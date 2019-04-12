К осени прикроют

Закон, запрещающий открытие мини-гостиниц в жилых домах, вступит в силу с октября. У псковских хостельеров, которых затронут изменения, есть время сориентироваться.

Первоначально предполагалось, что закон заработает сразу после принятия, то есть в марте. Однако в Совете Федерации рекомендовали отсрочить его вступление в силу до 1 января будущего года. Компромиссная итоговая дата – 1 октября.

После принятия законопроекта Госдумой «Псковская правда» пыталась поговорить с псковскими хостельерами, однако на контакт они шли неохотно, а те, кто согласились прокомментировать ситуацию, просили на них не ссылаться. По мнению одного из них, законодатели всего лишь лоббируют интересы крупных гостиничных сетей. Мол, хороший хостельер всегда сможет договориться с владельцами соседних помещений и вести бизнес, не ущемляя их прав.

В Госдуме же считают, что этот проект позволит защитить жильцов многоквартирных домов от нежелательного соседства.

Тем не менее сделать хостел в жилых домах будет можно, но сложно. Для этого надо будет перевести квартиры в нежилой фонд и переоборудовать помещения. Но далеко не все помещения можно перевести в формат нежилых. Речь только о тех, которые располагаются либо на первых этажах жилых многоквартирных домов и могут иметь отдельный вход, либо располагаются выше первого этажа, но люди под ними не живут.

Кроме того, помещение должно иметь системы звукоизоляции, пожарной безопасности, сигнализации, отвечать санитарным требованиям и иметь специальное оборудование, к примеру сейф.

Туроператоры региона неоднократно заявляли о том, что гостиниц, особенно экономкласса, в области очень не хватает, а приезжающие сюда туристы хотят сэкономить на жилье. Однако в комитете по туризму принятый законопроект трагедией не считают, полагая, что введение запрета не повлияет на туристический поток в регионе.