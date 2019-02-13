Окно для бизнеса

Открытие своего дела — мероприятие ответственное и нередко рискованное. Открытию бизнеса и его успешному развитию зачастую препятствует не только недостаток финансов, но и отсутствие необходимых знаний и навыков для этой деятельности. Поэтому малому и среднему предпринимательству нужна поддержка — не на словах, а на деле. Именно для этого в 2009 году в Псковской области была создана Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания), куда можно обратиться по любому вопросу, который касается открытия или развития бизнеса.
В структуре Фонда — Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Региональная гарантийная организация, Микрофинансовая организация, Региональный центр компетенций, Центр компетенций в сфере сельхозкооперации.
— Фонд готов оказать поддержку предпринимателям Псковской области на разных этапах развития бизнеса. Если возникла идея создания своего бизнеса, но непонятно, с чего начать, тогда сотрудники Центра поддержки предпринимательства сориентируют в процедурах регистрации юрлица или ИП, в инструментах государственной поддержки, помогут выбрать форму налогообложения. Вообще, Центр поддержки предпринимательства — это модель «единого окна» в организации, — рассказала заместитель директора Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области по специальным проектам Владислава Вишневская.
КСТАТИ
2061 субъект малого и среднего предпринимательства Псковской области воспользовался услугами Фонда в 2018 году.
Предприниматели могут обращаться в Фонд за любой консультацией по любой проблеме, начиная от подготовки документов для регистрации и закачивая узкими вопросами. Поддержка бесплатная. Причем для оказания таких услуг привлекают и внешних консультантов.
С Фондом я сотрудничаю давно, с самого начала его деятельности. И одно из направлений нашего сотрудничества — это консультирование представителей малого и среднего предпринимательства по вопросам подбора персонала. Наши клиенты — это как псковские компании, так и иногородние фирмы, которые решили организовать бизнес на территории Псковской области. Причем это может быть как стартап, так и развитый бизнес в сфере услуг, торговле, производстве. Мы совместно с клиентом формируем портрет искомого специалиста, разрабатываем методы эффективного поиска, алгоритм отбора кандидатов, адаптации и мотивации принятых на работу сотрудников. Я считаю, что для предпринимателей такая адресная поддержка очень ценна. Поскольку вопросы поиска и удержания персонала всегда актуальны. Консультации для малого и среднего бизнеса Фонд предоставляет бесплатно, и это сильный ресурс для тех, кто умеет и хочет этим пользоваться.
Светлана Винницкая,
директор агентства по подбору персонала «Кадры»
Большое внимание в Фонде уделяют обучающим программам для предпринимателей: семинары, тренинги, мастер-классы, вебинары. Приглашают местных тренеров и из других регионов. В 2018 году впервые были организованы тренинги совместно с АО «Деловая среда». Их ведущими стали специалисты, включенные в топ-100 лучших тренеров России. Ежегодно реализуются программы, разработанные Корпорацией МСП — «Школа предпринимателя» и «Азбука предпринимательства».
Моему бизнесу два года. Мы занимаемся размещением заказов по металлообработке. С Фондом я общаюсь с 2016 года. Начал с тренингов — не ожидал, что там такой высокий уровень преподавателей. Предприниматели в принципе не предполагают, что чему-то еще можно научиться и бесплатно. А там действительно приглашают очень грамотных людей, не теоретиков, а практиков. Для предпринимателей Фонд — уникальная возможность учиться самим, учить своих сотрудников. И за один день можно получить работающие инструменты, которые сразу можно применять. Благодаря Фонду я второй год занимаюсь самообразованием. Думал, что после института я никогда не буду учиться. Но начал в 39 лет и не планирую останавливаться.
Владимир Степанов,
предприниматель из Острова
Деятельность медицинского центра «Питермедпрофи» берет свое начало с 1998 года. Наш медицинский центр осуществляет амбулаторно-поликлиническую помощь с широким спектром лабораторных исследований, функциональной диагностики и различными методами восстановительной терапии. Наше сотрудничество с Фондом началось в 2018 году и дает хорошие результаты. Оно позволяет нам экономить, быть в курсе текущих событий в бизнесе и отслеживать новшества благодаря безвозмездным обучающим программам, конференциям и семинарам. Их проводят высококвалифицированные специалисты, имеющие хороший опыт в бизнесе, в том числе владельцы собственного бизнеса.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Михаил
Леухин,
директор медицинского центра «Питермедпрофи»
КСТАТИ
По 81 программе повышения квалификации предприниматели прошли обучение.
Отдельное направление — софинансирование обучения. Фонд возмещает до 50 % затрат на дополнительное профессиональное образование.
Фонд помогает на условиях софинансирования обучать наших сотрудников: специалистов спа-центра, поваров, кондитеров. Это существенная помощь, так как персонал — величина непостоянная и обучать новых сотрудников достаточно затратно. Но при условии софинансирования мы можем обучить большее количество сотрудников или повысить их квалификацию. Также в процессе обучения рождаются новые идеи по продвижению предприятия, внедрению новых продуктов и услуг, что также способствует развитию нашего бизнеса.
Елена
Селецкая,
генеральный директор отеля Old Estate
Мы работаем с 2015 года, занимаемся производством сыров. Фонд гарантий и развития предпринимательства помог пройти обучение в Угличе, и мы получили то образование, которое позволит нам строить бизнес дальше. Это были углубленные курсы по сыроделию — обучение сыроделию тех, кто уже умеет готовить сыр. Мы изучали микробиологию молока, это очень важно, потому что предугадать поведение молока очень сложно. После теоретических были практические занятия. Я очень много нового узнала несмотря на то, что считала себя профессионалом.
Анна
Перова,
семейная ферма «Бебешкино»
КСТАТИ
Проведено 105 семинаров, тренингов, круглых столов.
Центр поддержки предпринимательства организует для предпринимателей бизнес-миссии в другие регионы.
О возможности участия в бизнес-миссии я узнал на сайте Фонда и отправился в Вологду в составе группы от Псковской области. Поездка была полезна для развития моего бизнеса: я познакомился с несколькими компаниями, которые работают в этой же сфере, мы поделились своими наработками, опытом, компетенциями. Мы ездили на предприятия, налаживали деловые контакты. Программа нашей поездки была выстроена исходя из «предварительного запроса», сформированного компаниями-участниками, поэтому и была очень продуктивна.
Михаил
Васильев,
предприниматель (информационные технологии)
Форумный формат популярен среди псковских предпринимателей. В 2018 году провели 8 форумов: «Время отдыхать», «Стройдом», Форум индустрии детских товаров и услуг, межрегиональный форум «Бизнес и молодежь», конференцию по интернет-маркетингу iPskov, Форум для предприятий, осуществляющих ремесленную деятельность, производство и продажу сувенирной продукции.
Нашему предприятию чуть больше года, и с самого начала для нас были актуальными все вопросы, касающиеся развития нашего бизнеса и продвижения товаров и услуг. Разобраться в них помогают обучающие мероприятия Фонда гарантий и развития предпринимательства. Одно из них — конференция iPskov, посвященная продвижению услуг и товаров в интернете. Благодаря обучению мы определили основные направления для движения и ресурсы, которые могут быть использованы. Если определить пользу от этих мероприятий по шкале от 1 до 10, то могу сказать, что все это помогает нам на 10 баллов!
Олег
Ильин,
предприниматель (шумоизоляция автомобилей и архитектурная акустика
помещений)
Фонд проводит большое количество различных семинаров, начиная банально от того, что каждому предпринимателю необходимо, например, по установке и владению онлайн-кассами, и заканчивая форумами по ведению бизнеса. Фонд помог с кредитованием, когда мы выкупали новое помещение с готовым оборудованием кондитерского направления. У нас изначально были пироги. А в конце 2017 года мы выкупили кондитерское производство и расширили свой ассортимент, став выпускать торты и пирожные, изделия кондитерского направления. Также Фонд выступил гарантом при получении кредита на открытие второго бизнеса — автомойки. За счет этого получилось открыть абсолютно другое направление, которое сейчас пытаемся развивать.
Игорь
Дмитриев,
основатель пекарни «Пирогов»
КСТАТИ
Более 2000 предпринимателей получили консультации.
Поддержка народного художественного промысла и производителей сувенирной продукции региона — одно из направлений, которому уделяется отдельное внимание.
Наша мастерская — это семейное предприятие. Так как я по образованию педагог и 30 лет работаю с детьми, хочется детей и взрослых чему-то научить. Чтобы провести мастер-класс, нам приходится самим много учиться. С Фондом мы сотрудничаем больше пяти лет и очень благодарны за то, что он помогает нам принимать участие в серьезных мероприятиях. Например, в декабре в Москве проходила большая ярмарка народных художественных промыслов России — «Ладья. Зимняя сказка». Выезды на крупные ярмарки — это двигатель для нас, участвуя в таких мероприятиях, и анализ цен на изделия проводишь, и обмениваешься опытом. Кроме того, это встреча с нашим конечным потребителем. Сами мы бы не смогли потянуть такую выставку. Фонд финансировал организацию нашего выезда, доставку продукции туда, оплачивал аренду места. Очень много интересных идей привезли и вживую пообщались с нашими поставщиками. Это большой опыт и большая польза для нас.
Светлана Горшкова,
мастерская ручного творчества «Идея»
Малый и средний бизнес может принять участие в «проекте выращивания». Оказанная поддержка позволит предпринимателям расширить или модернизировать свое производство, приобрести новое оборудование, получить доступ к финансовым и материальным ресурсам. Программа реализуется совместно с АНО «Инжиниринговый центр Псковской области».
Шьем спецодежду для заводов, магазинов, медицинских центров, форму для сотрудников МЧС, для лесничеств. Предприятие работает больше десяти лет, с Фондом мы сотрудничаем в течение пяти лет. Первый раз мы обратились по поводу обучения. Наши сотрудники проходили курсы в учебном центре «Псков»: обучались швейному делу, веб-дизайну. Летом прошлого года предложили поучаствовать в программе по «выращиванию» предприятия. Сделан анализ работы нашей фирмы и обновлен сайт, который благодаря этому заработал: люди стали звонить и интересоваться нашей продукцией.
Елена
Тенетко,
директор ООО «Афина-с»