На котлетах и биотопливе

Какими качествами должен обладать владелец собственного бизнеса? Откуда берутся хорошие идеи? Где научиться правильному ведению дела? Где заручиться поддержкой? На эти и другие вопросы отвечают герои совместного проекта «Псковской правды» и Фонда гарантий и развития предпринимательства – структуры, созданной для помощи малому и среднему бизнесу в Псковской области. Псковские предприниматели рассказывают о становлении своего бизнеса и о роли в его развитии качественных и своевременных мер поддержки.

ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ

Бизнес-проект предпринимателя из Стругокрасненского района Марины Афанасенко связан с общепитом. С 2012 года в поселке работает кафе, посетителям которого предлагают блюда домашней кухни.

До открытия кафе я тоже занималась предпринимательской деятельностью, было два киоска. Но в связи с появлением сетевых магазинов торговля стала идти хуже. Пришлось думать, что делать дальше. Марина Афанасенко, предприниматель

Идею открыть в поселке кафе подала дочь: - Одна бы я не решилась. Дочь предложила попробовать открыть кафе. Взяли в аренду подходящее помещение, рискнули. И пошло. Жителям поселка кафе предлагает отведать блюда домашней кухни. Никакой экзотики, а вкусные котлетки, поджарка, разные виды салатов и супов. Основной наплыв посетителей – в обеденное время. Но однообразных бизнес-ланчей здесь нет. - Комплексных обедов мы не делаем. Зато предлагаем разнообразные блюда, и каждый может выбрать все что захочет. Стараемся, чтобы все было по-домашнему, и главное – из свежих продуктов. Качество продукции всегда проверяем. За шесть лет работы в кафе сформировался небольшой, но дружный коллектив: повара, продавцы за прилавком, технический персонал. Марина и ее дочь тоже постоянно находятся на работе и подменяют сотрудников за прилавком. - Отдыхать даже некогда. Бывает, раз в год на недельку вырвусь в санаторий здоровье поправить, передохнуть. И опять работа на первом плане. В этом году вышла на пенсию, но даже не представляю себя без работы. А разобраться в тонкостях продвижения продукции или работы помогают семинары, которые проводит Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области. В этом году особенно актуальны темы, вязанные с установкой и эксплуатацией онлайн-касс. - Очень полезным было участие в семинаре по работе с онлайн-кассами, который проводил Фонд. Участие в мероприятии было для наших предпринимателей совершенно бесплатным. Более того, не пришлось даже ехать в Псков. Потому что лекторы сами приехали к нам в поселок. По ее словам, это не единственное обучающее мероприятие Фонда, которое прошло в Стругах Красных. Организация нередко проводит выездные мероприятия в конференц-зале местной библиотеки. - Стараюсь, по возможности, посещать семинары и консультации, которые проводит Фонд, - отметила Марина.

ОТ ЛЕСОЗАГОТОВКИ ДО БИОТОПЛИВА

Также в Стругокрасненском районе успешно работает предприятие по лесозаготовке и деревопереработке. Пятнадцать лет назад местный предприниматель Андрей Темирбулатов решил заняться заготовкой леса.

А здесь других идей для бизнеса и нет. Это Стругокрасненский район. Здесь либо занимаешься лесом, либо торговлей, либо ничем не занимаешься. Андрей Темирбулатов, предприниматель

Изначально предприятие было небольшим и все работы выполнялись силами четырех сотрудников. Но по мере развития коллектив рос, закупали новую технику. По словам Андрея, на начальном этапе развитию бизнеса очень помогал Фонд гарантий и развития предпринимательства. Предприниматель брал микрозаём на покупку техники и на оборотные средства, пополнение капитала. Причем за заемными средствами обращались неоднократно. - Преимущество работы с Фондом – это быстрота решения всех вопросов. Хороша ложка к обеду, - говорит Андрей Темирбулатов. В настоящее время все обязательства перед Фондом выполнены и очередные кредитные средства не требуются. Однако помощь от организации все равно есть – в виде приглашений на обучающие семинары. - Фонд проводит семинары для бухгалтеров и руководителей. Неоднократно принимали в них участие, повышали свою квалификацию, - говорит Андрей. - Мы очень благодарны Фонду за поддержку на начальном этапе. С нуля очень сложно сдвинутся в сторону, желательно положительную. А дальше - намного легче, проще. Уже и опыт есть, и знания, и техника, и наработки.

Сейчас предприятие представляет собой большой лесозаготовительный комплекс с годовым оборотом порядка 150-160 млн рублей в год, на котором трудится свыше 60 человек и работает порядка 20 единиц лесозаготовительной техники. Причем техника новая, 2017-18 года производства. Лес частично перерабатывают, частично продают в виде кругляка. В основном, на внутреннем рынке. - Сейчас строим новый цех по переработке древесных отходов. Это и отходы, которые появляются в лесу при заготовке, и отходы, которые образуются при лесопилении. Горбыль, опилки, щепа – все это будет перерабатываться в топливные гранулы, так называемое биотопливо. Цех начнет работу в начале следующего года. Пока ведутся работы по монтажу оборудования. На сегодняшний день для Псковской области это крупнейший подобный проект и по объему инвестиций, и по срокам исполнения.

РАБОТАТЬ НА СЕБЯ

«Центр интерактивных экскурсий и программ в Пскове» псковича Никиты Подлинева – это бизнес, который вырос из хобби. Хотя сам предприниматель бизнесом свой проект не называет.

Бизнес - это громко сказано. Мою деятельность, наверное, можно было бы назвать модным нынче словом «фриланс». Ведь всю работу приходится делать самому. Работников я не нанимал. Основным источником дохода являются проводимые мною самостоятельно экскурсии. И знаете, мне нравится. Работать на себя интересно и здорово. Никита Подлинев, предприниматель

В течение семи лет сотрудник музея Никита Подлинев разрабатывал и проводил интерактивные программы для детей, параллельно занимаясь исторической реконструкцией. А потом решил объединить работу и хобби в одном проекте. - Решил, что смогу сделать собственное дело, используя интерактивный подход к организации экскурсий, – вспоминает Никита Подлинев. В начале 2017 года Никита уволился из музея и, разработав бизнес-план, получил субсидию на открытие собственного бизнеса от Центра занятости. Полученные средства потратил на приобретение инвентаря для интерактивных программ. И уже в конце лета Центр интерактивных экскурсий начал свою работу. По словам Никиты, разработанная им программа «Битва дружин» предусматривает имитацию групповых боев. Интерактивная часть предваряется рассказом о месте, где это будет происходить.