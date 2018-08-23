Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика

Нейронная паутина

Центр обработки цифровых данных, высокотехнологичные панели для домостроения — новые резиденты «Моглино»

Текст:
Алёна Комарова
23 августа 2018 года, 09:56
Фото:
0

Шведы и китайцы будут майнить под Псковом криптовалюты, а немцы и чехи — строить себе дома из произведенных у нас панелей. Оба проекта инвесторы представили перед Наблюдательным советом особой экономической зоны «Моглино», который состоялся 9 августа в администрации области. После презентации совет рекомендовал их для рассмотрения на Экспертном совете псковской особой экономической зоны.

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

Представители компании «Глобал Технолоджи», которая планирует создать Центр обработки данных, вот-вот получат символические ключи от арендованного завода.

На презентации представитель компании напомнил, что в прошлом году председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о развитии цифровой экономики в Российской Федерации. Цифровая экономика — это вид хозяйственной деятельности, связанный с данными цифровых формул. Одной из задач является создание распределенной системы центров обработки цифровых данных на территории России, чтобы доступ к ним был возможен из любого федерального округа. Такой центр и появится в нашем регионе. Он будет разрабатывать и внедрять инновационные программные продукты и программно-аппаратные комплексы для работы с массивами данных на базе телекоммуникационного и серверного оборудования.

Как пояснил представитель компании, в основе проекта лежит создание искусственных электронных сетей, которые производят продукты с искусственным интеллектом, близким к нервной системе человека, способным к самообучению. Они улучшают качества самих себя на основе собственного опыта. Эти технологии уже используются по всему миру в различных областях: медицина, транспорт, страховая и банковская сферы.

— Первый этап — аренда производственных помещений в административном комплексе «Моглино», второй — строительство производственного здания площадью 5000 квадратных метров на арендованном участке в 4 гектара, — рассказал инвестор.

Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит почти 511 млн рублей. Компания создаст более 25 рабочих мест с высокой заработной платой. Высококвалифицированный персонал, который может разрабатывать любой цифровой продукт, — главное в подобных проектах, отметили в компании. Срок окупаемости проекта — 4 года.

Основным инвестором проекта выступает шведская компания SwedblockAB. С ними, как рассказал инвестор, уже подписано соглашение. Есть также партнеры среди китайских компаний, которые предоставляют IT-услуги.

Основными потребителями, по оценке инвестора, станут государственные структуры, которым требуется переведение большого объема информации с бумажных носителей на цифровые, а также крупные ретейлеры, заинтересованные в доступе к базе данных из любой точки мира. В целом проект может быть интересен любым коммерческим структурам, если нужен анализ потребителя. Также в проекте присутствует программный комплекс для производства криптовалюты, который будет интересен любым частным клиентам.

КСТАТИ

Символические ключи от арендованных заводов также получают представители компании «Титан-Полимер», которая будет производить в «Моглино» ПЭТФ-гранулы, БОПЭТ-пленки и стретч-пленки. Еще два новых резидента — «Экокабель» и «Псков Фарма» получают указательные камни в ознаменование начала строительства их заводов в «Моглино».

ПАНЕЛИ ДЛЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ СТРОЕНИЙ

Наблюдательному совету ОЭЗ «Моглино» 9 августа также был представлен бизнес-проект компании «Термохольтц», которая планирует построить на территории нашего региона завод по производству современных строительных материалов деревянного домостроения.

Как рассказал инвестор, он намерен выпускать два вида структурных панелей: полностью деревянные панели THERMOLINE CLT самого высокого качества по европейской классификации и структурные панели THERMOLINE SP из натурального дерева с интегрированным утеплителем из жесткой полиуретановой пены. Такие панели используют как стены, потолки, полы, покрытия, крыши и фундаментные плиты при строительстве быстровозводимых строений любого назначения как в частном домостроении, так и для возведения многоэтажных жилых и общественных зданий.

По словам инвестора, подобные панели хорошо известны в Европе.

— Основные потребители — Австрия, Германия, Чехия, Швейцария, там подобная продукция хорошо известна, рынок растет в 10-12% в год, — рассказал представитель компании. — В перспективе мы планируем продавать наши панели на рынке России. Сейчас он только начинает формироваться.

Плановые объемы производства: THERMOLINE CLT — 8470 кубометров, THERMOLINE SP — 5930 кубометров. Сырье производитель планирует покупать как на территории области, так и за ее пределами.

Для запуска производства инвестор построит завод площадью в 7000 кв. м, на котором будут работать около 20 человек. Общий объем инвестиций составит 520 млн, проект окупится в течение шести лет.

Компания «Термохольтц» планирует начать проектные работы уже в сентябре нынешнего года, а готовую продукцию можно ожидать в январе 2020 года. 

СПРАВКА

«Моглино» является единственной на Северо-Западе ОЭЗ промышленно-производственного типа. Она расположена в 8 км от Пскова. Площадка в 215 га предусматривает размещение порядка 40 резидентов с общим объемом инвестиций около 25 млрд рублей и созданием порядка 4 тысяч рабочих мест. С 2012 года в создание инфраструктуры ОЭЗ «Моглино» вложено 2,9 млрд рублей. Общий объем инвестиций по проектам действующих 9 резидентов составляет 4,4 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест — 778.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика / Промышленность
21 августа 10:34

На всю катушку

Псковская ГРЭС точно будет работать в своем привычном качестве

Экономика
14 августа 10:07

Будущее наступило

Электричество, тепло, горячая и холодная питьевая вода в одном комплекте — псковские инновации запустят в серию

Экономика / Инвестиции
13 августа 10:18

Губернатору на мобильный

Михаил Ведерников готов дать инвесторам свой личный телефон
  • За прошедшую неделю псковские спасатели 28 раз выезжали на помощь после ДТП
  • За кражу сумки в Великих Луках задержали 33-летнюю ранее судимую женщину
  • Продавца в Пскове оштрафовали за продажу пива несовершеннолетнему
  • 80 человек из разных регионов будут наблюдать за выборами губернатора Псковской области

    • 22 августа

  • В День Российского флага юным псковичам вручили паспорта
  • Острович отделался 15-тысячным штрафом за стрельбу по автомобилю
  • Власти Псковской области готовятся к конкурсу по приватизации ОАО «Псковавиа»
  • В Локнянском районе отремонтировали участок региональной дороги Пушкинские Горы – Локня
  • Псковские врачи и медсестры пройдут обучение в российском центре гериатрии
  • Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
  • 22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
  • Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
  • Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
  • Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
  • За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
  • «Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
  • После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
  • Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

    • 21 августа

  • Очевидцы: в псковском «Акваполисе» из-за дождя пробило потолок
  • В Пскове утвердили эскиз ганзейского знака – Ганзейской ладьи
  • Михаил Ведерников: Олимпийских игр на Ганзе в Пскове не будет
  • Ольга Торбич: Мы хотим быть единым окном для бизнеса
  • Эльмира Ахмеева: Инвесторы хотят видеть стабильные правила ведения бизнеса в регионе
  • Хочу поблагодарить сотрудников аптеки на Октябрьском проспекте – Нина Ильина
  • Более 100 поправок к проекту о пенсионных изменениях поступило в Государственную думу
  • Нина Карпова: Желаю всему персоналу Псковской городской больницы здоровья. Так держать!
  • Дмитрий Макеев: За рубежом не знают наши товары, поэтому мы создали бренд Made in Russia
  • В Пскове открылась выездная сессия Петербургского международного экономического форума
  • К очередным этапам капитального ремонта готовится здание псковского ЗАГСа
  • Сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию, предложила «Единая Россия»

    • Новости

    Общество
    Наталья Баранова 23 августа 09:40

    Собачий дом

    Бывшая учительница из Острова использует свою квартиру в пятиэтажке как приют для бездомных животных, а ее соседи мучаются второй десяток лет

    Экономика
    8 августа 14:21

    Сергей Токарев: Платить налоги стало проще

    Сколько псковичи задолжали государству, где узнать о положенных льготах и как заплатить налоги, не выходя из дома

    Экономика
    8 августа 10:50

    Перламутровый с зелёным оттенком

    Печорский пасечник привезет на Медовый фестиваль мед из борщевика