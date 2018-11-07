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Экономика

Мамонт с дорогим паром

Единственная в Пскове муниципальная прачечная закрылась

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Алёна Комарова
7 ноября 2018 года, 09:50
Фото: Андрей Степанов
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С первого ноября Банно-прачечный комбинат может именоваться просто банным. На месте прачечной откроется Центр спортивной гимнастики имени Алексея Немова. В составе предприятия осталось три бани, прибыль приносит только одна. Там недавно открыли кафе.

— Мне стало известно, что прачечная на улице Коммунальной, 25 доживает последнюю неделю своего существования, — позвонила в редакцию «Псковской правды» жительница Пскова Александра Георгиевна Трофимова. — Более 20 лет я и многие мои знакомые пользовались ее услугами. Люди прекрасно делали свое дело. И вот теперь я узнала от персонала, что их увольняют, а на месте предприятия откроют частный физкультурный центр. Я крайне расстроена этой новостью, ведь эта прачечная принимала заказы любой сложности, буквально все ковры с пола я носила туда. Знаю, что еще в торговом центре неподалеку есть химчистка, но там такие заказы, увы, не принимают. Прошу выяснить, с чем связано такое внезапное закрытие предприятия. Неужели потребность в частном физцентре у населения больше, чем в прачечной?

Клиентов заранее предупредили о закрытии прачечной.
Фото Андрея Степанова.
Прачечная на ул. Коммунальной, 25 в Пскове входила в состав муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат». Открылась она в 1989 году для стирки больничного белья. Услугами прачечной в первую очередь пользовались псковские городская и областная больницы, детская областная, перинатальный центр. Белье возили даже из районов. Директор Банно-прачечного комбината, депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов, который возглавляет предприятие чуть меньше полугода, подтвердил «Псковской правде» информацию о закрытии. 31 октября стало последним рабочим днем прачечной.

— Это, конечно, грустная история, — заметил Сергей Колосов и рассказал, что на сегодня износ оборудования составил 100 %, а объем стирки сократился. Пар у прачечной дорогой. В советское время она стирала горячим паром, который шел из городской больницы, расположенной по соседству. Пар ничего не стоил, так как был побочным эффектом от отопления. После того как больницу перевели на современную систему отопления, прачечную подключили к теплосетям, и это оказалось дорогим удовольствием. Себестоимость стирки белья стала составлять 80 рублей за килограмм, что, по словам директора предприятия, очень дорого.

— В связи с конъюнктурой рынка и новым законодательством, по которому муниципальные и государственные предприятия разыгрывают контракты на стирку белья, прачечная оказалась невостребованной, — поделился Сергей Колосов. — Контракты выиграли коммерческие прачечные, которые предложили более низкие цены. Они могут позволить себе стирать на новом оборудовании, а мы такого не могли. В связи с убыточностью было принято решение отказаться от прачечной. Само здание площадью 2500 квадратов полностью не использовалось из-за небольшого объема производства. Затраты на его эксплуатацию очень большие.

ИЗ ПЕНЫ В СПОРТ

В сентябре этого года на 15-й сессии Псковской городской Думы депутаты слушали доклад Сергея Колосова о состоянии муниципального предприятия. Из него следует, что убытки прачечной за 2017 год превысили 1 млн рублей, а за 7 месяцев текущего года — уже составили порядка 2 млн рублей. Так что закрылась прачечная не «внезапно».

Как рассказал директор комбината, по инициативе губернатора Михаила Ведерникова там откроется Центр спортивной гимнастики Алексея Немова для детей и молодежи. Сейчас здание уже передали спортивной школе «Надежда».

Сергей Колосов отметил, что в ближайшее время новая муниципальная прачечная вряд ли появится.

— Бюджет города не резиновый, нет возможности закупить новое оборудование, кроме того, нет помещения, где можно организовать прачечную. У нас остались только бани, поэтому пока данная услуга заморожена. Возможно, когда поменяется экономическая ситуация в стране, мы вернемся к этому вопросу, сейчас это невыгодно. Но такая ситуация не только у нас, в других областях муниципальные прачечные все убыточны.

На сентябрьской сессии в качестве путей выхода из кризисной ситуации Сергей Колосов предложил или закрыть прачечную, или перенести ее на неиспользуемые площади бани на Конной. Второй путь, по словам руководителя предприятия, потребует вложить 32 млн рублей, из которых 5 млн уйдет на покупку оборудования, а остальная сумма — на ремонт помещения и подключение энергоресурсов. При этом окупаемость проекта наступит через 30 лет.

На данный момент, по словам депутата, в Пскове работают две крупные прачечные. Это коммерческие структуры, которые выиграли большую часть контрактов на стирку больничного белья псковских медицинских учреждений.

— Для здравоохранения важна цена, это выгоднее, чем было у нас, — отметил директор Банно-прачечного комбината. — Это жизнь, рынок, выживает сильнейший, мы оказались мамонтом, который вымер.

В прачечной на Коммунальной, 25 работало шесть человек, по словам Колосова — все пенсионеры. Их пришлось сократить, отметил Сергей Колосов.

— Мы предлагали конкурентам взять наших людей, но не сложилось, поэтому сокращаем по всем законодательным нормам.

С ВЕНИКОМ И МЕНЮ

Псковичам при необходимости придется пользоваться услугами коммерческих прачечных и химчисток, а Банно-прачечный комбинат с 1 ноября может именовать себя просто банным, поскольку в его составе остались только бани, число которых за последние годы тоже сократилось. В 2014 году закрылась баня № 4 на ул. Гагарина, 5 — на ее месте вырос жилой дом. С 2010 года на правах хозяйственного ведения в состав комбината входил объект культурного наследия регионального значения Гельдтова баня. Она худо-бедно проработала в составе комбината пять лет и в июне 2015 года перешла в частные руки. Здание на Милицейской, 16 за 8 млн рублей купило ООО «Сити Сервис», подконтрольное известным в городе братьям-предпринимателям Кухи. По договору покупатель обязался сохранить историческую функцию Гельдтовой бани на срок 49 лет, до апреля 2017 года выполнить научно-проектные и исследовательские работы, а с апреля 2017 по апрель 2020 года — ремонтно-реставрационные работы. На дворе уже ноябрь 2018-го, а Гельдтова баня так и стоит в неизменном виде.

Баня на Конной — единственная муниципальная на Завеличье.
Фото Андрея Степанова.
Единственное предприятие, которое работает с прибылью, — это баня на Конной. Капитальный ремонт в ней в последний раз проводился в 2004 году. Эта баня — единственная муниципальная на Завеличье. Для того чтобы баня больше радовала псковичей, совсем недавно в ней начало работать кафе.

— Кафе открыл наш давний арендатор, — рассказала Сергей Колосов. — Его даже пришлось поторопить побыстрее открыться, чтобы посетителям было приятно посидеть после бани. Людям нравится. Я сам посещаю эту баню и считаю, что это хорошо. 

После водных процедур посетители могут посидеть в уютном кафе.
Фото Андрея Степанова.
СПРАВКА

8 (8112) 56-72-41. Телефон для справок, где расскажут, как забрать белье тем, кто не успел до закрытия.

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