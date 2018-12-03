Справедливая оценка

В 2019 году в Псковской области пройдет государственная кадастровая оценка объектов недвижимости. На ее основе рассчитывают имущественный налог, а, следовательно, жители региона, имеющие в собственности недвижимость, получат квитанции с новыми цифрами. У кого-то налог увеличится, а у кого-то, возможно, уменьшится. Как будет проходить государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, «Псковская правда» расспросила председателя областного комитета по имущественным отношениям Ларису Васильеву.
- Лариса Анатольевна, кто будет проводить государственную кадастровую оценку объектов недвижимости?
Ее будет проводить государственное Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки.
Лариса Васильева,- Как часто проводится государственная кадастровая оценка объектов недвижимости?
председатель областного комитета по имущественным отношениям
- Не реже, чем раз в пять лет, но не чаще, чем раз в три года, об этом говорит закон. В нашей области оценка зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства прошла в 2012 году, а земельных участков - в 2016 году.
- Что и каким образом будут оценивать специалисты?
- Здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места, единые недвижимые комплексы, то есть недвижимость за исключением земельных участков. Подготовку к этой оценке на протяжении всего года ведет Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки. Оно собирает, обрабатывает, систематизирует информацию, необходимую для определения кадастровой стоимости. Специалисты изучают данные рынка недвижимости, информацию об объектах, кадастровая стоимость которых была оспорена, собирают сведения о ценообразующих факторах, информацию о внешней среде объектов, характеризующей социально-экономическое, инвестиционное, экологическое состояние Российской Федерации в целом, Псковской области и муниципальных образований региона.
При анализе и обработке информации, предоставленной из Единого государственного реестра недвижимости – ЕГРН, направляют запросы в органы власти и подведомственные организации, обрабатывают полученную информацию, создают графическую часть для проведения оценочного зонирования, проводят сбор сведений и анализ уровня цен в строительной отрасли, особенностей кредитования рынка недвижимости и его финансовых показателей, тарифов за пользование водо-, газо-, электро-, тепло- и иным видам снабжения, затрат на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, информации о природно-климатических, производственных, демографических, социально-культурных факторах.
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477 769 объектов предстоит оценить в Псковской области в 2019 году.
- Кто сформировал перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке? Сколько их предстоит оценить?
- Перечень формируют органы регистрации прав. В большом количестве объектов указаны ошибочные характеристики, или необходимые характеристики отсутствуют вовсе. В графической части сведений также очень мало информации, необходимой для оценки. Прежде всего, это отсутствие границ земельных участков, населенных пунктов, территориальных зон, объектов оценки с координатами. Количество объектов оценки с координатами составляет всего 10%.
- Что делают для наведения порядка?
- Бюро работает с органом регистрации прав, инициирует рабочие встречи по вопросам подготовки к государственной оценке, улучшению качества информации об объектах и увеличению количества объектов оценки. Специалисты направляют в Управление Росреестра по Псковской области копии технической документации для включения в ЕГРН недостающих сведений по объектам, которые были учтены ранее, исправляют технические ошибки в сведениях, дополняют и уточняют сведения об объектах. В первой половине нынешнего года мы уточнили и внесли в ЕГРН сведения более чем по 5 тысячам объектам.
- Объектов много, могут ли собственники принять участие в подготовке государственной кадастровой оценки?
- Одним из важных инструментов, улучшающих качество информации, служит декларация о характеристиках объекта недвижимости утвержденная федеральным минэкономразвития в 2016 году. Собственники вправе сами представить в Бюро такие декларации. Указанная в них достоверная информация, по замыслу законодателей, позволит повысить качество кадастровой оценки. Это, в свою очередь, должно снизить количество споров о кадастровой стоимости таких объектов и других издержек, связанных с исправлением различных ошибок и неточностей.
- Каким образом и куда можно предоставить декларацию?
- В каждом муниципальном образовании области Бюро организовало прием физических и юридических лиц. Он проходит как непосредственно в офисах территориальных отделов, так и в выездной форме. Мы консультируем по вопросам, связанным с основными направлениями деятельности бюджетного учреждения, в том числе по проведению государственной кадастровой оценки, порядку приема и рассмотрения деклараций о характеристиках объекта недвижимости, которые уже начали поступать в бюджетное учреждение.
- До какого срока можно представить декларацию?
- Не позднее 21 декабря 2018 года.
КСТАТИ
График приема деклараций и заявителей на этом сайте и на информационных стендах в городах, районах и сельских поселениях, в офисах МФЦ и филиала Росреестра по Псковской области.
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Декларацию можно отправить в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя, на адрес: mail@bti-pskov.ru. Или направить почтовым отправлением: 180002, Псков, ул. Госпитальная, д. 3. А также отдать заполненный документ при личном обращении к специалистам бюджетного учреждения, в соответствии с графиком приема на территории каждого муниципального образования.