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Экономика

Уголок перфекциониста

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» подведены итоги первого этапа конкурса на лучшее рабочее место по системе 5S

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Ирина Воробьёва
21 ноября 2018 года, 08:00
Фото: Ирина Воробьёва
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Система 5S — один из инструментов бережливого производства. Она помогает усовершенствовать рабочие места персонала путем соблюдения несложных правил: сортировка (нужное — не нужное), соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование.

На Псковской ГРЭС система 5S применяется с 2014 года. В этом году четыре цеха станции решили усовершенствовать свою рабочую зону и побороться за призовые места.

Игорь Елабужев, мастер цеха тепловой автоматики и измерений, совместно с электрослесарем Кириллом Кучегурой наводили порядок в лаборатории группы технологических защит и сигнализации электропривода и задвижек. За 8 месяцев они провели колоссальную работу: рассортировали и промаркировали инструмент, изготовили системы хранения для мелких деталей, оформили производственную рабочую зону на верстаке. Кроме того, они самостоятельно изготовили стенды для проверки приборов, которые позволяют выполнять рабочие процессы без привлечения сторонних организаций.

— Мы давно собирались упорядочить инструмент и оборудование в своей лаборатории, — рассказывает Игорь Александрович, — уж очень много вещей хранится «про запас» и «на всякий случай». Конкурс на лучшее рабочее место сподвиг нас начать эту долгую и кропотливую работу, о которой мы ничуть не пожалели. В лаборатории освободилось много места, под рукой теперь только нужный инструмент, и не надо тратить время на поиски.

С легкой женской руки инженера Веры Филипповой лаборатория цеха наладки и испытаний превратилась в удобную, функциональную и современную лабораторию, оформленную в корпоративном фирменном стиле. Вера самостоятельно разработала и применила ряд нововведений, улучшающих условия труда: использовала магнитную доску для лучшей фиксации измерительных приборов, группировку по цвету для быстрой визуализации, спроектировала безопасный контейнер для хранения стеклянных термометров, изготовила сумку-переноску для них, а в шкафу с инструментом придумала внутреннюю подсветку. Теперь цеховая лаборатория похожа на уголок перфекциониста — в ней все рационально и совершенно.

В мастерской мастера электрического цеха Андрея Семёнова и электрослесаря по ремонту электрических машин Евгения Громыко теперь каждая вещь подписана и лежит на своем месте. Электроинструмент, который используется ежедневно, помещен на видное место. Остальной инструмент отправлен в закрытые системы хранения. Кроме того, мужчины самостоятельно окрасили стены мастерской, что добавило помещению чистоты и уюта.

Девушки химического цеха решили усовершенствовать и без того совершенное рабочее место на щите химической водоочистки. Начальник смены Светлана Фадеева и инженеры Анна Антонова и Оксана Кириллова навели порядок в документации, развесили и подписали рабочие ключи, сгруппировали каски оперативного персонала, упорядочили знаки безопасности и разработали экран для записей своих текущих дел на день.

В итоге лучшим производственным рабочим местом жюри признало цеховую лабораторию цеха наладки Веры Филипповой. Второе место в этой же категории заняли Игорь Елабужев и Кирилл Кучегура из цеха тепловой автоматики.

Лучшим рабочим местом оперативного персонала признан щит химической водоочистки, который подготовили девушки химического цеха.

Совсем скоро состоится второй этап конкурса, на котором участники от Псковской ГРЭС будут соревноваться с персоналом Киришской ГРЭС, и, таким образом, определится лучшее рабочее место по Северо-Западу. 

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