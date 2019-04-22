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Экономика

Отходы как богатство

Финны готовы закупать у псковичей отработанное масло, если его будет много – построят завод

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Алексей Кедров
22 апреля 2019 года, 15:15
Фото: maslo174.ru
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Вопросы взаимодействия России и Финляндии в экономической и инвестиционной сферах обсудили 15 апреля на круглом столе представители финской делегации, посетившей Псковскую область с двухдневной бизнес-миссией. Особое внимание было уделено вопросам экологии, переработки и утилизации отходов.

Псковская область активно использует преимущества своего приграничного положения, открыта для международного сотрудничества. Администрация области готова содействовать зарубежным партнерам, которые заинтересованы в реализации инвестиционных проектов на территории региона.


Нинель Салагаева,
вице-губернатор Псковской области 
Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила рассказала, что делегацию представляют финские промышленные предприятия, компании, работающие в отраслях строительства, экологии, переработки твердых коммунальных отходов.

- В связи с тем, что в России сейчас новое законодательство, касающееся вывоза и утилизации ТКО, опыт финских предпринимателей может быть полезен. Финляндия мусор рассматривает как богатство, из которого можно получить много сырья. У нас много наработок в этом вопросе, которые могут быть применены и у вас.

Анне Ламмила, генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге 
Представитель завода по производству базовых масел и по вторичной переработке смазочных масел Юрий Картушин рассказал, что предприятие находится недалеко от Хельсинки и перерабатывает 60 тысяч тонн в год отработанных масел. Только 5 процентов от получаемого сырья – это вода, которая не идет в продажу, все остальное - базовое масло и соляра, что продается.

- Мы собираем эти масла в Финляндии, в Скандинавии, в Северной Европе, в этом году в Польше. Реконструкция нашего завода доведет переработку до 90 тысяч тонн, и мы уже несколько лет присматриваемся к российскому рынку, - сообщил он.

По словам Юрия Картушина, единственный завод в России, который этим занимается, находится в Рязани, но он перерабатывает 30 тысяч тонн.

- Мы готовы организовать на территории России площадки сбора отработанных масел - до 10 тысяч тонн в год. Нам не нужны большие площади, нам нужны железнодорожные пути и желание людей сдать или продать отработанное масло. Если будем собирать в России 100 тысяч тонн ежегодно, мы сможем говорить о строительстве здесь подобного завода.

Также членам финской делегации был представлен инвестиционный потенциал региона, ОЭЗ ППТ «Моглино».

КСТАТИ

На открытии после реконструкции здания посольства Эстонии в Российской Федерации в Москве 18 апреля с участием президентов Владимира Путина и Керсти Кальюлайд состоялись переговоры вице-губернатора Псковской области Нинель Салагаевой с крупным эстонским бизнесменом Игорем Берманом, в ходе которых были подтверждены планы на резидентство в особой экономической зоне «Моглино».

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