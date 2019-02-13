Окно для бизнеса

Открытие своего дела — мероприятие ответственное и нередко рискованное. Открытию бизнеса и его успешному развитию зачастую препятствует не только недостаток финансов, но и отсутствие необходимых знаний и навыков для этой деятельности. Поэтому малому и среднему предпринимательству нужна поддержка — не на словах, а на деле. Именно для этого в 2009 году в Псковской области была создана Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания), куда можно обратиться по любому вопросу, который касается открытия или развития бизнеса.

В структуре Фонда — Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Региональная гарантийная организация, Микрофинансовая организация, Региональный центр компетенций, Центр компетенций в сфере сельхозкооперации.

— Фонд готов оказать поддержку предпринимателям Псковской области на разных этапах развития бизнеса. Если возникла идея создания своего бизнеса, но непонятно, с чего начать, тогда сотрудники Центра поддержки предпринимательства сориентируют в процедурах регистрации юрлица или ИП, в инструментах государственной поддержки, помогут выбрать форму налогообложения. Вообще, Центр поддержки предпринимательства — это модель «единого окна» в организации, — рассказала заместитель директора Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области по специальным проектам Владислава Вишневская.