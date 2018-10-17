В поисках бизнес-ангела

В прошлом году в Псковской области проходил региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России», участие в котором принимали начинающие бизнесмены. По итогам презентации бизнес-проектов жюри, в состав которого входили в том числе представители псковского бизнес-сообщества, выбрало победителей в четырех номинациях: «Производство года», «Открытие года», «Работодатель года» и «Социальный бизнес года». Ими стали открывший в Гдове пекарню Кирилл Филиппов, владелец сервиса по ремонту бытовой техники из Опочки Сергей Буянов и псковичи Алеся Яковлева и Денис Матвеев. Спустя почти год после подведения итогов конкурса «Псковская правда» решила узнать о судьбе финалистов и о том, насколько им удалось реализовать планы по развитию бизнеса.
Как выяснилось, даже удачно запущенные проекты не всегда имеют шанс на продолжение. Так, к сожалению, и года не проработал открытый Денисом Матвеевым и его командой Центр молодежных инициатив и интеллектуального развития «Перспектива». Впрочем, бизнес-идеи авторов других проектов также претерпевают изменения по ходу реализации, но и успехи тоже есть.
— Открыли третий магазин по направлению в город Сланцы, — рассказывает победитель конкурса в номинации «Производство года» предприниматель Кирилл Филиппов.
В 2016 году 19-летний предприниматель из Гдовского района открыл в деревне Спицино пекарню «На Паяхъ» и стал первым, кто освоил производство хлеба на заквасках. И хотя опыт пришлось нарабатывать в процессе, бизнес развивался достаточно успешно: были открыты два своих фирменных магазина в Гдовском районе и планировалось расширение географии розничной продажи хлеба.
— Планов по открытию магазинов в Пскове пока нет. Логистика не позволяет. Выбрали противоположное направление: следующий, четвертый, планируем в Гдове, — говорит предприниматель. Другие планы, по его словам, тоже «потихоньку реализовываются»:
— Посещаем международные выставки, отсматриваем новые тенденции. Но бережем традиции и от чистого хлеба не откажемся, несмотря на его более высокую стоимость, — отмечает он.
По словам Кирилла Филиппова, трудностей с кадрами, которые были на начальном этапе, тоже стало меньше:
— За два года мы заработали четыре грамоты за качество продукции и имя. Поэтому есть желающие работать. В штате 15 человек вместе с продавцами. Коллектив пекарни — это уже команда. И там точно знают, что главное у нас — качество! К этому было сложно приучить, но теперь все понимают и потому гордятся своей продукцией. Это самое главное.
Есть свои планы по развитию детской развивающей студии «Сонатал» и у победителя в номинации «Работодатель» Алеси Яковлевой. Презентуя проект, она рассказала о программе пренатального музыкального развития плода, которая была апробирована в 80-х годах прошлого века педагогом-ученым Михаилом Лазаревым. Это направление предприниматель хотела реализовывать на базе детской студии в женской консультации Пскова.
Проект работает. Пока мы поменяли местоположение, но направления деятельности стараемся сохранить. Расширения у нас не произошло, скорее, оптимизация расходов. Но для меня это не шаг назад, а новый этап перед новыми возможностями.
Алеся Яковлева, предпринимательУ победителя в номинации «Открытие года» Сергея Буянова бизнес-проект по ремонту бытовой техники, по его словам, пока переходит в фазу «зимней спячки»:
Почти весь год работал в сервисе, занимался ремонтами, пробовал себя в качестве работодателя. Но в настоящее время отказался от аренды сервиса и съехал из арендуемого помещения. При этом ИП я не закрыл. Работы продолжаю выполнять.
Сергей Буянов, предпринимательПо словам Сергея, предпринять такие меры вынудили финансовые проблемы:
— Той зимой у меня была такая ситуация: работаю, за запчастями езжу, а клиенты в январе-феврале свои заказы не забирали. А если вещи не забирают — у меня нет денег. В этом году решил не повторять такого опыта. И с весны собираюсь снова выстраивать свой бизнес, но несколько по-другому. Буду искать человека, который во все это дело захочет вложить деньги. Без определенных вложений это сделать довольно сложно.
Причем Сергей отмечает, что ищет не просто инвестора:
— Я, скорее, ищу не инвестора, а бизнес-ангела — человека, который бы захотел к проекту еще свои организаторские способности приложить. Потому что у меня потенциал есть, я легко выхожу на новые направления работы. А вот структурировать и сделать из набора знаний, умений, навыков конкретно работающую модель бизнеса я пока еще не научился. Мне важно, чтоб человек это умел делать. Поэтому я ищу такого партнера, чтобы вложил деньги и приложил усилия по организации.
Предприниматель уверен, что шансы найти такого партнера есть. Участвуя в конкурсе «Молодой предприниматель», он понял, что в своих проблемах не одинок и многие молодые люди в регионе и в стране тоже хотят развивать свой бизнес.
— Участие в конкурсах однозначно помогает, — говорит он. — Живя в маленьком городе и не видя вокруг молодых людей, которые пытаются что-то делать, я чувствовал себя практически белой вороной. Но съездил в Псков — понял, что такие ребята есть. Съездил в Москву — вообще изумился количеству таких ребят. И опять же — произошел обмен контактами. Несколько раз я на заседании Молодежного парламента выступал с предложениями от нашего района — на тему того, что можно изменить, чтобы подвигнуть молодых людей открывать бизнес. Это полезно: я свое мнение высказал и услышал, что у других предпринимателей в разных сферах проблемы похожие. Поэтому закрывать бизнес не планирую. Буду продолжать этим заниматься. Зиму «перезимую», а с весны начну заново.