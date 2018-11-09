Заплатить до 3 декабря

Срок уплаты продлили на два дня. Налоговая служба уже разослала уведомления. Пользователям «личного кабинета» бумажная квитанция не придет.

Для тех, кто дружит с интернетом и современными гаджетами, процедура оплаты упрощается, это можно сделать онлайн.

В этом году 1 декабря — привычная дата, до которой нужно успеть заплатить имущественный налог, — выпадает на выходной день, срок уплаты продлили до 3 декабря.

Традиционно уплата имущественного налога вызывает у людей много вопросов. Федеральная налоговая служба специально разработала отдельный сервис «Налоговое уведомление 2018».

— Рассылка налоговых уведомлений началась месяц назад, но не все люди понимают, что они получили, — говорит начальник отдела по работе с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Елена Ерина. — Сейчас к нам поступает много обращений и по телефону, и лично. На большинство вопросов ответы можно найти на этом сервисе. Они расписаны очень подробно.

На него также можно перейти с сайта Федеральной налоговой службы www.nalog.ru/rn60, ссылка «Налоговое уведомление 2018» находится в правом нижнем углу.

Сервис разъясняет, как работать с полученным налоговым уведомлением, и отвечает на самые частые вопросы, в том числе касающиеся льгот. Также здесь оговорены все новшества по налогам, которые вступили в силу в этом году. Есть и ссылка на сайт Росреестра, в том случае если возникнут вопросы по кадастровой стоимости имущества. На сервисе можно найти расширенный перечень дорогих автомобилей, новый порядок уплаты НДФЛ и разъяснения, как воспользоваться новым налоговым вычетом на 6 соток для пенсионеров.

В бумажной квитанции льготу на 6 соток ищите в графе «Необлагаемая сумма налога».

Напомним, с 2017 года пенсионеры освобождены от уплаты имущественного налога на участок земли размером в 6 соток и меньше. Если размер участка превышает 6 соток, налог платится с суммы превышения. Льгота предоставляется только на один земельный участок. Если участков несколько, льготу применяют к самому дорогостоящему. Предоставление льготы носит заявительный характер. Если вы раньше не обращались за льготой на другое имущество (к примеру, на квартиру или гараж), то нужно прийти в налоговую службу и написать заявление. Если обращались, льготу исчислят автоматически.

Кроме пенсионеров, право на эту льготу с нынешнего года имеют ветераны боевых действий, дети-инвалиды, чернобыльцы.

Несогласные со стоимостью своего имущества могут обратиться в Кадастровую палату за ее пересмот­ром.

В налоговое уведомление добавлен еще один налог — налог на доходы физических лиц, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами. Ранее такая категория налогоплательщиков была обязана подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее 15 июля. Теперь, если налоговый агент (организация или индивидуальный предприниматель) сообщил о невозможности удержать налог, представив в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ на конкретное физическое лицо, НДФЛ для оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его в налоговом уведомлении.