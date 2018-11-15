Это вам не олени

Мама-предприниматель, выигравшая в прошлом году грант на свою идею, не смогла обучить изборских мастериц вязанию варежек с традиционным узором, как собиралась. Зато вышла на новый уровень интернет-торговли и поучилась в Эстонии. В Пскове завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель»: 19 молодых женщин обучились основам предпринимательства, а одна из них стала победительницей конкурса бизнес-идей и получила 100 тысяч рублей на развитие проекта, связанного с подготовкой школьников к ЕГЭ и ГИА. В прошлый раз грант получила другая молодая мама Альбина Лебедева. Год назад мы подробно рассказывали о ее проекте. На полученные средства планировалось открыть стационарные точки продаж и организовать обучение мастеров вязанию варежек с традиционным изборским орнаментом. Но как выяснила «Псковская правда», воплотить в жизнь намеченные планы полностью не удалось, потому что осенью этого года Альбина стала мамой во второй раз. Зато беременность помогла продолжить самообразование.

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Дети очень сильно меняют нашу жизнь. И если в конце года, когда получила грант, у меня были грандиозные планы, то в январе, когда я узнала, что беременна, и стала неважно себя чувствовать, общественная деятельность свелась к минимуму. Альбина Лебедева

Поэтому обучение мастеров организовать не получилось. Но благодаря средствам гранта удалось поддержать изборских рукодельниц — большая часть гранта была использована на закупку варежек у местных мастеров. Но в то же время девять месяцев ожидания малыша не прошли даром — Альбина Лебедева делала все для самообразования и развития своего проекта. — После обучения по программе «Мама–предприниматель», которое было для меня введением в сферу бизнеса, я узнала о программах онлайн-обучения. Стала серьезно учиться бизнесу, и как результат — сейчас я понимаю, как выстраивать интернет-маркетинг. В этом году в силу семейных обстоятельств, так как сложно ездить на ярмарки, мы сделали акцент именно на интернет-продажах. Отдельного интернет-магазина по продаже варежек с местным орнаментом нет. Продукцию изборских мастериц можно найти в магазине, созданном на известном сайте, продающем изделия ручной работы. — Мы участвовали в ярмарке этой площадки очно все предыдущие годы. Не знаю, поедем ли мы на новогодний маркет в этом году, но наш магазин на этой онлайн-площадке мы будем развивать.

ТРАДИЦИЯМ МОЖНО ОБУЧИТЬ

Другим важным событием для своего развития и для развития проекта Альбина считает участие в симпозиуме по вязанию «Северные страны» в Эстонии. — Это был обучающий семинар для любителей вязания. Его проводила Академия культуры при Тартуском университете, и у меня была возможность посмотреть, чему возможно научить за короткий срок и как грамотно организовать процесс обучения. Семинар проходил в течение недели, и ежедневно его участники вязали по 4-6 часов, пройдя с десяток мастер-классов. — Это было очень мощное погружение. Я занималась освоением новых для себя техник. Их можно применять как к варежкам, так и к другим изделиям. Но мне было интересно именно эстонское вязание в силу нашей региональной специфики, потому что в Печорском районе эстонские и русские традиции тесно переплетены, — поясняет Альбина. — Многие техники уже забыты. И там я освоила три-четыре техники, которым хорошо бы научить мастеров здесь. Сама Альбина вязать умеет, но для себя, а не на продажу. Говорит, что не хватает времени, а кроме того, она делает эту работу не так быстро по сравнению с теми, кто занимается вязанием с детства. Все мастера, с которыми работает Альбина, местные, из Изборска и деревень вблизи деревни Сигово, где она живет с семьей и где находится музей народа сето. Но предприниматель отмечает, что проблема в том, что таких специалистов, которые действительно качественно вяжут и следуют традициям, немного. Поэтому девушка планирует организовать выезд местных мастериц на обучающие мероприятия. — Дочке пошел второй месяц. И у меня снова грандиозные планы. Надеюсь, что к декабрю мы сможем достойно провести нашу новогоднюю кампанию по продажам. Хотя, живя в деревне, вдали от родственников, с двумя детьми, одного из которых вообще не оставишь, это сделать сложно. Но у меня главный помощник — муж. И старший ребенок тоже начинает помогать. Сыну шесть лет, и он уже ждет не дождется, когда я переведу дочку на питание из бутылочки, чтобы он мог ее кормить.

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