Скупой платит полтора раза

«Псковская правда» и инспекция жилищного надзора начали проект «Спроси у жилнадзора». Регулярно инспекцию в надежде на ее всесильность заваливают десятками писем со всей области. Проблемы, стоящие перед собственниками из разных муниципалитетов, зачастую похожи. На наиболее острые и типичные из них инспекция даст ответы на страницах нашего издания. Хотите увидеть ответ и на свой вопрос? Звоните в редакцию 8 (8112) 57-31-23 или присылайте вопросы на электронную почту pravda@pravdapskov.ru с пометкой в теме письма «Спроси у жилнадзора».
«Мы должны за свой счет поверять в квартирах счетчики на коммунальные услуги?»
Анна М., Порхов
Потребитель обязан обеспечивать проведение поверок индивидуальных приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета. Это закреплено в правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных федеральным правительством.
Если потребитель в установленный срок не обеспечил проведение поверок индивидуальных приборов учета, то плата за коммунальные услуги начисляется в течение трех месяцев по среднемесячному объему потребления за последние полгода, — поясняет Валерий Полупанов, председатель областного комитета по строительному и жилищному надзору. — По истечении трех месяцев начисляют плату по нормативам потребления коммунальных услуг с применением полуторного повышающего коэффициента.
Полуэктов Полуэкт Полуэктович