Мужская территория

Что нужно знать, прежде чем отращивать бороду, почему жену не стоит брать с собой в барбершоп и чем можно пожертвовать ради необычной профессии. Вслед за большими городами веяния времени не обошли стороной и Псков. В стране настоящий бум на барбершопы. Мужчины тоже хотят выглядеть стильными и ухоженными, они больше времени стали уделять своему внешнему виду. Второй барбершоп открылся в нашем городе полгода назад. Здесь не только стригут, бреют, корректируют бороды, могут также наложить ухаживающие маски, сделать коррекцию бровей, эпиляцию носа и ушей.

Барбершоп нужен для того, чтобы превратить мужчину из обезьяны в человека. Анастасия Антонова, владелица барбершопа

Анастасия родом из Пскова, но давно живет с мужем в Москве. Решила открыть бизнес в родном городе. И готова, ни больше ни меньше, менять менталитет псковичей. — Нужно соответствовать женщинам, — говорит Анастасия. — Если мужчина ухоженный, ему обеспечено больше женского внимания.

Раньше на мужчину, который много времени уделяет своему внешнему виду, смотрели косо. Могли даже возникнуть сомнения в его мужественности. Теперь эти стереотипы уходят в прошлое. Максим Чередник, барбер

Парикмахерскому искусству Максим решил посвятить себя три года назад, около года занимается барберингом и уверен, что нашел себя. — Барберинг — отдельная субкультура с большой историей, — рассказывает Максим. — Первые цирюльники появились еще в средневековой Европе, помимо стрижек и бритья они занимались врачеванием. Наше заведение не только для того, чтобы подстричь волосы и подровнять бороду, но и отдохнуть. Аналог мужского клуба.

ПРАВИЛЬНАЯ БОРОДА

Если отправляетесь в барбершоп, жену или подругу лучше с собой не брать. — Женщины часто пытаются диктовать мастеру и навязать свое видение прекрасного, — говорит Анастасия. — Мужчинам нужно уже, наконец, дать волю самим решать, каким будет их образ. Хороший барбер не только даст рекомендации, как ухаживать за растительностью на лице, но при необходимости и поработает в целом над вашим стилем. Но главное — грамотный мастер подберет бороду под ваш тип лица. Такую, которая сможет скрыть недостатки — скорректировать недостаточно мужественный подбородок, при необходимости добавить лицу ширины или, напротив, сгладить слишком выдающиеся скулы. — Борода идет любому мужчине, главное, правильно выбрать ее форму, — уверен Максим. Правильной бородой можно исправить любое лицо. Зачем отращивать бороду? Кому-то банально лень бриться, кому-то необходимость этого атрибута мужественности на лице диктует религия, как, например, православным батюшкам. Их антагонисты-язычники тоже отращивают бороду. Некоторые клиенты, к примеру, считают, что борода делает весь род сильным и защищает от напастей.

ПРОВЕРКА ВОЛИ

Клиенты барбершопа — это в основном бизнесмены, успешные люди тридцати-сорока лет, которые кое-чего добились в жизни, следят за своим внешним видом, хотят выглядеть презентабельно и не стесняются ухаживать за собой. — Женщины оставляют огромные деньги в салонах красоты. А чем хуже мужчины? У нас привыкли экономить на мужчинах, — говорит Анастасия. — Часто вижу, когда одна пара джинсов в год и три футболки считаются достаточным обновлением гардероба. На самом деле это не норма. Мужчин нужно приучать следить и ухаживать за собой. Стричься раз в полгода ненормально. — Если вы решили отращивать бороду, это будет проверкой вашей воли, — говорит Максим. — Отрастить бороду — дело непростое и требующее терпения. Пустить его на самотек точно не получится. За бородой нужен постоянный уход. Ее следует регулярно ровнять у мастера, иначе борода будет выглядеть непрезентабельно. Также следует учесть, что для бороды потребуется отдельный шампунь и нужно будет постоянно следить, чтобы в бороде не застряли остатки трапезы.

ИЗ ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ — В БАРБЕРЫ

— В Пскове не хватает мастеров-барберов, — сетует Анастасия. — Мы бы очень хотели, чтобы они появились. Профессия — высокооплачиваемая, престижная. В больших городах это уже поняли. Сейчас выпускники школ идут не в институт, а на месячные курсы барберинга, и зарабатывают больше, чем мама с папой вместе. Но главная составляющая успеха, конечно, любовь к профессии. Вот и Максим Чередник по образованию электромонтер. Эта профессия — дань родителям. А призвание — барберинг. — Один из наших мастеров в прошлом стоматолог, — рассказывает Анастасия еще одну историю конфликта отцов и детей, к счастью, закончившуюся благополучно. — Получил образование по настоянию отца. Но, когда начал практиковать, понял, что лечить зубы ему неприятно. Человек решил, что хочет быть барбером. Сейчас он добился больших успехов в профессии, и отец его уважает.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ