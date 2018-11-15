Доказали сговор

ШКОЛЬНИКИ БДЯТ

Мы проводим неделю конкуренции по аналогии с федеральной антимонопольной службой. В этом году общероссийское мероприятие проходило в Сочи и собрало беспрецедентное количество участников из многих стран. В рамках недели, как правило, обсуждаются стратегические вопросы. Мы проводим встречи с предпринимателями, рассказываем о своих планах, о задачах, стоящих перед ведомством, о наиболее громких и значимых делах. Мы говорим о том, над чем собираемся работать в следующем году. Уже сложилась хорошая традиция встреч со школьниками, мы приглашаем их раз в квартал, рассказываем, чем занимается антимонопольная служба, и тем самым приобретаем себе помощников. Они потом сообщают нам о нарушениях.

— У нас есть соглашение с Псковским университетом и другими вузами. Студенты с удовольствием бывают у нас на практике и всегда к нам просятся. В управлении работает всего тринадцать человек, и мы берем по семь-восемь студентов за один раз. Мы не заставляем их подавать чай-кофе, студенты ходят на судебные заседания, присутствуют при рассмотрении дел, у нас очень интересная фактура. Какой вопрос ни возьми, это касается каждого из нас.

— Подтверждаются, и много. К примеру, школьники сообщают, что на больших баннерах указана одна цена, а когда обращаешься в торговую сеть, по такой цене товаров нет. Школьники также говорят о безобразии с рекламными конструкциями, которые мы наблюдаем в нашем городе.

СЕГОДНЯ ТЫ, А ЗАВТРА Я

— Основная проблема, и здесь мы ничем не отличаемся от России в целом, — нарушения в сфере госзакупок, сговоры на торгах. Большинство ошибок происходят не от злого умысла чиновников, хотя такие фаты тоже есть, а от незнания законодательства и от нехватки времени. Сейчас в госзаказ пришли недобросовестные компании. Они стали сговариваться против государства, а значит, и против нас с вами. Это огромная проблема в России. Компании договариваются не конкурировать друг с другом. Объявляется аукцион, и они принимают решение в кулуарах примерно по такой схеме: «Давай ты один выйдешь на торги, цену снижать не будешь, а потом мы разберемся. Либо возьмешь нас на субподряд, либо мы поделим проект».

— Какие сговоры удалось доказать?

— Две петербургские компании, которые поставляли нам в область медицинские изделия, сговорились между собой, страховали друг друга, а когда на рынок выходил третий участник, они его просто выдавливали. Цена, которая объявлялась на торгах, оставалась максимально высокой. Мы привлекли компании к ответственности. Одна из фирм сразу же обанкротилась, вторая получила штраф 8,5 млн рублей.

У нас есть материалы от Народного фронта по организации питания школьников. Факты говорят о том, что компании тоже не конкурировали между собой. Есть материалы из администрации Псковской области о признаках сговора строительных компаний. Это очень серьезное обвинение, и прежде чем его предъявить, мы должны собрать фактуру. Штрафные санкции могут составить от 1 до 15 % оборота такой компании за год, это миллионы рублей. Мы выступаем за обязательное установление требований к опыту работы организаций, которые занимаются ремонтом дорог. У нас был очень принципиальный спор и с администрацией Псковской области бывшего состава, и с городскими властями, и с частниками. Нас пытаются убедить, что чуть-чуть поремонтировать дорогу может даже компания, которая появилась одиннадцать дней назад (речь идет о расторжении по инициативе УФАС контрактов на уборку и содержание дорог на Завеличье и в центре Пскова. — Ред.). Мы говорим «нет». Не важно, какую яму на дороге будут ремонтировать, главное, чтобы это были профессионалы с опытом, и мы очень рады, что нас поддержали судебные инстанции.

— Прямо сейчас в Пскове идет большой дорожный ремонт. Дождь, снег — готовимся к Ганзе, лишь бы успеть. Нет ли тут нарушения?

— Очень внимательно следим за расходованием бюджетных средств при подготовке к Ганзейским дням. Переживаем, хотим, чтобы наш город достойно встретил гостей. Власти, к сожалению, оказались заложниками ситуации, потому что деньги пришли достаточно поздно. Некоторые псковичи возмущаются, что ремонты идут и в дождь, и в снег, а куда власти смотрели раньше. Не всегда бывает так, как хочется. Средства реально приходили в конце сентября — начале октября. И часть их нужно освоить до конца года, перед властями стоит непростая задача, не позавидуешь должностным лицам. Наблюдать и контролировать — самое простое. Я бы не торопилась критиковать власти. Лучше бы каждый на своем рабочем месте подумал, чем помочь.

— На что чаще всего жалуются псковичи?

— Есть вопросы, которые у нас постоянно на контроле, это проблемы с энергетиками — нарушение сроков подключения домов, дач, коттеджей, маленьких магазинчиков к сетям. Обычно или очень дорого, или слишком долго. Здесь приходится вмешиваться, и практика у нас хорошая. Энергетики сразу вспоминают, что они монополисты и вести себя могут только в рамках, установленных законодательством. Периодически поступают жалобы на рост стоимости бензина. К сожалению, Псковская область никак не может влиять на ценообразование бензина. По какой цене его привезли, по такой наши заправки и торгуют. И переизбытка бензина на рынке нет. Его ровно столько, сколько требуется. Мы еженедельно мониторим цены на бензин, операторы нам отчитываются. Мы смотрим, чтобы не было необоснованного повышения. Людей также волнуют тарифы на услуги ЖКХ. Раньше мы разбирались с каждой квитанцией, у нас были такие полномочия. Теперь частное лицо со своей проблемой может обратиться либо в Роспотребнадзор, либо в Жилищную инспекцию. Мы отдельные жалобы передаем по подведомственности. Мы вправе вмешиваться, когда ситуация касается всех в целом. К примеру, незаконно подняли тариф или увеличили цены на билеты. Тарифы у нас устанавливает комитет Псковской области по тарифам. Но если компании будут взимать с людей по завышенным тарифам, мы вмешаемся. Если у кого-то разыгрываются монополистические аппетиты, мы тоже не оставляем ситуацию без внимания.