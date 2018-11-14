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Экономика

Скупой платит полтора раза

Чем грозит поверка счетчиков, сделанная не вовремя

Текст:
Алексей Кедров
14 ноября 2018 года, 10:43
Фото: Андрей Степанов
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«Псковская правда» и инспекция жилищного надзора начали проект «Спроси у жилнадзора». Регулярно инспекцию в надежде на ее всесильность заваливают десятками писем со всей области. Проблемы, стоящие перед собственниками из разных муниципалитетов, зачастую похожи. На наиболее острые и типичные из них инспекция даст ответы на страницах нашего издания. Хотите увидеть ответ и на свой вопрос? Звоните в редакцию 8 (8112) 57-31-23 или присылайте вопросы на электронную почту pravda@pravdapskov.ru с пометкой в теме письма «Спроси у жилнадзора».

ВОПРОС

«Мы должны за свой счет поверять в квартирах счетчики на коммунальные услуги?»

Анна М., Порхов

ОТВЕТ

Потребитель обязан обеспечивать проведение поверок индивидуальных приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета. Это закреплено в правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных федеральным правительством.

Если потребитель в установленный срок не обеспечил проведение поверок индивидуальных приборов учета, то плата за коммунальные услуги начисляется в течение трех месяцев по среднемесячному объему потребления за последние полгода, — поясняет Валерий Полупанов, председатель областного комитета по строительному и жилищному надзору. — По истечении трех месяцев начисляют плату по нормативам потребления коммунальных услуг с применением полуторного повышающего коэффициента. 

Полуэктов Полуэкт Полуэктович
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Спроси у жилнадзора
«Псковская правда» и инспекция жилищного надзора начинают проект «Спроси у жилнадзора». Хотите увидеть ответ и на свой вопрос? Звоните в редакцию 8 (8112) 57-31-23 или присылайте вопросы на электронную почту pravda@ pravdapskov.ru с пометкой в теме письма «Спроси у жилнадзора».

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