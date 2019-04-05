Отсудил за диван

В магазине отказались выполнить справедливые требования покупателя. И поплатились.

— Пскович заказал угловой диван в одном из местных магазинов, — рассказала «Псковской правде» заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова. — Когда мебель привезли, доставили и собрали, оказалось, что дивану не хватает выкатной части.

Хозяин дивана обратился в магазин с просьбой привезти недостающую деталь. В магазине по непонятной причине просьбу проигнорировали. Тогда пскович попросил вернуть ему деньги. В магазине снова отказали.

— В досудебном порядке в возврате средств за товар ненадлежащего качества потребителю отказали, — продолжает Ольга Кольцова. — И этот факт послужил основанием для обращения в суд. Я приняла участие в судебном заседании в качестве эксперта, мы дали свое заключение в целях защиты нарушенных прав потребителя.

По результатам рассмотрения судебного дела стороны все-таки заключили мировое соглашение. Теперь продавцу предстоит выплатить 42 тысячи рублей. Тогда как диван стоил 14 999 рублей. Финальная сумма сложилась из неустойки, компенсации убытков, в том числе на выплату кредита, морального вреда и судебных издержек.

По словам Ольги Кольцовой, такие случаи сейчас нередки. Потребители ведут себя грамотно, знают права и в случае их нарушения идут в суд.

— К нам часто обращаются за консультацией, — продолжает Ольга Кольцова. — Если дело не решается в досудебном порядке, мы рекомендуем обращаться в суд. В защиту прав потребителя свое заключение дают эксперты Роспотребнадзора.