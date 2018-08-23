Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика

На котлетах и биотопливе

Имитация сражений, домашние обеды или топливо из опилок –  как создать успешный бизнес из того, что умеешь делать

Текст:
Светлана Синцова
23 августа 2018 года, 11:38
Фото: 2gis.ru
0

Какими качествами должен обладать владелец собственного бизнеса? Откуда берутся хорошие идеи? Где научиться правильному ведению дела? Где заручиться поддержкой? На эти и другие вопросы отвечают герои совместного проекта «Псковской правды» и Фонда гарантий и развития предпринимательства – структуры, созданной для помощи малому и среднему бизнесу в Псковской области. Псковские предприниматели рассказывают о становлении своего бизнеса и о роли в его развитии качественных и своевременных мер поддержки.

ДОМАШНИЕ ОБЕДЫ

Бизнес-проект предпринимателя из Стругокрасненского района Марины Афанасенко связан с общепитом. С 2012 года в поселке работает кафе, посетителям которого предлагают блюда домашней кухни.

До открытия кафе я тоже занималась предпринимательской деятельностью, было два киоска. Но в связи с появлением сетевых магазинов торговля стала идти хуже. Пришлось думать, что делать дальше.

Марина Афанасенко, предприниматель
Идею открыть в поселке кафе подала дочь:

- Одна бы я не решилась. Дочь предложила попробовать открыть кафе. Взяли в аренду подходящее помещение, рискнули. И пошло.

Жителям поселка кафе предлагает отведать блюда домашней кухни. Никакой экзотики, а вкусные котлетки, поджарка, разные виды салатов и супов. Основной наплыв посетителей – в обеденное время. Но однообразных бизнес-ланчей здесь нет.

- Комплексных обедов мы не делаем. Зато предлагаем разнообразные блюда, и каждый может выбрать все что захочет. Стараемся, чтобы все было по-домашнему, и главное – из свежих продуктов. Качество продукции всегда проверяем.

За шесть лет работы в кафе сформировался небольшой, но дружный коллектив: повара, продавцы за прилавком, технический персонал. Марина и ее дочь тоже постоянно находятся на работе и подменяют сотрудников за прилавком.

- Отдыхать даже некогда. Бывает, раз в год на недельку вырвусь в санаторий здоровье поправить, передохнуть. И опять работа на первом плане. В этом году вышла на пенсию, но даже не представляю себя без работы.

А разобраться в тонкостях продвижения продукции или работы помогают семинары, которые проводит Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области. В этом году особенно актуальны темы, вязанные с установкой и эксплуатацией онлайн-касс.

- Очень полезным было участие в семинаре по работе с онлайн-кассами, который проводил Фонд. Участие в мероприятии было для наших предпринимателей совершенно бесплатным. Более того, не пришлось даже ехать в Псков. Потому что лекторы сами приехали к нам в поселок.

По ее словам, это не единственное обучающее мероприятие Фонда, которое прошло в Стругах Красных. Организация нередко проводит выездные мероприятия в конференц-зале местной библиотеки.

- Стараюсь, по возможности, посещать семинары и консультации, которые проводит Фонд, - отметила Марина.

ОТ ЛЕСОЗАГОТОВКИ ДО БИОТОПЛИВА

Также в Стругокрасненском районе успешно работает предприятие по лесозаготовке и деревопереработке. Пятнадцать лет назад местный предприниматель Андрей Темирбулатов решил заняться заготовкой леса.

А здесь других идей для бизнеса и нет. Это Стругокрасненский район. Здесь либо занимаешься лесом, либо торговлей, либо ничем не занимаешься.

Андрей Темирбулатов, предприниматель
Изначально предприятие было небольшим и все работы выполнялись силами четырех сотрудников. Но по мере развития коллектив рос, закупали новую технику. По словам Андрея, на начальном этапе развитию бизнеса очень помогал Фонд гарантий и развития предпринимательства. Предприниматель брал микрозаём на покупку техники и на оборотные средства, пополнение капитала. Причем за заемными средствами обращались неоднократно.

- Преимущество работы с Фондом – это быстрота решения всех вопросов. Хороша ложка к обеду, - говорит Андрей Темирбулатов.

В настоящее время все обязательства перед Фондом выполнены и очередные кредитные средства не требуются. Однако помощь от организации все равно есть – в виде приглашений на обучающие семинары.

- Фонд проводит семинары для бухгалтеров и руководителей. Неоднократно принимали в них участие, повышали свою квалификацию, - говорит Андрей. - Мы очень благодарны Фонду за поддержку на начальном этапе. С нуля очень сложно сдвинутся в сторону, желательно положительную. А дальше - намного легче, проще. Уже и опыт есть, и знания, и техника, и наработки.


Фото предоставлено Андреем Темирбулатовым
Сейчас предприятие представляет собой большой лесозаготовительный комплекс с годовым оборотом порядка 150-160 млн рублей в год, на котором трудится свыше 60 человек и работает порядка 20 единиц лесозаготовительной техники. Причем техника новая, 2017-18 года производства.

Лес частично перерабатывают, частично продают в виде кругляка. В основном, на внутреннем рынке.

- Сейчас строим новый цех по переработке древесных отходов. Это и отходы, которые появляются в лесу при заготовке, и отходы, которые образуются при лесопилении. Горбыль, опилки, щепа – все это будет перерабатываться в топливные гранулы, так называемое биотопливо. Цех начнет работу в начале следующего года. Пока ведутся работы по монтажу оборудования. На сегодняшний день для Псковской области это крупнейший подобный проект и по объему инвестиций, и по срокам исполнения.

РАБОТАТЬ НА СЕБЯ

«Центр интерактивных экскурсий и программ в Пскове» псковича Никиты Подлинева – это бизнес, который вырос из хобби. Хотя сам предприниматель бизнесом свой проект не называет.

Бизнес - это громко сказано. Мою деятельность, наверное, можно было бы назвать модным нынче словом «фриланс». Ведь всю работу приходится делать самому. Работников я не нанимал. Основным источником дохода являются проводимые мною самостоятельно экскурсии. И знаете, мне нравится. Работать на себя интересно и здорово.

Никита Подлинев, предприниматель
В течение семи лет сотрудник музея Никита Подлинев разрабатывал и проводил интерактивные программы для детей, параллельно занимаясь исторической реконструкцией. А потом решил объединить работу и хобби в одном проекте.

- Решил, что смогу сделать собственное дело, используя интерактивный подход к организации экскурсий, – вспоминает Никита Подлинев. 

В начале 2017 года Никита уволился из музея и, разработав бизнес-план, получил субсидию на открытие собственного бизнеса от Центра занятости. Полученные средства потратил на приобретение инвентаря для интерактивных программ. И уже в конце лета Центр интерактивных экскурсий начал свою работу. По словам Никиты, разработанная им программа «Битва дружин» предусматривает имитацию групповых боев. Интерактивная часть предваряется рассказом о месте, где это будет происходить.


Фото предоставлено Никитой Подлиневым
Экскурсионный бизнес Никиты развивается хорошими темпами – работы много. Основной спрос, правда, на классические экскурсии, но в интерактивных программах, по словам нашего собеседника, потребность тоже растет:

- Пока их немного, но за первое полугодие этого года таких программ было больше, чем за второе полугодие прошлого года. Кроме того, с этим же снаряжением удалось организовать детские интерактивные площадки на фестивалях «Хельга» и «Железный град». Ребятам очень понравилось. Многие заинтересовались исторической реконструкцией. А главное - в этом году мы придумали новую программу «Мастер-класс по средневековым ремеслам и танцам», на нее тоже хороший спрос.

Программу «Битва дружин» Никита проводит в Покровской башне, но иногда, если это удобно заказчику, на территории Довмонтова города. Отдельные элементы интерактивных программ используются и в стандартных экскурсиях.

- Интерактивные программы обычно заказывают туристические фирмы для гостей из других регионов. «Мастер-класс по средневековым ремеслам и танцам» у нас заказывали пока чаще фирмы их Санкт-Петербурга, однако есть опыт работы и с псковскими фирмами. Также одну программу мы проводили непосредственно по приглашению ресторана Hansa, был хороший опыт работы с рестораном «Башня». «Битву дружин» у нас заказывали как туристические фирмы, так псковские школы. Основной спрос, правда, пока из-за пределов Псковской области.

Несмотря на то что больших затрат на открытие бизнеса не потребовалось и помогла субсидия, сложности на начальном этапе были: нужно было разобраться в налоговом законодательстве и других вопросах, связанных с открытием своего дела.

- Фонд оказал ощутимую помощь мне как новому субъекту малого бизнеса. Помощь, прежде всего, даже не материальную (хотя в этом году и она очень подсобила), а психологическую. Было очень важно понимать, что есть структуры, готовые помочь тебе разобраться в целом ряде сложностей «свободного плавания». Благодаря организованным Фондом информационным мероприятиям удалось узнать об имеющихся возможностях, - говорит Никита.

В этом году Фонд помог предпринимателю получить дополнительные знания по профессии экскурсовода – софинансировал обучение на курсах профессиональной переподготовки по направлению «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» при Псковском государственном университете.

- Обучение оказалось весьма полезным, а ведь без финансовой помощи Фонда я бы, скорее всего, не нашел бы времени и возможностей его пройти, - отмечает Никита Подлинев.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика
23 августа 09:56

Нейронная паутина

Центр обработки цифровых данных, высокотехнологичные панели для домостроения — новые резиденты «Моглино»

Экономика / Промышленность
21 августа 10:34

На всю катушку

Псковская ГРЭС точно будет работать в своем привычном качестве

Экономика
14 августа 10:07

Будущее наступило

Электричество, тепло, горячая и холодная питьевая вода в одном комплекте — псковские инновации запустят в серию
  • 14 сентября в Пскове в районе площади Победы будет перекрыто движение транспорта
  • Компания «Экопром» представила планы по утилизации отходов в Псковской области
  • МВД рассказало о новых водительских правах с микрочипом
  • Михаил Ведерников поздравил Нотариальную палату Псковской области с 25-летием
  • Спецтранспорт для выездных культурных мероприятий появится в Невельском районе
  • Михаил Ведерников: Наша самобытность является важной составляющей Псковщины
  • Сотрудники МЧС проверят пожарную безопасность на избирательных участках в Псковской области
  • Изменилась схема проезда перекрестка улицы Максима Горького и Рижского проспекта
  • За прошедшую неделю псковские спасатели 28 раз выезжали на помощь после ДТП
  • За кражу сумки в Великих Луках задержали 33-летнюю ранее судимую женщину
  • Продавца в Пскове оштрафовали за продажу пива несовершеннолетнему
  • 80 человек из разных регионов будут наблюдать за выборами губернатора Псковской области

    • 22 августа

  • В День Российского флага юным псковичам вручили паспорта
  • Острович отделался 15-тысячным штрафом за стрельбу по автомобилю
  • Власти Псковской области готовятся к конкурсу по приватизации ОАО «Псковавиа»
  • В Локнянском районе отремонтировали участок региональной дороги Пушкинские Горы – Локня
  • Псковские врачи и медсестры пройдут обучение в российском центре гериатрии
  • Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
  • 22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
  • Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
  • Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
  • Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
  • За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
  • «Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
  • После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
  • Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

    • 21 августа

  • Очевидцы: в псковском «Акваполисе» из-за дождя пробило потолок
  • В Пскове утвердили эскиз ганзейского знака – Ганзейской ладьи
  • Михаил Ведерников: Олимпийских игр на Ганзе в Пскове не будет
  • Ольга Торбич: Мы хотим быть единым окном для бизнеса

    • Новости

    Общество
    Наталья Баранова 23 августа 09:40

    Собачий дом

    Бывшая учительница из Острова использует свою квартиру в пятиэтажке как приют для бездомных животных, а ее соседи мучаются второй десяток лет

    Экономика / Инвестиции
    13 августа 10:18

    Губернатору на мобильный

    Михаил Ведерников готов дать инвесторам свой личный телефон

    Экономика
    8 августа 14:21

    Сергей Токарев: Платить налоги стало проще

    Сколько псковичи задолжали государству, где узнать о положенных льготах и как заплатить налоги, не выходя из дома