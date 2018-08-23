Нейронная паутина

Шведы и китайцы будут майнить под Псковом криптовалюты, а немцы и чехи — строить себе дома из произведенных у нас панелей. Оба проекта инвесторы представили перед Наблюдательным советом особой экономической зоны «Моглино», который состоялся 9 августа в администрации области. После презентации совет рекомендовал их для рассмотрения на Экспертном совете псковской особой экономической зоны.

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

Представители компании «Глобал Технолоджи», которая планирует создать Центр обработки данных, вот-вот получат символические ключи от арендованного завода.

На презентации представитель компании напомнил, что в прошлом году председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о развитии цифровой экономики в Российской Федерации. Цифровая экономика — это вид хозяйственной деятельности, связанный с данными цифровых формул. Одной из задач является создание распределенной системы центров обработки цифровых данных на территории России, чтобы доступ к ним был возможен из любого федерального округа. Такой центр и появится в нашем регионе. Он будет разрабатывать и внедрять инновационные программные продукты и программно-аппаратные комплексы для работы с массивами данных на базе телекоммуникационного и серверного оборудования.

Как пояснил представитель компании, в основе проекта лежит создание искусственных электронных сетей, которые производят продукты с искусственным интеллектом, близким к нервной системе человека, способным к самообучению. Они улучшают качества самих себя на основе собственного опыта. Эти технологии уже используются по всему миру в различных областях: медицина, транспорт, страховая и банковская сферы.

— Первый этап — аренда производственных помещений в административном комплексе «Моглино», второй — строительство производственного здания площадью 5000 квадратных метров на арендованном участке в 4 гектара, — рассказал инвестор.

Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит почти 511 млн рублей. Компания создаст более 25 рабочих мест с высокой заработной платой. Высококвалифицированный персонал, который может разрабатывать любой цифровой продукт, — главное в подобных проектах, отметили в компании. Срок окупаемости проекта — 4 года.

Основным инвестором проекта выступает шведская компания SwedblockAB. С ними, как рассказал инвестор, уже подписано соглашение. Есть также партнеры среди китайских компаний, которые предоставляют IT-услуги.

Основными потребителями, по оценке инвестора, станут государственные структуры, которым требуется переведение большого объема информации с бумажных носителей на цифровые, а также крупные ретейлеры, заинтересованные в доступе к базе данных из любой точки мира. В целом проект может быть интересен любым коммерческим структурам, если нужен анализ потребителя. Также в проекте присутствует программный комплекс для производства криптовалюты, который будет интересен любым частным клиентам.