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Экономика

Гончарный треугольник

Завод псковской уникальной керамической продукции «Гончар»: денег нет, но держимся

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Мария Соколова
23 мая 2019 года, 10:46
Фото: goncharpsk.ru
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Предприятие «Псковский гончар», выпускающий различные сувениры ручной работы, знает в Пскове практически каждый. Тем временем завод еле сводит концы с концами. Уже не первый год.

КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

О том, на какой ладан дышит предприятие и от кого ждет помощи, рассказал директор завода Александр Моисеев.

Сразу скажу — номинальный директор! У нас это кооператив, почти каждый сотрудник имеет свой пай. Поэтому это не частное предприятие и не государственное. Работает наш кооператив с 1971 года, продолжает сохранять гончарные промыслы. Пережили мы лихие 90-е, а сейчас доработались до предбанкротного состояния. А ведь мы — единственное предприятие народных промыслов!


Александр Моисеев, директор завода
У «Гончара» есть господдержка в виде субсидий на затраты по электричеству, часть материалов, власти помогают проводить выставки товаров. Однако заводу сложно конкурировать с вездесущими товарами из Китая и Украины, которые намного дешевле ручных расписных сувениров.

— Это началось с 2017 года, в 2018-м мы уже не стали справляться самостоятельно и стали брать кредиты и микрозаймы. В этом году ситуация с заказами совсем катастрофическая, произошел обвал. Мы продаем в половину меньше, чем в 2017 году. В мае нам надо оплатить долг по налоговым сборам — это около 3 миллионов рублей, и за электроэнергию, у нас как раз заканчивается договор. Если не найдем денег — предприятие будет без электричества, арестуют все счета. Мы просто-напросто не сможем работать!

Правда, есть и хорошее. Как рассказал Александр Алексеевич, на Украине в этом году произошло повышение цен на электроэнергию и поставщики уже начали поднимать цены на свою сувенирную продукцию. Поэтому сейчас продавцы снова заинтересовались псковскими товарами, но пока не так активно, как хотелось бы. Уже заключен контракт с администрацией города на изготовление сувениров к Ганзейским дням. Появился и крупный заказ на 2,5 миллиона рублей. Но платить по счетам надо уже сейчас.

ПРОМЫСЕЛ НУЖЕН?

Продажи и выпуск товаров у предприятия на самом деле упали в разы. Если в 1999-2000 годах в день завод выпускал около 7 тысяч изделий, то сейчас — 2-2,5 тысячи изделий в сутки. Сократилось и количество сотрудников, их осталось всего человек 90.

— За последний год ушли порядка 20 человек, — качает головой Александр Моисеев. — Кто на пенсию ушел, а кого-то не устраивала невысокая зарплата и ненадежная ситуация на заводе. Новых работников приглашать и не думаем: самим бы выжить!

Чтобы хоть чем-то помочь, директор завода сейчас обивает пороги всевозможных инстанций.

— Спасибо замгубернатору Емельяновой — она приняла меня, выслушала, провела совещание, и нам выдали микрозайм. Выдали, но не выплатили — ждем финансирования. Мы уже ходили куда только можно. Никто не видит смысла вкладываться в наше производство: мол, кому нужны в наше время народные промыслы? Организация из Латвии хотела было купить наш завод, за бесценок, буквально за долги. Мы, конечно, не согласились.

Мы позвонили в Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

— Да, «Псковскому гончару» мы одобрили микрозайм, но сами ждем финансирование с марта, — подтвердила директор Фонда Анастасия Иванова. — Когда поступит финансирование — сказать сложно. Но как только деньги появятся, мы сразу же их перенаправим.

ЧЕМ МОЖЕМ - ПОМОЖЕМ

- Александр Моисеев неоднократно обращался в комитет по вопросу оказания финансовой поддержки, в первую очередь в виде субсидий, — ответил Андрей Михеев, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. — С 2017 года субсидии предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере народных промыслов, не выдаются, к оказанию поддержки заводу активно привлекаются региональные организации инфраструктуры поддержки субьектов предпринимателства — Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, микрофинансовая компания, гарантийная организация, входящие в состав АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания).

В настоящее время у «Псковского гончара» имеется действующий займ, предоставленный для приобретения сырья и материалов, оплаты электроэнергии, налогов и сборов.

— Кроме того, в комитете регулярно проводятся личные встречи с директором завода, в ходе которых рассматриваются вопросы, связанные с поддержкой и развитием предприятия, расширением деловых возможностей.

Андрей Михеев отметил, что заводу оказывается и налоговая поддержка: в виде льготы по налогу на имущество. Чтобы не блокировали счета предприятия, комитет неоднократно проводил переговоры с УФНС по Псковской области о предоставлении отсрочки платежей. Для помощи в реализации продукции руководитель предприятия принимал участие в закупочной сессии, которую организовывал комитет летом прошлого года с участием местных товаропроизводителей и федеральных торговых сетей.

— Для рассмотрения предложений по экономическому сотрудничеству с федеральными торговыми сетями заводу было предложено направить коммерческое предложение таким крупным торговым сетям, как «Лента», «Пятерочка», «Магнит». Проводились переговоры с руководством торгового центра «Спар» — они готовы были предоставить торговое место для реализации продукции «Псковского гончара». Была проведена рабочая встреча представителей завода и администрации города по вопросу открытия сувенирной лавки. Обсуждалась и возможность открытия торговых точек в Санкт-Петербурге, предлагались варианты перехода на электронную торговлю.

По словам руководителя комитета, от всех этих предложенных вариантов представители завода отказались, ссылаясь на то, что они влекут дополнительные финансовые затраты, что в настоящее время нецелесообразно для предприятия. Однако такие дополнительные финансовые траты в дальнейшем принесли бы предприятию дополнительный доход и возможность развития производства.

Я зашла на сайт завода «Псковский гончар»: старенькая верстка, маленькие непонятные фотографии товаров. В социальных сетях, том же самом «ВКонтакте» вообще нет группы. А ведь сейчас интернет — самый двигатель прогресса, можно в принципе не открывать настоящий магазин, а все продавать онлайн. Может быть, пора и «Псковскому гончару» стать современнее? Чтобы народные промыслы могли вписаться и в XXI век, а не стать пережитком прошлого.

Надеемся, что у нашего «Гончара» есть будущее. А пока предприятие в заколдованном треугольнике: надо заплатить долг, а чтобы заплатить долг, надо получить прибыль. Чтобы получить прибыль, надо вкладываться в развитие. 

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