковской области.

При этом бизнес-омбудсмен отметил, что в области по-прежнему высокими остаются налоговая нагрузка на предпринимателей и тарифы на энергетические ресурсы. В этой связи Аркадий Мурылев предложил разработать региональную программу компенсации расходов бизнеса на электроэнергию.

КСТАТИ

Региональное законодательство корректируется в пользу предпринимателей.

Михаил Ведерников в целом предложение одобрил, но подчеркнул важность критериев предоставления такой компенсации. «Важно поддерживать не только новых инвесторов, но и тех, кто уже работает в регионе и готов вкладывать дополнительные средства в развитие своего производства», — сказал губернатор. Михаил Ведерников также предложил бизнес-омбудсмену проработать вопрос оказания такой поддержки представителям туристического бизнеса, что особенно актуально в условиях роста турпотока. По мнению руководителя области, это даст толчок к созданию в регионе дополнительной туристской инфраструктуры — небольших гостиниц, гостевых домов.

Аркадий Мурылев выразил готовность подключиться к этому вопросу и обсудить с представителями турбизнеса необходимые варианты поддержки.

Что касается налоговой политики, Михаил Ведерников поставил задачу регулярно анализировать эффективность предоставляемых льгот и не только вводить новые, но и отменять неактуальные. «Это должна быть комплексная работа», — подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил Аркадия Мурылева за активную работу и неравнодушное отношение к проблемам предпринимателей, искреннее желание и умение доносить их до региональной власти и решать их совместными усилиями. 

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