А на том берегу

Что сделают на месте известных псковских долгостроев, какие жилые дома украсят оба берега Великой и какие еще новые постройки мы вскоре увидим в Пскове — чем прирастает город, разбиралась «Псковская правда».

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК НА МЕСТЕ ДВОРЦА ПИОНЕРОВ

Романтичные развалины так и не достроенного в 80-е годы Дворца пионеров больше не будут привлекать внимание горожан и туристов — похожий на руины старинного замка долгострой снесли, о чем мы подробно рассказывали в прошлом номере. Но взамен обещают сделать нечто лучшее. В октябре на встрече со студентами Псковского университета митрополит Псковский и Порховский Тихон сообщил, что на месте Дворца пионеров появится исторический парк. Исторический парк — новинка для Пскова, но не для страны. Первый исторический парк появился в Москве. Это интерактивная экспозиция, посвященная периоду истории России времени династии Романовых. В историческом парке представлены все новейшие формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты. Затем парки при поддержке государственного газового гиганта стали открывать по всей стране. В Москве постоянная экспозиция расположена на ВДНХ. В российских городах уже 19 таких экспозиций. Все — в городах-миллионниках. А теперь появится и в небольшом Пскове. — Я думаю, что к июню следующего года мы парк построим. Туда можно будет водить школьников, студентов. Мы были бы рады, если бы студенты-историки проводили в нем экскурсии для школьников, — заявил глава Псковской митрополии.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КАМПУС НА МЕСТЕ ГОСТИНИЦЫ «ИНТУРИСТ»

Продолжается эпопея вокруг попыток достроить здание несостоявшейся гостиницы «Интурист» на берегу Великой. Ее возведение началось в далеком 1988 году, то есть уже 30 лет назад. Общая площадь объекта составляет 15 176 кв. м. Здание несколько раз перепродавалось. На реконструкцию здания из федерального бюджета было выделено 500 млн рублей. В центре Пскова должно появиться не просто общежитие, а настоящий студенческий городок с гостиницей, концертным залом, спортивными зонами, студенческим кафе и другими объектами современной инфраструктуры. Будет благоустроена и территория кампуса. Здесь появятся стоянки для автотранспорта и велосипедов, озеленение, освещение. Общая площадь территории студенческого городка составит 3,3 га. Однако к Ганзейским дням, как это планировалось ранее, сдать объект не удастся. В очередной раз работы должны были завершить к декабрю нынешнего года. Подрядчик не смог выполнить свои обязательства даже на 10 %. Контракт с ним собираются расторгать и искать нового и­сполнителя.

КСТАТИ В 2016 году Минобрнауки РФ выкупило недостроенную гостиницу за 240 млн рублей, чтобы создать там студгородок для ПсковГУ.

КЛУБНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА КРЕМЛЬ

Рядом с несостоявшимся «Интуристом» строят клубный дом «Парус DeLuxe» — тоже на месте гостиницы, которая так и не была завершена. Проект клубного дома стал победителем конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков на лучший проект 2017 года. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию уже в следующем году. На сайте проекта сообщают, что дом будет иметь высотность от трех до семи этажей и отличаться авторской архитектурой и дизайнерскими интерьерами, дворовая территория будет закрытой и благоустроенной, а жизнь в таком доме будет напоминать отдых в пятизвездочном отеле: высокоскоростной Wi-Fi на всей территории, бесшумные лифты, видовые квартиры с панорамным остеклением и открытые террасы. Предусмотрены разные варианты планировок: от однокомнатной площадью 32,7 м2 до пятикомнатной — 112,69 м2. Любые бытовые вопросы будут решаться круглосуточно специально созданной консьерж-службой, в обязанности которой входит контроль доступа гостей, видеонаблюдение за детской и рекреационной площадками, паркингом и местами общего пользования. Авторы проекта уверены, что такая недвижимость станет семейной ценностью, которая будет передаваться по наследству от родителей к детям.

АВТОРСКОЕ ЖИЛЬЕ В ЗДАНИИ ТЭЦ

Некогда заброшенная тепловая электростанция на берегу Великой 1920 года постройки обретет жизнь за счет реконструкции и приспособления под жилой комплекс «ТЭЦ на Великой». Авторское жилье с нестандартными планировками и оригинальными решениями для дворов появится в городе в 2020 году. Два сезона на территории работали археологи, этим летом на ТЭЦ вышли строители. Комплекс площадью в два гектара будет состоять всего из четырех домов: собственно приспособленное здание ТЭЦ, «Патио», «Курдонёр» и «Надвратный дом». В трех из них разместятся 120 квартир и апартаментов «для неординарных, творческих, амбициозных людей, которые не могут привыкнуть к уплотнительной застройке и жизни в типовых многоэтажках с видом на соседские окна». Разумеется, стоить такое жилье будет несколько дороже квартир в типовых домах, в том числе за счет использования материалов премиального качества. Кстати, труба ТЭЦ останется на месте. Разбирать этот красивейший промышленный объект никто не собирается. Труба станет центром небольшой площадки между зданием ТЭЦ, на первом этаже которого появится кафе, и Мстиславской башней. Пространство будет открыто для всех желающих.

НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ПСКОВСКОГО РАЙННОГО СУДА

На левом берегу Великой, на углу Ольгинской набережной и улицы Коммунальной, появится двухэтажное здание для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Псковской области. Как сообщается на сайте управления, в 2016 году проект здания прошел согласование у специалистов по охране объектов культурного наследия. В применении к указанному участку речь может вестись не о новом строительстве, а о регенерации исторической застройки. Зона, на территории которой находится участок, предполагает, что высота зданий не должна превышать 10,5 м. С учетом проведенного анализа исторической застройки этого квартала архитекторы сделали вывод о возможности строительства здесь двухэтажного здания с учетом ряда деталей. Площадь участка составляет 9500 м2, площадь застройки — 1977,2 м2, общая площадь комплекса — 3057,8 м2. Весь судебный комплекс планируется разделить на блоки длиной не более 30 метров каждый. Фасад обещают не перегружать лишними деталями. В здании суда будут скатные крыши. Проектировщики умышленно ушли от мансард, чтобы облик здания несильно выделялся на фоне других зданий.

ЕЩЕ ОДИН ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР С КИНОТЕАТРОМ

Интересно, что за единственным исключением самые заметные проекты сосредоточены на берегах Великой. Торгово-развлекательный центр Fjord plaza строит компания ООО «Эгле» в деревне Борисовичи Псковского района. Фактически это край города, у поворота на поселок Родина, рядом с новой школой. По информации RusDevelopers.ru, ТЦ должны сдать в 2019 году. Общая площадь центра составит около 38,4 тыс. м2. На территории ТРК разместится кинотеатр с семью залами, два ресторана, 103 магазина, несколько кафе и киосков, фуд-корт, зоны детских развлечений и продовольственный гипермаркет. Возможно, речь идет о французской сети «Ашан», так как на визуализациях фасада ТРЦ можно увидеть именно ее логотип. На территории предусмотрена открытая стоянка на 720 мест. В настоящее время завершаются работы по возведению ограждающих конструкций ТРЦ, закончены основные монолитные работы по устройству полов первого, второго и третьего этажей. Ведутся работы по установке витражных систем по фасаду здания, доставлено стекло, которое в дальнейшем будет устанавливаться в витражи. Внутри здания ведутся работы по возведению противопожарных стен и обустройству путей эвакуации людей при пожаре. Для отопления торгового центра предусмотрена своя автономная котельная.

КАКИЕ НОВОСТРОЙКИ ЖДУТ НОВОСЁЛОВ

Что ни дом — то жилой комплекс, даже если он стоит одиноко, а маркетологи застройщика не потрудились придумать толковое название. Застройщики очень стараются, чтобы потенциальные покупатели обратили внимание именно на их проекты. У одних собственная набережная, у других детский сад на третьем этаже, третьи приманивают нестандартными планировками, у четвертых разное количество этажей в разных подъездах. Есть и те, кто продолжает собирать стандартные блочные коробки и делает на этом неплохую кассу. По материалам открытых источников мы выяснили, где псковичи будут жить совсем скоро. В обзор мы включили и те территории, которые юридически не относятся к Пскову, но фактически их жители пользуются всей городской инфраструктурой и считают себя горожанами. В обзор попали наиболее заметные проекты, мы не претендуем на полноту представленной информации, полные данные вы сможете получить у застройщиков.

ЗАВЕЛИЧЬЕ

ЖК «Седьмое небо» Адрес: ул. Красноармейская Застройщик: «Руст» Срок сдачи: 2019 г. ЖК на берегу Великой недалеко от Мирожского монастыря. Четыре малоэтажных кирпичных дома.

ЖК «Привилегия» Адрес: ул. Пароменская, 24 Застройщик: «Псковская инвестиционная компания» Срок сдачи: готовится к сдаче. Шестиэтажка на ближнем Завеличье втиснулась в старую застройку.

ЖК «Приоритет» Адрес: ул. Кузбасской Дивизии, ул. Народная Застройщик: «Псковская инвестиционная компания» Срок сдачи: середина 2020 г. Два кирпично-монолитных жилых дома в 10 этажей на 498 квартир.

ЖК «Добрый день» Адрес: ул. Юбилейная, 39 З­астройщик: «СпецСтрой» Срок сдачи: готовится к сдаче. В доме 10 этажей, 67 квартир, открытый паркинг.

ЗАПСКОВЬЕ

ЖК «Молодежный» Адрес: Псковский район, деревня Хотицы, ул. Загородная Застройщик: «Скандинавия» Срок сдачи: есть сданный дом, следующий — в 2019 г. Заселенный дом состоит из двух девятиэтажных корпусов необычной конфигурации со множеством углов. Следующий дом будет более традиционной формы, но необычной, ярко-красной расцветки.

ЖК «Сити» Адрес: ул. Техническая Застройщик: «Реставрационная мастерская» Срок сдачи: 2019 г. Довольно высотное для Пскова здание, каркасно-монолитный дом в 16 этажей. Дизайн мест общего пользования обещают от студии Алексея Красильникова (автора проекта Ольгинской часовни).

ЖК «Околица» Адрес: ул. Окольная Застройщик: «Эгле» Срок сдачи: есть сданные дома, проект рассчитан до 2020 г. Микрорайон каркасно-кирпичных девятиэтажек за частным сектором в нескольких километрах от центра города Пскова с автономным водо- и теплоснабжением.

ЖК «Прибрежный» Адрес: Прибрежный проезд, 2 Застройщик: «Псковоблстрой» Срок сдачи: На краю микрорайона Овсище начали возводить здание Г-образной формы разной высотности — от 7 до 12 этажей. Фасады собираются облицевать желтым и коричневым кирпичом, а первый этаж отдадут под садик, правда, всего на 20 мест.

ЖК «Пятый элемент» Адрес: ул. Инженерная, ул. Труда Застройщик: «Псковская инвестиционная компания» Срок сдачи: последний дом готовится к сдаче. Семь кирпичных домов в 10-12 этажей на дальнем Запсковье.

ПРИГОРОДЫ