Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика

В поисках бизнес-ангела

Победители регионального предпринимательского конкурса спустя год рассказали об успехах и проблемах реализации своих проектов

Текст:
Светлана Синцова
17 октября 2018 года, 09:53
Фото: из личного архива Кирилла Филиппова
0

В прошлом году в Псковской области проходил региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России», участие в котором принимали начинающие бизнесмены. По итогам презентации бизнес-проектов жюри, в состав которого входили в том числе представители псковского бизнес-сообщества, выбрало победителей в четырех номинациях: «Производство года», «Открытие года», «Работодатель года» и «Социальный бизнес года». Ими стали открывший в Гдове пекарню Кирилл Филиппов, владелец сервиса по ремонту бытовой техники из Опочки Сергей Буянов и псковичи Алеся Яковлева и Денис Матвеев. Спустя почти год после подведения итогов конкурса «Псковская правда» решила узнать о судьбе финалистов и о том, насколько им удалось реализовать планы по развитию бизнеса.

Как выяснилось, даже удачно запущенные проекты не всегда имеют шанс на продолжение. Так, к сожалению, и года не проработал открытый Денисом Матвеевым и его командой Центр молодежных инициатив и интеллектуального развития «Перспектива». Впрочем, бизнес-идеи авторов других проектов также претерпевают изменения по ходу реализации, но и успехи тоже есть.

ЧЕТЫРЕ ГРАМОТЫ И ИМЯ

— Открыли третий магазин по направлению в город Сланцы, — рассказывает победитель конкурса в номинации «Производство года» предприниматель Кирилл Филиппов.

В 2016 году 19-летний предприниматель из Гдовского района открыл в деревне Спицино пекарню «На Паяхъ» и стал первым, кто освоил производство хлеба на заквасках. И хотя опыт пришлось нарабатывать в процессе, бизнес развивался достаточно успешно: были открыты два своих фирменных магазина в Гдовском районе и планировалось расширение географии розничной продажи хлеба.

— Планов по открытию магазинов в Пскове пока нет. Логистика не позволяет. Выбрали противоположное направление: следующий, четвертый, планируем в Гдове, — говорит предприниматель. Другие планы, по его словам, тоже «потихоньку реализовываются»:

— Посещаем международные выставки, отсматриваем новые тенденции. Но бережем традиции и от чистого хлеба не откажемся, несмотря на его более высокую стоимость, — отмечает он.

По словам Кирилла Филиппова, трудностей с кадрами, которые были на начальном этапе, тоже стало меньше:

— За два года мы заработали четыре грамоты за качество продукции и имя. Поэтому есть желающие работать. В штате 15 человек вместе с продавцами. Коллектив пекарни — это уже команда. И там точно знают, что главное у нас — качество! К этому было сложно приучить, но теперь все понимают и потому гордятся своей продукцией. Это самое главное.

НОВЫЙ ЭТАП

Есть свои планы по развитию детской развивающей студии «Сонатал» и у победителя в номинации «Работодатель» Алеси Яковлевой. Презентуя проект, она рассказала о программе пренатального музыкального развития плода, которая была апробирована в 80-х годах прошлого века педагогом-ученым Михаилом Лазаревым. Это направление предприниматель хотела реализовывать на базе детской студии в женской консультации Пскова.

Проект работает. Пока мы поменяли местоположение, но направления деятельности стараемся сохранить. Расширения у нас не произошло, скорее, оптимизация расходов. Но для меня это не шаг назад, а новый этап перед новыми возможностями.

Алеся Яковлева, предприниматель

ПЕРЕЗИМУЮ И НАЧНУ ЗАНОВО

У победителя в номинации «Открытие года» Сергея Буянова бизнес-проект по ремонту бытовой техники, по его словам, пока переходит в фазу «зимней спячки»:

Почти весь год работал в сервисе, занимался ремонтами, пробовал себя в качестве работодателя. Но в настоящее время отказался от аренды сервиса и съехал из арендуемого помещения. При этом ИП я не закрыл. Работы продолжаю выполнять.

Сергей Буянов, предприниматель
По словам Сергея, предпринять такие меры вынудили финансовые проблемы:

— Той зимой у меня была такая ситуация: работаю, за запчастями езжу, а клиенты в январе-феврале свои заказы не забирали. А если вещи не забирают — у меня нет денег. В этом году решил не повторять такого опыта. И с весны собираюсь снова выстраивать свой бизнес, но несколько по-другому. Буду искать человека, который во все это дело захочет вложить деньги. Без определенных вложений это сделать довольно сложно.

Причем Сергей отмечает, что ищет не просто инвестора:

— Я, скорее, ищу не инвестора, а бизнес-ангела — человека, который бы захотел к проекту еще свои организаторские способности приложить. Потому что у меня потенциал есть, я легко выхожу на новые направления работы. А вот структурировать и сделать из набора знаний, умений, навыков конкретно работающую модель бизнеса я пока еще не научился. Мне важно, чтоб человек это умел делать. Поэтому я ищу такого партнера, чтобы вложил деньги и приложил усилия по организации.

Предприниматель уверен, что шансы найти такого партнера есть. Участвуя в конкурсе «Молодой предприниматель», он понял, что в своих проблемах не одинок и многие молодые люди в регионе и в стране тоже хотят развивать свой бизнес.

— Участие в конкурсах однозначно помогает, — говорит он. — Живя в маленьком городе и не видя вокруг молодых людей, которые пытаются что-то делать, я чувствовал себя практически белой вороной. Но съездил в Псков — понял, что такие ребята есть. Съездил в Москву — вообще изумился количеству таких ребят. И опять же — произошел обмен контактами. Несколько раз я на заседании Молодежного парламента выступал с предложениями от нашего района — на тему того, что можно изменить, чтобы подвигнуть молодых людей открывать бизнес. Это полезно: я свое мнение высказал и услышал, что у других предпринимателей в разных сферах проблемы похожие. Поэтому закрывать бизнес не планирую. Буду продолжать этим заниматься. Зиму «перезимую», а с весны начну заново. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика
1 ноября 11:29

«Псков сможет избежать ошибок Флоренции»

Псковичам предлагают не рассматривать туристов в качестве источника дохода

Экономика
1 ноября 09:37

Мужская территория

Мода на барбершопы добралась и до Пскова

Экономика / Инвестиции
22 октября 09:33

Больший потенциал

Нинель Салагаева считает, что у Псковской области есть все предпосылки стать экономически сильным регионом

4 ноября

  • Псковичи отмечают праздник стрит-артом
  • Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
  • Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
  • Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
  • Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
  • Сегодня отмечают День народного единства

    • 3 ноября

  • Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
  • В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
  • Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове
  • Дополнительные «Ласточки» пустят между Псковом и Петербургом 3 и 5 ноября
  • В Псковском районе продолжают розыск пропавшей женщины
  • В субботу псковичей ожидает дождливая погода

    • 2 ноября

  • Более 270 мероприятий пройдут в Псковской области в День народного единства (ПРОГРАММА)
  • Двор дома ул. Невского, 1 прошёл официальную приемку после ремонта
  • Михаил Ведерников – разведчикам: Благодарю всех, кто честно и с достоинством несёт военную службу
  • Новый детский сад на 120 мест построят в Псковском районе
  • В Порховском, Бежаницком и Островском районах завершается капремонт мостов
  • В Великих Луках задержали квартирантку, которая обокрала владельцев жилья
  • Губернатор объявил о назначении руководителей трех новых управлений
  • На следующей неделе в Пскове состоится открытие школы дизайна и ремесел
  • Разыскивается псковичка Светлана Серка, пропавшая в 2005 году (ФОТО)
  • Команда Псковской области по плаванию вернулась из Сыктывкара с медалями
  • В областное Собрание внесён проект бюджета на 2019 год и плановый двухлетний период
  • Расписание электрички по маршруту «Псков-Луга» изменится 3 ноября
  • Псковские полицейские ищут свидетелей ДТП месячной давности

    • 1 ноября

  • Презентация региональной приемной проекта «Великие имена России» состоялась в Пскове
  • В Псковской области арестовали насильника девочки, которого искали несколько месяцев
  • Иван Цецерский поздравил настоятеля воинского храма Александра Невского отца Олега Теора с днём рождения
  • Гибкую тарифную сетку для месячных проездных билетов разрабатывают в Псковской области
  • Михаил Ведерников – аграриям: Ваши упорство и труд достойны самой высокой оценки и глубокого уважения

    • Новости

    Общество
    Ольга Нефёдова 2 ноября 10:46

    Не могу молчать

    Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

    Экономика / Туризм
    19 октября 09:15

    Автобусом и на «Ласточке»

    Российские школьники едут на Псковщину, чтобы попасть на «Живые уроки»

    Экономика / ЖКХ
    12 октября 10:05

    Платим за тепло круглый год

    Почему с заменой одной котельной на другую дешевле не стало