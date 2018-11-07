Мамонт с дорогим паром

— Мне стало известно, что прачечная на улице Коммунальной, 25 доживает последнюю неделю своего существования, — позвонила в редакцию «Псковской правды» жительница Пскова Александра Георгиевна Трофимова. — Более 20 лет я и многие мои знакомые пользовались ее услугами. Люди прекрасно делали свое дело. И вот теперь я узнала от персонала, что их увольняют, а на месте предприятия откроют частный физкультурный центр. Я крайне расстроена этой новостью, ведь эта прачечная принимала заказы любой сложности, буквально все ковры с пола я носила туда. Знаю, что еще в торговом центре неподалеку есть химчистка, но там такие заказы, увы, не принимают. Прошу выяснить, с чем связано такое внезапное закрытие предприятия. Неужели потребность в частном физцентре у населения больше, чем в прачечной?

С первого ноября Банно-прачечный комбинат может именоваться просто банным. На месте прачечной откроется Центр спортивной гимнастики имени Алексея Немова. В составе предприятия осталось три бани, прибыль приносит только одна. Там недавно открыли кафе.

— В связи с конъюнктурой рынка и новым законодательством, по которому муниципальные и государственные предприятия разыгрывают контракты на стирку белья, прачечная оказалась невостребованной, — поделился Сергей Колосов. — Контракты выиграли коммерческие прачечные, которые предложили более низкие цены. Они могут позволить себе стирать на новом оборудовании, а мы такого не могли. В связи с убыточностью было принято решение отказаться от прачечной. Само здание площадью 2500 квадратов полностью не использовалось из-за небольшого объема производства. Затраты на его эксплуатацию очень большие.

ИЗ ПЕНЫ В СПОРТ

В сентябре этого года на 15-й сессии Псковской городской Думы депутаты слушали доклад Сергея Колосова о состоянии муниципального предприятия. Из него следует, что убытки прачечной за 2017 год превысили 1 млн рублей, а за 7 месяцев текущего года — уже составили порядка 2 млн рублей. Так что закрылась прачечная не «внезапно».

Как рассказал директор комбината, по инициативе губернатора Михаила Ведерникова там откроется Центр спортивной гимнастики Алексея Немова для детей и молодежи. Сейчас здание уже передали спортивной школе «Надежда».

Сергей Колосов отметил, что в ближайшее время новая муниципальная прачечная вряд ли появится.

— Бюджет города не резиновый, нет возможности закупить новое оборудование, кроме того, нет помещения, где можно организовать прачечную. У нас остались только бани, поэтому пока данная услуга заморожена. Возможно, когда поменяется экономическая ситуация в стране, мы вернемся к этому вопросу, сейчас это невыгодно. Но такая ситуация не только у нас, в других областях муниципальные прачечные все убыточны.

На сентябрьской сессии в качестве путей выхода из кризисной ситуации Сергей Колосов предложил или закрыть прачечную, или перенести ее на неиспользуемые площади бани на Конной. Второй путь, по словам руководителя предприятия, потребует вложить 32 млн рублей, из которых 5 млн уйдет на покупку оборудования, а остальная сумма — на ремонт помещения и подключение энергоресурсов. При этом окупаемость проекта наступит через 30 лет.

На данный момент, по словам депутата, в Пскове работают две крупные прачечные. Это коммерческие структуры, которые выиграли большую часть контрактов на стирку больничного белья псковских медицинских учреждений.

— Для здравоохранения важна цена, это выгоднее, чем было у нас, — отметил директор Банно-прачечного комбината. — Это жизнь, рынок, выживает сильнейший, мы оказались мамонтом, который вымер.

В прачечной на Коммунальной, 25 работало шесть человек, по словам Колосова — все пенсионеры. Их пришлось сократить, отметил Сергей Колосов.

— Мы предлагали конкурентам взять наших людей, но не сложилось, поэтому сокращаем по всем законодательным нормам.