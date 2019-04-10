Долг платежом красен

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с сотрудниками АО «Газпром газораспределение Псков» провели традиционный рейд по отключению недобросовестных абонентов, проживающих в многоквартирных домах Пскова.
В квартиру дома на улице Гражданской молодой человек зашел буквально на глазах у газовиков, бросившись вверх по летнице. Однако звонить и стучать в дверь пришлось довольно долго. Минут через 20 отозвалась девушка и, представившись несовершеннолетней, открывать дверь отказалась. Газовики, совместно с сотрудником полиции, составили акт о недопуске к газовому оборудованию и теперь обратятся с ним в суд.
— Если хозяева не пускают нас в квартиру, мы обращаемся в суд и вернемся уже с приставами, — говорит начальник группы по работе с дебиторской задолженностью службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Елена Платоненко. — Оплата судебной пошлины и работы судебных приставов в этом случае также ложится на плечи должника. А газовое оборудование все равно отключается. Поэтому выгоднее долг оплатить до нашего приезда, а лучше вообще не накапливать задолженность.
По другому адресу — на ул. Стахановской — дверь опять открыл несовершеннолетний молодой человек. Сотрудники газовой компании говорят, что видят его уже не первый раз. Пытаются связаться по телефону со взрослыми, но безрезультатно — абонент всегда вне зоны действия. Однако на этот раз, судя по раздававшимся из квартиры голосам, парень был дома не один. Недолгие переговоры и накопленный за полгода долг в размере 4500 рублей оплачен.
— Прежде чем перерезать газовую трубу, с должниками всегда проводим большую предварительную работу, — рассказывает Елена Платоненко. — Несколько раз звоним по телефону с просьбой погасить долг, отправляем СМС-уведомления, а за 20 дней перед отключением присылаем уведомление об отключении.
В этом году газ отключили уже 33 должникам с суммой задолженности более 100 000 рублей.
Фото Андрея Степанова/
Приостановка подачи газа — крайняя мера, и заглушки на трубы ставят только тогда, когда остальные способы воздействия исчерпаны. Если трубу перерезать все же пришлось, то вновь пользоваться газом потребитель сможет только тогда, когда рассчитается со своим долгом, оплатит работы по отключению и подключению.
Поводом для отключения газа могут стать не только долги, но и отсутствие договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО).
Газовое оборудование в буквальном смысле слова вещь взрывоопасная, ответственность за состояние своих газовых колонок и плит несут сами жильцы.
— Если у абонента нет договора, газовое оборудование никто не проверяет и не обслуживает, оно является потенциально опасным как для самого человека, так и для его соседей, и в таком случае мы тоже имеем право приостановить абоненту подачу газа, — отмечает Елена Платоненко.
На начало апреля просроченная задолженность населения перед ООО «Газпром межрегионгаз Псков» составила 9 млн 204 тыс. рублей. Долги перед региональной компанией имеют 11 378 абонентов. Больше всего должников живут в Пскове и Псковском районе. Их суммарный долг составляет 6 млн 409 тыс. рублей.