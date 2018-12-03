Справедливая оценка

В 2019 году в Псковской области пройдет государственная кадастровая оценка объектов недвижимости. На ее основе рассчитывают имущественный налог, а, следовательно, жители региона, имеющие в собственности недвижимость, получат квитанции с новыми цифрами. У кого-то налог увеличится, а у кого-то, возможно, уменьшится. Как будет проходить государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, «Псковская правда» расспросила председателя областного комитета по имущественным отношениям Ларису Васильеву.

- Не реже, чем раз в пять лет, но не чаще, чем раз в три года, об этом говорит закон. В нашей области оценка зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства прошла в 2012 году, а земельных участков - в 2016 году.

- Что и каким образом будут оценивать специалисты?

- Здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места, единые недвижимые комплексы, то есть недвижимость за исключением земельных участков. Подготовку к этой оценке на протяжении всего года ведет Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки. Оно собирает, обрабатывает, систематизирует информацию, необходимую для определения кадастровой стоимости. Специалисты изучают данные рынка недвижимости, информацию об объектах, кадастровая стоимость которых была оспорена, собирают сведения о ценообразующих факторах, информацию о внешней среде объектов, характеризующей социально-экономическое, инвестиционное, экологическое состояние Российской Федерации в целом, Псковской области и муниципальных образований региона.

При анализе и обработке информации, предоставленной из Единого государственного реестра недвижимости – ЕГРН, направляют запросы в органы власти и подведомственные организации, обрабатывают полученную информацию, создают графическую часть для проведения оценочного зонирования, проводят сбор сведений и анализ уровня цен в строительной отрасли, особенностей кредитования рынка недвижимости и его финансовых показателей, тарифов за пользование водо-, газо-, электро-, тепло- и иным видам снабжения, затрат на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, информации о природно-климатических, производственных, демографических, социально-культурных факторах.