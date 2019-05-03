В поисках снетка

Как только в соцсетях появились первые фото жителей Пскова, хвастающих снетком на тарелке, «Псковская правда» отправилась за ароматной рыбкой на местные рынки. Но оказалось, «царскую рыбку» выудить не так просто.

Получив задание — разыскать, где псковичи могут поохотиться за этой местной диковинкой, корреспонденты пошли «в народ». А попросту — на рынки города.

Начать мы решили с самого крупного рынка — Центрального. Где, как не там, искать знаменитую «псковскую снеть»?

Здесь в рыбных рядах мы наткнулись на лотки с мелкой рыбешкой.

— А это у вас снеток? — спрашиваем.

— Да, — кивнула головой хозяйка прилавка. — Только не наш, псковский, а ладожский. А псковский снеток прошел.

Получилось узнать у продавцов, что этот год оказался неурожайным для Псковской области. Из-за низкого уровня воды большая часть снетка не зашла на нерест в наши водоемы. Все, что неделей ранее продавалось на рынках Пскова, пришло из Новгорода. Да и того не осталось.

Тогда мы решили отправиться на поиски снетка на следующий по величине рынок — «Нива». Может быть, там удастся разыскать псковский деликатес?

— Не найдете! — уверенно закачала головой одна из продавцов. — Он был на прошлой неделе, но только новгородский. Псковского не было, и неизвестно, будет ли он.

Видя, как мы огорчились, милая женщина предложила нам корюшку — мол, почти снеток, чуть крупнее только!

Но мы были непреклонны. Хотим своего, псковского малька!

После «Нивы» мы обошли весь рынок напротив Ледового дворца, побывали на «Маяке» — нигде рыбой даже и не пахло!

Несолоно (и без снетка) хлебавши, понурив головы, мы возвращались в редакцию. Как объяснить, что псковский снеток оказался для нас неуловим?

Как вдруг… на пересечении улицы Металлистов и Октябрьского проспекта у одиноко стоявшего мужчины что-то мелькнуло серебром в лотке. Неужели снеток?!

Это был он! Наш, псковский малыш, про которого столько разговоров. Продается по 140 рублей за килограмм. Как сказал продавец, уже последний снеток в этом сезоне.

После изучения рыночных прилавков нашего города мы пришли к выводу, что снетка больше нет. Пик продаж пришелся на середину апреля, когда рыбка пошла на нерест. Продлилось счастье недолго. Сейчас же для любителей псковского деликатеса плохие новости. Скорее всего, больше снетка не будет. По крайней мере, в этом году. Как рассказали нам заядлые рыбаки, нерест у данного вида рыб длится лишь неделю, когда сходит лед и вода прогревается до 4 градусов по Цельсию.

— В этом году, как и в прошлом, на снеток установлена промышленная квота, мы можем его ловить. Но наше предприятие в этом году снетка не поймало. В прошлом году мы его относительно немного поймали. В этом году — нет. Возможно, он раньше прошел из-за погодных условий. Остерегусь комментировать, — сказал председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников Эдуард Черноок.

По его словам, аналогичная ситуация и у других рыболовов:

— По информации тех, с кем я общался, у всех со снетком в этом году было сдержанно.