Без этого никуда

В Пскове с 23 по 25 апреля конференция по интернет-маркетингу #iPSKOV в третий раз собирает псковских предпринимателей, чтобы познакомить их с новыми возможностями для бизнеса. О том, насколько востребовано такое обучение у местного бизнес-сообщества и что нового узнают участники конференции, рассказали ее организаторы в пресс-центре «Псковской правды».

Перед слушателями – а это почти сотня человек из малого и среднего бизнеса - выступят спикеры из Санкт-Петербурга и Москвы, а также местные специалисты.