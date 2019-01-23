Дотанцевались

— Мой сын несколько лет занимается в хореографическом ансамбле, — рассказала мама 10-летнего Тимофея Елена Ковалёва. — В конце ноября, находясь на занятиях, он случайно упал. Ударился затылком о ногу девочки и получил сотрясение мозга. Девочка с трещиной в ноге две недели провела в гипсе, нам же пришлось поездить по врачам.

Совершенно случайно сын был застрахован от несчастного случая. Он занимается шахматами, и такая страховка является обязательным требованием для участия в международном шахматном турнире, на который он ездил в Ярославль. Любой родитель такую страховку может оформить своему ребенку и без всяких соревнований. Когда мы пришли немного в себя, я об этой страховке вспомнила. Правда, очень сомневалась, что наш случай страховой, думала, что деньги придется выбивать с боем.

Но в страховую компанию Елена все же обратилась. Каково же было ее удивление, когда в компании отнеслись с пониманием к ситуации, искренне интересуясь здоровьем ребенка.

— Вы знаете, нам из ансамбля-то позвонили, когда надо было выступать на важном концерте, — говорит мама. — А здесь совершенно незнакомые люди проявили участие в нашей истории.

Никаких проблем со сбором документов и отстаиванием своего права на получение денег не возникло. Сотрудники всячески помогали и подробно объяснили, какие бумаги нужны. Их оказалось не так и много: страховой полис, выписка из медицинской карты, справка от невролога, свидетельство о рождении ребенка, паспорт одного из родителей и счет для перечисления денег. Заявление приняли и рассмотрели сразу, а деньги на счет пришли буквально через неделю.

— Сотрясение мозга у сына признали страховым случаем и нам выплатили компенсацию. Небольшую, всего 2500 рублей, но тем не менее этого хватило и на витамины, которые назначил врач, и на компенсацию расходов на такси, и на возмещение затрат на страховой полис (за него при оформлении я заплатила 500 рублей). А главное — было приятно неравнодушное отношение людей. С тех пор я задумалась о том, что страхование жизни и здоровья — хорошая штука. Возможно, наш опыт пригодится кому-то, кто окажется в подобной ситуации.