Скупой платит полтора раза

«Псковская правда» и инспекция жилищного надзора начали проект «Спроси у жилнадзора». Регулярно инспекцию в надежде на ее всесильность заваливают десятками писем со всей области. Проблемы, стоящие перед собственниками из разных муниципалитетов, зачастую похожи. На наиболее острые и типичные из них инспекция даст ответы на страницах нашего издания. Хотите увидеть ответ и на свой вопрос? Звоните в редакцию 8 (8112) 57-31-23 или присылайте вопросы на электронную почту pravda@pravdapskov.ru с пометкой в теме письма «Спроси у жилнадзора».