Нейронная паутина

Шведы и китайцы будут майнить под Псковом криптовалюты, а немцы и чехи — строить себе дома из произведенных у нас панелей. Оба проекта инвесторы представили перед Наблюдательным советом особой экономической зоны «Моглино», который состоялся 9 августа в администрации области. После презентации совет рекомендовал их для рассмотрения на Экспертном совете псковской особой экономической зоны.
Представители компании «Глобал Технолоджи», которая планирует создать Центр обработки данных, вот-вот получат символические ключи от арендованного завода.
На презентации представитель компании напомнил, что в прошлом году председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о развитии цифровой экономики в Российской Федерации. Цифровая экономика — это вид хозяйственной деятельности, связанный с данными цифровых формул. Одной из задач является создание распределенной системы центров обработки цифровых данных на территории России, чтобы доступ к ним был возможен из любого федерального округа. Такой центр и появится в нашем регионе. Он будет разрабатывать и внедрять инновационные программные продукты и программно-аппаратные комплексы для работы с массивами данных на базе телекоммуникационного и серверного оборудования.
Как пояснил представитель компании, в основе проекта лежит создание искусственных электронных сетей, которые производят продукты с искусственным интеллектом, близким к нервной системе человека, способным к самообучению. Они улучшают качества самих себя на основе собственного опыта. Эти технологии уже используются по всему миру в различных областях: медицина, транспорт, страховая и банковская сферы.
— Первый этап — аренда производственных помещений в административном комплексе «Моглино», второй — строительство производственного здания площадью 5000 квадратных метров на арендованном участке в 4 гектара, — рассказал инвестор.
Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит почти 511 млн рублей. Компания создаст более 25 рабочих мест с высокой заработной платой. Высококвалифицированный персонал, который может разрабатывать любой цифровой продукт, — главное в подобных проектах, отметили в компании. Срок окупаемости проекта — 4 года.
Основным инвестором проекта выступает шведская компания SwedblockAB. С ними, как рассказал инвестор, уже подписано соглашение. Есть также партнеры среди китайских компаний, которые предоставляют IT-услуги.
Основными потребителями, по оценке инвестора, станут государственные структуры, которым требуется переведение большого объема информации с бумажных носителей на цифровые, а также крупные ретейлеры, заинтересованные в доступе к базе данных из любой точки мира. В целом проект может быть интересен любым коммерческим структурам, если нужен анализ потребителя. Также в проекте присутствует программный комплекс для производства криптовалюты, который будет интересен любым частным клиентам.
КСТАТИ
Символические ключи от арендованных заводов также получают представители компании «Титан-Полимер», которая будет производить в «Моглино» ПЭТФ-гранулы, БОПЭТ-пленки и стретч-пленки. Еще два новых резидента — «Экокабель» и «Псков Фарма» получают указательные камни в ознаменование начала строительства их заводов в «Моглино».
ПАНЕЛИ ДЛЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ СТРОЕНИЙ
Наблюдательному совету ОЭЗ «Моглино» 9 августа также был представлен бизнес-проект компании «Термохольтц», которая планирует построить на территории нашего региона завод по производству современных строительных материалов деревянного домостроения.
Как рассказал инвестор, он намерен выпускать два вида структурных панелей: полностью деревянные панели THERMOLINE CLT самого высокого качества по европейской классификации и структурные панели THERMOLINE SP из натурального дерева с интегрированным утеплителем из жесткой полиуретановой пены. Такие панели используют как стены, потолки, полы, покрытия, крыши и фундаментные плиты при строительстве быстровозводимых строений любого назначения как в частном домостроении, так и для возведения многоэтажных жилых и общественных зданий.
По словам инвестора, подобные панели хорошо известны в Европе.
— Основные потребители — Австрия, Германия, Чехия, Швейцария, там подобная продукция хорошо известна, рынок растет в 10-12% в год, — рассказал представитель компании. — В перспективе мы планируем продавать наши панели на рынке России. Сейчас он только начинает формироваться.
Плановые объемы производства: THERMOLINE CLT — 8470 кубометров, THERMOLINE SP — 5930 кубометров. Сырье производитель планирует покупать как на территории области, так и за ее пределами.
Для запуска производства инвестор построит завод площадью в 7000 кв. м, на котором будут работать около 20 человек. Общий объем инвестиций составит 520 млн, проект окупится в течение шести лет.
Компания «Термохольтц» планирует начать проектные работы уже в сентябре нынешнего года, а готовую продукцию можно ожидать в январе 2020 года.
СПРАВКА
«Моглино» является единственной на Северо-Западе ОЭЗ промышленно-производственного типа. Она расположена в 8 км от Пскова. Площадка в 215 га предусматривает размещение порядка 40 резидентов с общим объемом инвестиций около 25 млрд рублей и созданием порядка 4 тысяч рабочих мест. С 2012 года в создание инфраструктуры ОЭЗ «Моглино» вложено 2,9 млрд рублей. Общий объем инвестиций по проектам действующих 9 резидентов составляет 4,4 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест — 778.