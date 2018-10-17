В поисках бизнес-ангела

В прошлом году в Псковской области проходил региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России», участие в котором принимали начинающие бизнесмены. По итогам презентации бизнес-проектов жюри, в состав которого входили в том числе представители псковского бизнес-сообщества, выбрало победителей в четырех номинациях: «Производство года», «Открытие года», «Работодатель года» и «Социальный бизнес года». Ими стали открывший в Гдове пекарню Кирилл Филиппов, владелец сервиса по ремонту бытовой техники из Опочки Сергей Буянов и псковичи Алеся Яковлева и Денис Матвеев. Спустя почти год после подведения итогов конкурса «Псковская правда» решила узнать о судьбе финалистов и о том, насколько им удалось реализовать планы по развитию бизнеса. Как выяснилось, даже удачно запущенные проекты не всегда имеют шанс на продолжение. Так, к сожалению, и года не проработал открытый Денисом Матвеевым и его командой Центр молодежных инициатив и интеллектуального развития «Перспектива». Впрочем, бизнес-идеи авторов других проектов также претерпевают изменения по ходу реализации, но и успехи тоже есть.

ЧЕТЫРЕ ГРАМОТЫ И ИМЯ

— Открыли третий магазин по направлению в город Сланцы, — рассказывает победитель конкурса в номинации «Производство года» предприниматель Кирилл Филиппов. В 2016 году 19-летний предприниматель из Гдовского района открыл в деревне Спицино пекарню «На Паяхъ» и стал первым, кто освоил производство хлеба на заквасках. И хотя опыт пришлось нарабатывать в процессе, бизнес развивался достаточно успешно: были открыты два своих фирменных магазина в Гдовском районе и планировалось расширение географии розничной продажи хлеба. — Планов по открытию магазинов в Пскове пока нет. Логистика не позволяет. Выбрали противоположное направление: следующий, четвертый, планируем в Гдове, — говорит предприниматель. Другие планы, по его словам, тоже «потихоньку реализовываются»: — Посещаем международные выставки, отсматриваем новые тенденции. Но бережем традиции и от чистого хлеба не откажемся, несмотря на его более высокую стоимость, — отмечает он. По словам Кирилла Филиппова, трудностей с кадрами, которые были на начальном этапе, тоже стало меньше: — За два года мы заработали четыре грамоты за качество продукции и имя. Поэтому есть желающие работать. В штате 15 человек вместе с продавцами. Коллектив пекарни — это уже команда. И там точно знают, что главное у нас — качество! К этому было сложно приучить, но теперь все понимают и потому гордятся своей продукцией. Это самое главное.

НОВЫЙ ЭТАП

Есть свои планы по развитию детской развивающей студии «Сонатал» и у победителя в номинации «Работодатель» Алеси Яковлевой. Презентуя проект, она рассказала о программе пренатального музыкального развития плода, которая была апробирована в 80-х годах прошлого века педагогом-ученым Михаилом Лазаревым. Это направление предприниматель хотела реализовывать на базе детской студии в женской консультации Пскова.

Проект работает. Пока мы поменяли местоположение, но направления деятельности стараемся сохранить. Расширения у нас не произошло, скорее, оптимизация расходов. Но для меня это не шаг назад, а новый этап перед новыми возможностями. Алеся Яковлева, предприниматель

ПЕРЕЗИМУЮ И НАЧНУ ЗАНОВО

У победителя в номинации «Открытие года» Сергея Буянова бизнес-проект по ремонту бытовой техники, по его словам, пока переходит в фазу «зимней спячки»:

Почти весь год работал в сервисе, занимался ремонтами, пробовал себя в качестве работодателя. Но в настоящее время отказался от аренды сервиса и съехал из арендуемого помещения. При этом ИП я не закрыл. Работы продолжаю выполнять. Сергей Буянов, предприниматель