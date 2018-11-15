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Экономика

Это вам не олени

Рождение первого ребенка дало толчок бизнесу, а второго — изменило планы по воплощению в жизнь бизнес-проекта

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Светлана Синцова
15 ноября 2018 года, 09:51
Фото: Альбина Лебедева
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Мама-предприниматель, выигравшая в прошлом году грант на свою идею, не смогла обучить изборских мастериц вязанию варежек с традиционным узором, как собиралась. Зато вышла на новый уровень интернет-торговли и поучилась в Эстонии.

В Пскове завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель»: 19 молодых женщин обучились основам предпринимательства, а одна из них стала победительницей конкурса бизнес-идей и получила 100 тысяч рублей на развитие проекта, связанного с подготовкой школьников к ЕГЭ и ГИА.

В прошлый раз грант получила другая молодая мама Альбина Лебедева. Год назад мы подробно рассказывали о ее проекте. На полученные средства планировалось открыть стационарные точки продаж и организовать обучение мастеров вязанию варежек с традиционным изборским орнаментом. Но как выяснила «Псковская правда», воплотить в жизнь намеченные планы полностью не удалось, потому что осенью этого года Альбина стала мамой во второй раз. Зато беременность помогла продолжить самообразование.

ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Дети очень сильно меняют нашу жизнь. И если в конце года, когда получила грант, у меня были грандиозные планы, то в январе, когда я узнала, что беременна, и стала неважно себя чувствовать, общественная деятельность свелась к минимуму.

Альбина Лебедева

Поэтому обучение мастеров организовать не получилось. Но благодаря средствам гранта удалось поддержать изборских рукодельниц — большая часть гранта была использована на закупку варежек у местных мастеров.

Но в то же время девять месяцев ожидания малыша не прошли даром — Альбина Лебедева делала все для самообразования и развития своего проекта.

— После обучения по программе «Мама–предприниматель», которое было для меня введением в сферу бизнеса, я узнала о программах онлайн-обучения. Стала серьезно учиться бизнесу, и как результат — сейчас я понимаю, как выстраивать интернет-маркетинг. В этом году в силу семейных обстоятельств, так как сложно ездить на ярмарки, мы сделали акцент именно на интернет-продажах.

Отдельного интернет-магазина по продаже варежек с местным орнаментом нет. Продукцию изборских мастериц можно найти в магазине, созданном на известном сайте, продающем изделия ручной работы.

— Мы участвовали в ярмарке этой площадки очно все предыдущие годы. Не знаю, поедем ли мы на новогодний маркет в этом году, но наш магазин на этой онлайн-площадке мы будем развивать.

Для нашей местности характерны ковровые узоры с повторяющимся орнаментом. Это мелкие узоры из кружочков, ромбов, крестиков.
Фото из личного архива Альбины Лебедевой

ТРАДИЦИЯМ МОЖНО ОБУЧИТЬ

Другим важным событием для своего развития и для развития проекта Альбина считает участие в симпозиуме по вязанию «Северные страны» в Эстонии.

— Это был обучающий семинар для любителей вязания. Его проводила Академия культуры при Тартуском университете, и у меня была возможность посмотреть, чему возможно научить за короткий срок и как грамотно организовать процесс обучения.

Семинар проходил в течение недели, и ежедневно его участники вязали по 4-6 часов, пройдя с десяток мастер-классов.

— Это было очень мощное погружение. Я занималась освоением новых для себя техник. Их можно применять как к варежкам, так и к другим изделиям. Но мне было интересно именно эстонское вязание в силу нашей региональной специфики, потому что в Печорском районе эстонские и русские традиции тесно переплетены, — поясняет Альбина. — Многие техники уже забыты. И там я освоила три-четыре техники, которым хорошо бы научить мастеров здесь.

Сама Альбина вязать умеет, но для себя, а не на продажу. Говорит, что не хватает времени, а кроме того, она делает эту работу не так быстро по сравнению с теми, кто занимается вязанием с детства. Все мастера, с которыми работает Альбина, местные, из Изборска и деревень вблизи деревни Сигово, где она живет с семьей и где находится музей народа сето. Но предприниматель отмечает, что проблема в том, что таких специалистов, которые действительно качественно вяжут и следуют традициям, немного. Поэтому девушка планирует организовать выезд местных мастериц на обучающие мероприятия.

— Дочке пошел второй месяц. И у меня снова грандиозные планы. Надеюсь, что к декабрю мы сможем достойно провести нашу новогоднюю кампанию по продажам. Хотя, живя в деревне, вдали от родственников, с двумя детьми, одного из которых вообще не оставишь, это сделать сложно. Но у меня главный помощник — муж. И старший ребенок тоже начинает помогать. Сыну шесть лет, и он уже ждет не дождется, когда я переведу дочку на питание из бутылочки, чтобы он мог ее кормить.

В ТРИ РАЗА ПЛОТНЕЕ

— Первое, на что обращаем внимание при выборе варежек или при работе с мастером, — это плотность самого полотна вязания, — дает Альбина совет по выбору варежек читателям «Псковской правды». — Оно не должно было рыхлым. Количество петель в плотном полотне в два-три раза превышает количество петель в варежке, связанной на скорую руку. Плотность вязания выше — соответственно, больше времени затрачено на изготовление этой варежки, больше шерсти. Такая плотная варежка носится дольше и после стирки не приходит в негодность, а лучше садится по руке.

По словам Альбины, четких требований к узорам нет:

— Это вопрос вкуса. Но мы смотрим на подбор цветов: это должны быть более-менее натуральные цвета. Или если они яркие, то их использование должно быть оправданно. Мы не работаем с варежками, которые сделаны из синтетической пряжи. Максимум допускается использование для узора полушерстяной нитки, и то это должно красиво смотреться.

Предприниматель также обратила внимание на то, что узоры, взятые из интернета, — собачки, кошечки, олени, не являются традиционными для нашей местности:

— Мы не работаем с ними, хотя они тоже популярны. Для нашей местности характерны ковровые узоры с повторяющимся орнаментом. Это мелкие узоры из кружочков, ромбов, крестиков. Крест — очень часто используемый мотив в таком вязании, навеянном эстонскими мотивами. 

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