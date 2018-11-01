Мужская территория

Что нужно знать, прежде чем отращивать бороду, почему жену не стоит брать с собой в барбершоп и чем можно пожертвовать ради необычной профессии.
Вслед за большими городами веяния времени не обошли стороной и Псков. В стране настоящий бум на барбершопы. Мужчины тоже хотят выглядеть стильными и ухоженными, они больше времени стали уделять своему внешнему виду.
Второй барбершоп открылся в нашем городе полгода назад.
Здесь не только стригут, бреют, корректируют бороды, могут также наложить ухаживающие маски, сделать коррекцию бровей, эпиляцию носа и ушей.
Барбершоп нужен для того, чтобы превратить мужчину из обезьяны в человека.
Анастасия Антонова, владелица барбершопаАнастасия родом из Пскова, но давно живет с мужем в Москве. Решила открыть бизнес в родном городе. И готова, ни больше ни меньше, менять менталитет псковичей.
— Нужно соответствовать женщинам, — говорит Анастасия. — Если мужчина ухоженный, ему обеспечено больше женского внимания.
Раньше на мужчину, который много времени уделяет своему внешнему виду, смотрели косо. Могли даже возникнуть сомнения в его мужественности. Теперь эти стереотипы уходят в прошлое.
Максим Чередник, барберПарикмахерскому искусству Максим решил посвятить себя три года назад, около года занимается барберингом и уверен, что нашел себя.
— Барберинг — отдельная субкультура с большой историей, — рассказывает Максим. — Первые цирюльники появились еще в средневековой Европе, помимо стрижек и бритья они занимались врачеванием. Наше заведение не только для того, чтобы подстричь волосы и подровнять бороду, но и отдохнуть. Аналог мужского клуба.
Если отправляетесь в барбершоп, жену или подругу лучше с собой не брать.
— Женщины часто пытаются диктовать мастеру и навязать свое видение прекрасного, — говорит Анастасия. — Мужчинам нужно уже, наконец, дать волю самим решать, каким будет их образ.
Хороший барбер не только даст рекомендации, как ухаживать за растительностью на лице, но при необходимости и поработает в целом над вашим стилем.
Но главное — грамотный мастер подберет бороду под ваш тип лица. Такую, которая сможет скрыть недостатки — скорректировать недостаточно мужественный подбородок, при необходимости добавить лицу ширины или, напротив, сгладить слишком выдающиеся скулы.
— Борода идет любому мужчине, главное, правильно выбрать ее форму, — уверен Максим. Правильной бородой можно исправить любое лицо.
Зачем отращивать бороду? Кому-то банально лень бриться, кому-то необходимость этого атрибута мужественности на лице диктует религия, как, например, православным батюшкам. Их антагонисты-язычники тоже отращивают бороду. Некоторые клиенты, к примеру, считают, что борода делает весь род сильным и защищает от напастей.
Клиенты барбершопа — это в основном бизнесмены, успешные люди тридцати-сорока лет, которые кое-чего добились в жизни, следят за своим внешним видом, хотят выглядеть презентабельно и не стесняются ухаживать за собой.
— Женщины оставляют огромные деньги в салонах красоты. А чем хуже мужчины? У нас привыкли экономить на мужчинах, — говорит Анастасия. — Часто вижу, когда одна пара джинсов в год и три футболки считаются достаточным обновлением гардероба. На самом деле это не норма. Мужчин нужно приучать следить и ухаживать за собой. Стричься раз в полгода ненормально.
— Если вы решили отращивать бороду, это будет проверкой вашей воли, — говорит Максим. — Отрастить бороду — дело непростое и требующее терпения. Пустить его на самотек точно не получится. За бородой нужен постоянный уход. Ее следует регулярно ровнять у мастера, иначе борода будет выглядеть непрезентабельно.
Также следует учесть, что для бороды потребуется отдельный шампунь и нужно будет постоянно следить, чтобы в бороде не застряли остатки трапезы.
ИЗ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ — В БАРБЕРЫ
— В Пскове не хватает мастеров-барберов, — сетует Анастасия. — Мы бы очень хотели, чтобы они появились. Профессия — высокооплачиваемая, престижная. В больших городах это уже поняли. Сейчас выпускники школ идут не в институт, а на месячные курсы барберинга, и зарабатывают больше, чем мама с папой вместе. Но главная составляющая успеха, конечно, любовь к профессии.
Вот и Максим Чередник по образованию электромонтер. Эта профессия — дань родителям. А призвание — барберинг.
— Один из наших мастеров в прошлом стоматолог, — рассказывает Анастасия еще одну историю конфликта отцов и детей, к счастью, закончившуюся благополучно. — Получил образование по настоянию отца. Но, когда начал практиковать, понял, что лечить зубы ему неприятно. Человек решил, что хочет быть барбером. Сейчас он добился больших успехов в профессии, и отец его уважает.
Первый раз я сходил в барбершоп пару недель назад. Хотя уже давно видел, что барбершопы стали появляться не только в Питере и Москве, но и у нас. Если сравнивать ощущения, то, конечно, барбершоп в лучшую сторону отличается от обычной парикмахерской. В первую очередь отношением к клиенту и аккуратной работой мастера. Парикмахер в барбершопе никуда не спешит, делает все осмысленно, думает, прикидывает, выполняет много операций ювелирно руками. Параллельно рассказывает, какую лучше сделать стрижку, как укладывать волосы, ухаживать за ними. Стрижка заняла около часа, но время за разговором пролетело незаметно. Предложили даже виски выпить. Сначала в барбершоп сходили мои друзья, похвалили. Но психологически было сложно настроить себя на стрижку за тысячу рублей. Раньше стригся за 150 рублей и за двадцать минут. Но когда я увидел, что у барбершопа есть приложение и там можно забронировать время посещения, то решил попробовать. Это стоит таких денег. Радует современность, стильность, качество и человечность барбершопов.
Андрей Удалов, корреспондент ГТРК «Псков»