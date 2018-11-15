Доказали сговор

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области 18 ноября отмечает день рождения. О самых громких делах, приносящих миллионы в бюджет, «Псковской правде» рассказала руководитель ведомства Ольга Милонаец.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области 18 ноября отмечает день рождения. О самых громких делах, приносящих миллионы в бюджет, «Псковской правде» рассказала руководитель ведомства Ольга Милонаец.
Мы проводим неделю конкуренции по аналогии с федеральной антимонопольной службой. В этом году общероссийское мероприятие проходило в Сочи и собрало беспрецедентное количество участников из многих стран. В рамках недели, как правило, обсуждаются стратегические вопросы. Мы проводим встречи с предпринимателями, рассказываем о своих планах, о задачах, стоящих перед ведомством, о наиболее громких и значимых делах. Мы говорим о том, над чем собираемся работать в следующем году. Уже сложилась хорошая традиция встреч со школьниками, мы приглашаем их раз в квартал, рассказываем, чем занимается антимонопольная служба, и тем самым приобретаем себе помощников. Они потом сообщают нам о нарушениях.
— Подтверждаются, и много. К примеру, школьники сообщают, что на больших баннерах указана одна цена, а когда обращаешься в торговую сеть, по такой цене товаров нет. Школьники также говорят о безобразии с рекламными конструкциями, которые мы наблюдаем в нашем городе.
— А студенты приходят к вам на практику?
— У нас есть соглашение с Псковским университетом и другими вузами. Студенты с удовольствием бывают у нас на практике и всегда к нам просятся. В управлении работает всего тринадцать человек, и мы берем по семь-восемь студентов за один раз. Мы не заставляем их подавать чай-кофе, студенты ходят на судебные заседания, присутствуют при рассмотрении дел, у нас очень интересная фактура. Какой вопрос ни возьми, это касается каждого из нас.
— Основная проблема, и здесь мы ничем не отличаемся от России в целом, — нарушения в сфере госзакупок, сговоры на торгах. Большинство ошибок происходят не от злого умысла чиновников, хотя такие фаты тоже есть, а от незнания законодательства и от нехватки времени. Сейчас в госзаказ пришли недобросовестные компании. Они стали сговариваться против государства, а значит, и против нас с вами. Это огромная проблема в России. Компании договариваются не конкурировать друг с другом. Объявляется аукцион, и они принимают решение в кулуарах примерно по такой схеме: «Давай ты один выйдешь на торги, цену снижать не будешь, а потом мы разберемся. Либо возьмешь нас на субподряд, либо мы поделим проект».
— Какие сговоры удалось доказать?
— Две петербургские компании, которые поставляли нам в область медицинские изделия, сговорились между собой, страховали друг друга, а когда на рынок выходил третий участник, они его просто выдавливали. Цена, которая объявлялась на торгах, оставалась максимально высокой. Мы привлекли компании к ответственности. Одна из фирм сразу же обанкротилась, вторая получила штраф 8,5 млн рублей.
У нас есть материалы от Народного фронта по организации питания школьников. Факты говорят о том, что компании тоже не конкурировали между собой. Есть материалы из администрации Псковской области о признаках сговора строительных компаний. Это очень серьезное обвинение, и прежде чем его предъявить, мы должны собрать фактуру. Штрафные санкции могут составить от 1 до 15 % оборота такой компании за год, это миллионы рублей. Мы выступаем за обязательное установление требований к опыту работы организаций, которые занимаются ремонтом дорог. У нас был очень принципиальный спор и с администрацией Псковской области бывшего состава, и с городскими властями, и с частниками. Нас пытаются убедить, что чуть-чуть поремонтировать дорогу может даже компания, которая появилась одиннадцать дней назад (речь идет о расторжении по инициативе УФАС контрактов на уборку и содержание дорог на Завеличье и в центре Пскова. — Ред.). Мы говорим «нет». Не важно, какую яму на дороге будут ремонтировать, главное, чтобы это были профессионалы с опытом, и мы очень рады, что нас поддержали судебные инстанции.
— Прямо сейчас в Пскове идет большой дорожный ремонт. Дождь, снег — готовимся к Ганзе, лишь бы успеть. Нет ли тут нарушения?
— Очень внимательно следим за расходованием бюджетных средств при подготовке к Ганзейским дням. Переживаем, хотим, чтобы наш город достойно встретил гостей. Власти, к сожалению, оказались заложниками ситуации, потому что деньги пришли достаточно поздно. Некоторые псковичи возмущаются, что ремонты идут и в дождь, и в снег, а куда власти смотрели раньше. Не всегда бывает так, как хочется. Средства реально приходили в конце сентября — начале октября. И часть их нужно освоить до конца года, перед властями стоит непростая задача, не позавидуешь должностным лицам. Наблюдать и контролировать — самое простое. Я бы не торопилась критиковать власти. Лучше бы каждый на своем рабочем месте подумал, чем помочь.
— На что чаще всего жалуются псковичи?
— Есть вопросы, которые у нас постоянно на контроле, это проблемы с энергетиками — нарушение сроков подключения домов, дач, коттеджей, маленьких магазинчиков к сетям. Обычно или очень дорого, или слишком долго. Здесь приходится вмешиваться, и практика у нас хорошая. Энергетики сразу вспоминают, что они монополисты и вести себя могут только в рамках, установленных законодательством. Периодически поступают жалобы на рост стоимости бензина. К сожалению, Псковская область никак не может влиять на ценообразование бензина. По какой цене его привезли, по такой наши заправки и торгуют. И переизбытка бензина на рынке нет. Его ровно столько, сколько требуется. Мы еженедельно мониторим цены на бензин, операторы нам отчитываются. Мы смотрим, чтобы не было необоснованного повышения. Людей также волнуют тарифы на услуги ЖКХ. Раньше мы разбирались с каждой квитанцией, у нас были такие полномочия. Теперь частное лицо со своей проблемой может обратиться либо в Роспотребнадзор, либо в Жилищную инспекцию. Мы отдельные жалобы передаем по подведомственности. Мы вправе вмешиваться, когда ситуация касается всех в целом. К примеру, незаконно подняли тариф или увеличили цены на билеты. Тарифы у нас устанавливает комитет Псковской области по тарифам. Но если компании будут взимать с людей по завышенным тарифам, мы вмешаемся. Если у кого-то разыгрываются монополистические аппетиты, мы тоже не оставляем ситуацию без внимания.
— Самые частые обращения, происходят они из-за пробелов в законодательстве, связаны с жалобами на спам через СМС-рассылку. Мы боремся, штрафуем. Хотя такие нарушения вскрываются очень сложно, номера, которые идут через десятые руки, невозможно идентифицировать. Мы советуем быть внимательнее при заключении договоров с мобильными операторами. Как правило, в договоре очень мелким шрифтом указано, что вам будут приходить рекламные сообщения. Эту строчку нужно просто вычеркнуть из договора. Мы вынуждены отказывать людям, потому что, когда мы поднимаем договоры, практически у всех видим автоматическое согласие на рассылку. Такая же ситуация происходит, когда мы берем в магазинах скидочные карты и оставляем свои номера телефонов.
— Президент к 2020 году поставил задачу снизить долю муниципальных предприятий на рынке в два раза. Как у нас обстоит дело с неэффективными предприятиями?
— Из списка неэффективных вывели «Теплосети» и «Горводоканал», поскольку они не конкуренты на рынке. Сокращать количество муниципальных и государственных предприятий необходимо для того, чтобы расчистить поле для бизнеса. Как правило, неэффективные предприятия существуют на тех рынках, где есть бизнес. Потому что бизнес более мобилен, более динамичен, бизнесмену никто зарплату не принесет и, как правило, никаких субсидий у него нет. В принципе все логично. Госпредприятиям нужно идти на те рынки, которые мало развиты, где нет конкуренции, но население в них нуждается. А там, где есть конкурирующие компании, для чего нужны МП и ГП? Зачем нужно муниципальное предприятии на рынке рекламных услуг? У нас их и так сто одно.
Задача сократить неэффективные предприятия поставлена, и в администрации области над этим работают.
Я в УФАС пришла в 2001 году. Работаю в отделе товарных рынков и естественных монополий. По долгу службы приходится заниматься анализом товарных рынков. Когда мы устанавливаем нарушения закона «О защите конкуренции», приходится доказывать, что субъект, в отношении которого нам поступают жалобы, является монополистом. Чтобы это доказать, нужно провести анализ товарного рынка, выявить всех субъектов и установить доминирующее положение. В поле зрения чаще попадают естественные монополии, которые у нас доминируют на рынке, в сфере электро-, газо-, водо-, теплоснабжения. Мы всегда стараемся рассмотреть заявления не формально, а чтобы потребители ощутили от нашей работы реальную пользу. У нас нет цели кого-то наказать, мы хотим восстановить справедливость и следим за соблюдением закона. И всегда оцениваем, какие плоды в будущем принесет наша работа и как то или иное нарушение отразится на всех потребителях, все-таки сферы нашей деятельности очень серьезные.
Я работаю в УФАС пять лет. О вакансии узнала случайно и решила попробовать. У меня одно из самых интересных направлений — борьба с картелями, так называемыми сговорами на торгах, поставщиков на рынках. Это единственный состав в антимонопольном законодательстве, который предусматривает уголовную ответственность. Мы выходим на внеплановые проверки, проверяем закупки, поведение участников и потом представляем свои интересы в суде, защищаем свои решения. Картели наносят самый большой вред экономике, поэтому наша работа в этой сфере является очень значимой. Последнее большое дело — это сговор поставщиков медицинских перчаток в медицинские учреждения Псковской области и по всей стране. Мы выявили большой сговор в тридцати одном аукционе, когда две компании договорились и забирали контракты по самой высокой цене. Мы выиграли дело в суде кассационной инстанции, наложим штраф в 8 млн 700 тысяч рублей.
Мои обязанности — это контроль в сфере закупок, рассмотрение жалоб, написание решений, также проведение внеплановых и плановых проверок в части нарушений законодательства в контрактной системе и непосредственное рассмотрение сведений о включении в реестр недобросовестных поставщиков как следствие нарушения деятельности хозяйствующих субъектов. А финальная стадия — привлечение к административной ответственности заказчиков за нарушение закона. Этой деятельностью у нас занимаются всего два сотрудника, мы сами участвуем в рассмотрении дел и написании решений, также отстаиваем свои решения в судах и занимаемся административными правонарушениями. Считаю нашим серьезным достижением выступление с первым инициативным иском по дорогам. Заказчик не установил дополнительные требования к участнику закупки, что привело к победе фирмы, которая была создана за одиннадцать дней до начала аукциона. Месяц назад кассационная инстанция поставила точку. Наше решение было признано законным и обоснованным. При рассмотрении жалоб мы всегда стоим на защите интересов участников закупки, следим, чтобы у всех были равные права и доступ к участию в торгах.