На котлетах и биотопливе

Какими качествами должен обладать владелец собственного бизнеса? Откуда берутся хорошие идеи? Где научиться правильному ведению дела? Где заручиться поддержкой? На эти и другие вопросы отвечают герои совместного проекта «Псковской правды» и Фонда гарантий и развития предпринимательства – структуры, созданной для помощи малому и среднему бизнесу в Псковской области. Псковские предприниматели рассказывают о становлении своего бизнеса и о роли в его развитии качественных и своевременных мер поддержки.
Бизнес-проект предпринимателя из Стругокрасненского района Марины Афанасенко связан с общепитом. С 2012 года в поселке работает кафе, посетителям которого предлагают блюда домашней кухни.
До открытия кафе я тоже занималась предпринимательской деятельностью, было два киоска. Но в связи с появлением сетевых магазинов торговля стала идти хуже. Пришлось думать, что делать дальше.
Марина Афанасенко, предпринимательИдею открыть в поселке кафе подала дочь:
- Одна бы я не решилась. Дочь предложила попробовать открыть кафе. Взяли в аренду подходящее помещение, рискнули. И пошло.
Жителям поселка кафе предлагает отведать блюда домашней кухни. Никакой экзотики, а вкусные котлетки, поджарка, разные виды салатов и супов. Основной наплыв посетителей – в обеденное время. Но однообразных бизнес-ланчей здесь нет.
- Комплексных обедов мы не делаем. Зато предлагаем разнообразные блюда, и каждый может выбрать все что захочет. Стараемся, чтобы все было по-домашнему, и главное – из свежих продуктов. Качество продукции всегда проверяем.
За шесть лет работы в кафе сформировался небольшой, но дружный коллектив: повара, продавцы за прилавком, технический персонал. Марина и ее дочь тоже постоянно находятся на работе и подменяют сотрудников за прилавком.
- Отдыхать даже некогда. Бывает, раз в год на недельку вырвусь в санаторий здоровье поправить, передохнуть. И опять работа на первом плане. В этом году вышла на пенсию, но даже не представляю себя без работы.
А разобраться в тонкостях продвижения продукции или работы помогают семинары, которые проводит Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области. В этом году особенно актуальны темы, вязанные с установкой и эксплуатацией онлайн-касс.
- Очень полезным было участие в семинаре по работе с онлайн-кассами, который проводил Фонд. Участие в мероприятии было для наших предпринимателей совершенно бесплатным. Более того, не пришлось даже ехать в Псков. Потому что лекторы сами приехали к нам в поселок.
По ее словам, это не единственное обучающее мероприятие Фонда, которое прошло в Стругах Красных. Организация нередко проводит выездные мероприятия в конференц-зале местной библиотеки.
- Стараюсь, по возможности, посещать семинары и консультации, которые проводит Фонд, - отметила Марина.
ОТ ЛЕСОЗАГОТОВКИ ДО БИОТОПЛИВАТакже в Стругокрасненском районе успешно работает предприятие по лесозаготовке и деревопереработке. Пятнадцать лет назад местный предприниматель Андрей Темирбулатов решил заняться заготовкой леса.
А здесь других идей для бизнеса и нет. Это Стругокрасненский район. Здесь либо занимаешься лесом, либо торговлей, либо ничем не занимаешься.
Андрей Темирбулатов, предпринимательИзначально предприятие было небольшим и все работы выполнялись силами четырех сотрудников. Но по мере развития коллектив рос, закупали новую технику. По словам Андрея, на начальном этапе развитию бизнеса очень помогал Фонд гарантий и развития предпринимательства. Предприниматель брал микрозаём на покупку техники и на оборотные средства, пополнение капитала. Причем за заемными средствами обращались неоднократно.
- Преимущество работы с Фондом – это быстрота решения всех вопросов. Хороша ложка к обеду, - говорит Андрей Темирбулатов.
В настоящее время все обязательства перед Фондом выполнены и очередные кредитные средства не требуются. Однако помощь от организации все равно есть – в виде приглашений на обучающие семинары.
- Фонд проводит семинары для бухгалтеров и руководителей. Неоднократно принимали в них участие, повышали свою квалификацию, - говорит Андрей. - Мы очень благодарны Фонду за поддержку на начальном этапе. С нуля очень сложно сдвинутся в сторону, желательно положительную. А дальше - намного легче, проще. Уже и опыт есть, и знания, и техника, и наработки.
Сейчас предприятие представляет собой большой лесозаготовительный комплекс с годовым оборотом порядка 150-160 млн рублей в год, на котором трудится свыше 60 человек и работает порядка 20 единиц лесозаготовительной техники. Причем техника новая, 2017-18 года производства.
Фото предоставлено Андреем Темирбулатовым
Лес частично перерабатывают, частично продают в виде кругляка. В основном, на внутреннем рынке.
- Сейчас строим новый цех по переработке древесных отходов. Это и отходы, которые появляются в лесу при заготовке, и отходы, которые образуются при лесопилении. Горбыль, опилки, щепа – все это будет перерабатываться в топливные гранулы, так называемое биотопливо. Цех начнет работу в начале следующего года. Пока ведутся работы по монтажу оборудования. На сегодняшний день для Псковской области это крупнейший подобный проект и по объему инвестиций, и по срокам исполнения.
«Центр интерактивных экскурсий и программ в Пскове» псковича Никиты Подлинева – это бизнес, который вырос из хобби. Хотя сам предприниматель бизнесом свой проект не называет.
Бизнес - это громко сказано. Мою деятельность, наверное, можно было бы назвать модным нынче словом «фриланс». Ведь всю работу приходится делать самому. Работников я не нанимал. Основным источником дохода являются проводимые мною самостоятельно экскурсии. И знаете, мне нравится. Работать на себя интересно и здорово.
Никита Подлинев, предпринимательВ течение семи лет сотрудник музея Никита Подлинев разрабатывал и проводил интерактивные программы для детей, параллельно занимаясь исторической реконструкцией. А потом решил объединить работу и хобби в одном проекте.
- Решил, что смогу сделать собственное дело, используя интерактивный подход к организации экскурсий, – вспоминает Никита Подлинев.
В начале 2017 года Никита уволился из музея и, разработав бизнес-план, получил субсидию на открытие собственного бизнеса от Центра занятости. Полученные средства потратил на приобретение инвентаря для интерактивных программ. И уже в конце лета Центр интерактивных экскурсий начал свою работу. По словам Никиты, разработанная им программа «Битва дружин» предусматривает имитацию групповых боев. Интерактивная часть предваряется рассказом о месте, где это будет происходить.
Экскурсионный бизнес Никиты развивается хорошими темпами – работы много. Основной спрос, правда, на классические экскурсии, но в интерактивных программах, по словам нашего собеседника, потребность тоже растет:
Фото предоставлено Никитой Подлиневым
- Пока их немного, но за первое полугодие этого года таких программ было больше, чем за второе полугодие прошлого года. Кроме того, с этим же снаряжением удалось организовать детские интерактивные площадки на фестивалях «Хельга» и «Железный град». Ребятам очень понравилось. Многие заинтересовались исторической реконструкцией. А главное - в этом году мы придумали новую программу «Мастер-класс по средневековым ремеслам и танцам», на нее тоже хороший спрос.
Программу «Битва дружин» Никита проводит в Покровской башне, но иногда, если это удобно заказчику, на территории Довмонтова города. Отдельные элементы интерактивных программ используются и в стандартных экскурсиях.
- Интерактивные программы обычно заказывают туристические фирмы для гостей из других регионов. «Мастер-класс по средневековым ремеслам и танцам» у нас заказывали пока чаще фирмы их Санкт-Петербурга, однако есть опыт работы и с псковскими фирмами. Также одну программу мы проводили непосредственно по приглашению ресторана Hansa, был хороший опыт работы с рестораном «Башня». «Битву дружин» у нас заказывали как туристические фирмы, так псковские школы. Основной спрос, правда, пока из-за пределов Псковской области.
Несмотря на то что больших затрат на открытие бизнеса не потребовалось и помогла субсидия, сложности на начальном этапе были: нужно было разобраться в налоговом законодательстве и других вопросах, связанных с открытием своего дела.
- Фонд оказал ощутимую помощь мне как новому субъекту малого бизнеса. Помощь, прежде всего, даже не материальную (хотя в этом году и она очень подсобила), а психологическую. Было очень важно понимать, что есть структуры, готовые помочь тебе разобраться в целом ряде сложностей «свободного плавания». Благодаря организованным Фондом информационным мероприятиям удалось узнать об имеющихся возможностях, - говорит Никита.
В этом году Фонд помог предпринимателю получить дополнительные знания по профессии экскурсовода – софинансировал обучение на курсах профессиональной переподготовки по направлению «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» при Псковском государственном университете.
- Обучение оказалось весьма полезным, а ведь без финансовой помощи Фонда я бы, скорее всего, не нашел бы времени и возможностей его пройти, - отмечает Никита Подлинев.