Долг платежом красен

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с сотрудниками АО «Газпром газораспределение Псков» провели традиционный рейд по отключению недобросовестных абонентов, проживающих в многоквартирных домах Пскова.

В квартиру дома на улице Гражданской молодой человек зашел буквально на глазах у газовиков, бросившись вверх по летнице. Однако звонить и стучать в дверь пришлось довольно долго. Минут через 20 отозвалась девушка и, представившись несовершеннолетней, открывать дверь отказалась. Газовики, совместно с сотрудником полиции, составили акт о недопуске к газовому оборудованию и теперь обратятся с ним в суд.

— Если хозяева не пускают нас в квартиру, мы обращаемся в суд и вернемся уже с приставами, — говорит начальник группы по работе с дебиторской задолженностью службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Елена Платоненко. — Оплата судебной пошлины и работы судебных приставов в этом случае также ложится на плечи должника. А газовое оборудование все равно отключается. Поэтому выгоднее долг оплатить до нашего приезда, а лучше вообще не накапливать задолженность.

По другому адресу — на ул. Стахановской — дверь опять открыл несовершеннолетний молодой человек. Сотрудники газовой компании говорят, что видят его уже не первый раз. Пытаются связаться по телефону со взрослыми, но безрезультатно — абонент всегда вне зоны действия. Однако на этот раз, судя по раздававшимся из квартиры голосам, парень был дома не один. Недолгие переговоры и накопленный за полгода долг в размере 4500 рублей оплачен.