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Экономика

Без этого никуда

#iPSKOV поможет бизнесу эффективно продвигать товары и услуги в интернете

Текст:
Светлана Синцова
22 апреля 2019 года, 15:05
Фото: multigraphica.ru
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В Пскове с 23 по 25 апреля конференция по интернет-маркетингу #iPSKOV в третий раз собирает псковских предпринимателей, чтобы познакомить их с новыми возможностями для бизнеса. О том, насколько востребовано такое обучение у местного бизнес-сообщества и что нового узнают участники конференции, рассказали ее организаторы в пресс-центре «Псковской правды».

Перед слушателями – а это почти сотня человек из малого и среднего бизнеса - выступят спикеры из Санкт-Петербурга и Москвы, а также местные специалисты.

В этом году у нас увеличилось количество псковских спикеров, это говорит о том, что отрасль развивается и в нашем регионе.


Анастасия Иванова,
директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области 
Руководитель маркетингового агентства #Enter Александр Михайлов также заметил, тематика конференции меняется:

Если в прошлом году мы планировали привлечь интерес к теме, то в этом году задача – показать именно «фишки», которые сейчас в тренде. Отсюда у нас в программе незнакомая для Пскова история: работа с блогерами и с видеоконтентом.


Александр Михайлов, руководитель маркетингового агентства #Enter 
По его словам, в сегодняшних реалиях любой предприниматель должен иметь хотя бы базовые знания по интернет-маркетингу.

- Без этого никуда. Предложений на рынке интенет-маркетига очень много. А мы помогаем предпринимателям разобраться, что конкретно в их бизнесе нужно и как свою работу в социальных сетях или как работу исполнителей по этому направлению можно оценивать, - рассказал Александр Михайлов.

Впервые в этом году на конференции опытом продвижения в интернете поделятся псковские предприниматели. Этой теме будет посвящен отдельный блок.

В первый день 23 апреля конкретные предприятия рассказали о своем успешном опыте продвижения на нашем локальном рынке. Это как предприятия, занимающие производством, так и предоставляющие услуги населению. У местных предпринимателей сложилась четкое представление, что хорошо делать рекламу в интернет-пространстве можно не только в Москве и Санкт-Петербурге. Это возможно ресурсами, которые есть у нас в регионе.

Владислава Вишневская, 
заместитель директора Фонда гарантий и развития предпринимательства 
По мнению организаторов, за годы проведения конференции #iPSKOV появился не эпизодический, а постоянный запрос от компаний по вопросам продвижения в интернете.

- Это результат, к которому мы подошли к третьей конференции. Она сформировала рынок интернет-маркетинга, - отметил Александр Михайлов

ПОДРОБНОСТИ

Место проведения конференции #iPSKOV-2019: отель Old Estate, Псков, ул. Верхне-Береговая, 4.

Время проведения 23-25 апреля с 09.30 до 17.00

Участие для малого и среднего бизнеса - бесплатное. Но необходима предварительная регистрация.

СПРАВКА

Программа конференции на этом сайте.

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