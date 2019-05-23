Гончарный треугольник

Предприятие «Псковский гончар», выпускающий различные сувениры ручной работы, знает в Пскове практически каждый. Тем временем завод еле сводит концы с концами. Уже не первый год.

КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

О том, на какой ладан дышит предприятие и от кого ждет помощи, рассказал директор завода Александр Моисеев.

Сразу скажу — номинальный директор! У нас это кооператив, почти каждый сотрудник имеет свой пай. Поэтому это не частное предприятие и не государственное. Работает наш кооператив с 1971 года, продолжает сохранять гончарные промыслы. Пережили мы лихие 90-е, а сейчас доработались до предбанкротного состояния. А ведь мы — единственное предприятие народных промыслов!

Александр Моисеев, директор завода

У «Гончара» есть господдержка в виде субсидий на затраты по электричеству, часть материалов, власти помогают проводить выставки товаров. Однако заводу сложно конкурировать с вездесущими товарами из Китая и Украины, которые намного дешевле ручных расписных сувениров. — Это началось с 2017 года, в 2018-м мы уже не стали справляться самостоятельно и стали брать кредиты и микрозаймы. В этом году ситуация с заказами совсем катастрофическая, произошел обвал. Мы продаем в половину меньше, чем в 2017 году. В мае нам надо оплатить долг по налоговым сборам — это около 3 миллионов рублей, и за электроэнергию, у нас как раз заканчивается договор. Если не найдем денег — предприятие будет без электричества, арестуют все счета. Мы просто-напросто не сможем работать! Правда, есть и хорошее. Как рассказал Александр Алексеевич, на Украине в этом году произошло повышение цен на электроэнергию и поставщики уже начали поднимать цены на свою сувенирную продукцию. Поэтому сейчас продавцы снова заинтересовались псковскими товарами, но пока не так активно, как хотелось бы. Уже заключен контракт с администрацией города на изготовление сувениров к Ганзейским дням. Появился и крупный заказ на 2,5 миллиона рублей. Но платить по счетам надо уже сейчас.

ПРОМЫСЕЛ НУЖЕН?

Продажи и выпуск товаров у предприятия на самом деле упали в разы. Если в 1999-2000 годах в день завод выпускал около 7 тысяч изделий, то сейчас — 2-2,5 тысячи изделий в сутки. Сократилось и количество сотрудников, их осталось всего человек 90. — За последний год ушли порядка 20 человек, — качает головой Александр Моисеев. — Кто на пенсию ушел, а кого-то не устраивала невысокая зарплата и ненадежная ситуация на заводе. Новых работников приглашать и не думаем: самим бы выжить! Чтобы хоть чем-то помочь, директор завода сейчас обивает пороги всевозможных инстанций. — Спасибо замгубернатору Емельяновой — она приняла меня, выслушала, провела совещание, и нам выдали микрозайм. Выдали, но не выплатили — ждем финансирования. Мы уже ходили куда только можно. Никто не видит смысла вкладываться в наше производство: мол, кому нужны в наше время народные промыслы? Организация из Латвии хотела было купить наш завод, за бесценок, буквально за долги. Мы, конечно, не согласились. Мы позвонили в Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области. — Да, «Псковскому гончару» мы одобрили микрозайм, но сами ждем финансирование с марта, — подтвердила директор Фонда Анастасия Иванова. — Когда поступит финансирование — сказать сложно. Но как только деньги появятся, мы сразу же их перенаправим.

ЧЕМ МОЖЕМ - ПОМОЖЕМ